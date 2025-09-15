Xây dựng Đảng Mường Típ: Đoàn kết vượt khó, từng bước giảm nghèo bền vững Xã Mường Típ nằm ở vị trí địa lý, khí hậu bất lợi cho sự phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Chính quyền và người dân Mường Típ với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ngành, xác định kiên trì sự đoàn kết, vượt khó vươn lên, giữ gìn phát huy bản sắc, từng bước giảm nghèo bền vững.

Đặc điểm tự nhiên, vị trí địa lý

Xã Mường Típ được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 02 xã: Mường Típ và Mường Ải của huyện Kỳ Sơn cũ. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã Mường Típ có diện tích 217,66 km2.

Về vị trí địa lý: Mường Típ là xã miền núi biên giới, cách Trung tâm tỉnh Nghệ An khoảng 280 km; phía Đông giáp xã Mường Xén, phía Đông Nam giáp xã Na Ngoi; phía Bắc, phía Tây và Tây Nam giáp nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào với đường biên giới dài 51 km.

Một góc xã Mường Típ. Ảnh: Thành Cường

Toàn xã có 15 bản, 1.140 hộ gia đình với dân số 6.412 người. Tổng số hộ nghèo toàn xã có 696 hộ (61%); hộ cận nghèo 290 hộ (25,45%). Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 96%, với 4 hệ dân tộc cùng chung sống. Trong đó: dân tộc Khơ Mú (55,6%); Mông (29,82%); Thái (10,63%); Kinh (3,95%). Đảng bộ xã Mường Típ có 27 chi bộ trực thuộc với 550 đảng viên.

Thực hiện các kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và các quy định hiện hành liên quan đến sắp xếp, tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp. Theo đó xã Mường Típ (được sáp nhập từ xã Mường Ải) cho đến nay mọi hoạt động của xã đã ổn định và đi vào hoạt động ngay từ ngày 1/7/2025.

Xã Mường Típ có địa hình phức tạp, nhiều đồi núi độ dốc cao bị chia cắt bởi các thung lũng, và sông suối, đất đai khô cằn, kém thổ nhưỡng; thời tiết diễn biến phức tạp, thường xảy ra lũ quét, lốc xoáy, nắng nóng kéo dài bất lợi cho đời sống nhân dân và hoạt động chăn nuôi, sản xuất… gây khó khăn trong xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, bố trí sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Đường giao thông ở xã Mường Típ. Ảnh: Đình Tuyên

Hệ thống giao thông từ trung tâm xã về các bản tỷ lệ chưa được cứng hóa còn cao. Hiện nay còn 4 bản còn lại với hơn 21 km và còn 5 đường vào khu sản xuất hơn 10,5 km chưa được cứng hóa, đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Còn 2 bản chưa có điện lưới quốc gia; 5 điểm trường chính và các điểm trường tại các bản lẻ còn nhiều phòng học, ký túc xá, bếp ăn, công trình phụ trợ chưa được đầu tư đầy đủ...

Những bài học kinh nghiệm

Đồng chí Vi Thị Quyên – Bí thư Đảng ủy xã Mường Típ cho biết, Đảng bộ xã được thành lập theo Quyết định số 3614-QĐ/TU, ngày 18/6/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành các cấp; các chương trình, dự án kinh tế - xã hội quan trọng nguồn vốn đầu tư đã phát huy hiệu quả thiết thực. Nhờ vậy, cơ sở hạ tầng tiếp tục được cải thiện, nhiều tuyến đường được xây dựng giúp đời sống nhân dân được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng được củng cố, kiện toàn hoạt động ngày càng hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới trên địa bàn ổn định. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc luôn đoàn kết, đồng thuận, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, Mường Típ còn gặp không ít khó khăn, thách thức, đó là: Điểm xuất phát thấp, địa hình phức tạp, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; khí hậu, thời tiết, thiên tai lũ quét, sạt lở đất thường xuyên xảy ra. Đầu nhiệm kỳ đại dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, lao động việc làm, thu nhập của người dân, tác động xấu đến việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh trao đổi với lãnh đạo xã Mường Típ và các lực lượng chức năng về công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ tháng 7/2025. Ảnh: Thành Duy

Từ thực tiễn đó, để khắc phục khó khăn, từng bước vươn lên phát triển về mọi mặt, xã Mường Típ đã nhìn nhận những nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm để đề ra mục tiêu phát triển cho nhiệm kỳ mới. Trong đó, xác định cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Quán triệt nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả và phù hợp điều kiện thực tế của xã.

Thường xuyên củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị; nêu cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội; củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền; thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT. Phát huy dân chủ, mở rộng đối thoại, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của xã; tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các nhà đầu tư. Lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, có tính chất then chốt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời có các cơ chế, chính sách phù hợp, luôn gắn phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Người dân bản Pụng, xã Mường Típ và cán bộ Đồn Biên phòng Mường Ải treo cờ chào đón các dịp lễ lớn của dân tộc. Ảnh: Hoài Thu

Phương hướng, mục tiêu phát triển

Trên cơ sở đánh giá thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, dự báo những thuận lợi và khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 để tận dụng, phát huy tốt những lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Mường Típ đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng xã phát triển toàn diện trên các lĩnh vực và giảm nghèo bền vững. Đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Xây dựng khát vọng phát triển, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả. Phát huy, thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. Hình thành điểm du lịch, gắn với giữ gìn phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc; đảm bảo quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới và làm sâu sắc thêm về quan hệ đối ngoại với các địa phương giáp biên giới của nước bạn Lào.

Trong đó, xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Các nhiệm vụ trọng tâm tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu; hệ thống chính trị vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tính tương thân, tương ái, cố kết cộng đồng, ý chí tự lực, khát vọng vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Từng bước đổi mới tư duy, phương pháp quản lý, điều hành của chính quyền cấp xã.

Đại hội Đảng bộ xã Mường Típ lần thứ I đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: PV

Tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ rừng và tài nguyên. Phát huy tối đa nội lực, huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư, lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới,..., khắc phục các công trình hạ tầng giao thông (cầu, tràn, đường xã…) và công trình hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục bị thiệt hại, hư hỏng do thiên tai. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tạo nền tảng cho phát triển bền vững và toàn diện, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - bảo vệ môi trường với quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Chăm lo công tác giáo dục - đào tạo, chất lượng chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo; nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng. Trong những nhiệm vụ trọng tâm, Mường Típ tập trung 3 khâu đột phá về đổi mới tư duy, khắc phục tư tưởng bảo thủ trì trệ, trông chờ, ỷ lại. Huy động tối đa các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong quản trị xã hội và phát triển kinh tế.

Cán bộ xã Mường Típ giúp đỡ bà con bản Na Mương (Lào) khắc phục hậu quả bão lụt. Ảnh: CSCC

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, tạo nguồn cán bộ kế cận có phẩm chất, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, gần dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.