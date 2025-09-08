Pháp luật Đã nhận tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thì có được khởi kiện nữa không? Thửa đất của tôi thuộc diện Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án làm đường giao thông. Tôi đã nhận được quyết định phê duyệt phương án bồi thường và nhận thấy số tiền bồi thường tôi được nhận rất thấp, không đúng quy định của pháp luật. Vậy xin hỏi, nếu tôi nhận tiền bồi thường rồi thì có quyền khởi kiện đòi thêm tiền bồi thường hay không?. Vấn đề quan tâm của ông Lê Tuấn Anh (Hoàng Mai, Nghệ An).

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1, Điều 237 Luật Đất đai 2024 thì “Người sử dụng đất, người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai”, bao gồm cả quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Sau khi nhận được quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nhận được tiền chi trả, người có đất thu hồi có quyền khiếu nại, khởi kiện nếu cho rằng việc bồi thường, hỗ trợ chưa đúng quy định bởi việc đã nhận tiền bồi thường không đồng nghĩa với việc mất quyền khiếu nại, khởi kiện.

Như vậy, sau khi nhận tiền, nếu bạn phát hiện có sai sót trong việc xác định mức bồi thường, hỗ trợ, hoặc có căn cứ cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, thì bạn có quyền khiếu nại, khởi kiện để yêu cầu xem xét lại mức bồi thường, hỗ trợ. Bạn lưu ý thời hiệu khởi kiện để được Tòa án giải quyết theo quy định.