Kinh tế Hỗ trợ hơn 1.000 thiết bị điện thắp sáng bản làng vùng lũ tại Nghệ An Ánh sáng không chỉ xua tan bóng tối sau mưa lũ mà còn sưởi ấm trái tim hàng trăm hộ dân vùng cao Nghệ An. Từ ý tưởng đó, anh Nguyễn Văn Ngọc, xã Hải Châu (tỉnh Nghệ An) cùng những người bạn đã mang hơn 1.000 thiết bị điện, trực tiếp lắp đặt tại những bản làng vừa trải qua thiên tai, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Dù mưa lũ đã rút 2 tuần qua nhưng những bản làng tại miền Tây Nghệ An vẫn còn khó khăn trăm bề. Những con đường đất lầy lội, nhà cửa ngổn ngang, nhiều thiết bị sinh hoạt bị cuốn trôi. Nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, nước uống… dù đã được các đoàn cứu trợ kịp thời tiếp tế, nhưng những đồ dùng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là thiết bị điện, vẫn còn thiếu thốn nghiêm trọng.

Anh Nguyễn Văn Ngọc (áo phông trắng, đứng giữa) cùng những người bạn mang hàng trăm thiết bị điện hỗ trợ người dân vùng lũ xã Lượng Minh. Ảnh: Q.A

Nhận thấy khoảng trống đó, anh Nguyễn Văn Ngọc đã nảy ra ý tưởng: Thay vì chỉ chở mì tôm, gạo..., anh sẽ mang ánh sáng và điện năng lên với bà con. Nói là làm, từ ngày 8–9/8, anh cùng người thân, bạn bè của mình đã vượt hàng trăm cây số, mang hơn 1.000 thiết bị điện gồm bóng đèn LED, đèn pin đội đầu, ấm siêu tốc và đặc biệt là những chiếc đèn năng lượng mặt trời đến tận tay 200 hộ dân ở bản Côi và bản Minh Phương, xã Lượng Minh, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.

Không chỉ trao tặng, đoàn anh Ngọc còn trực tiếp hướng dẫn, lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại từng hộ, nhất là các hộ nghèo, vùng chưa có điện ổn định có thể sử dụng ngay.

Hàng trăm hộ dân tại xã Lượng Minh được đoàn của anh Ngọc hỗ trợ thiết bị điện sau mưa lũ. Ảnh: Q.A

“Sau khi xem tin mưa lũ, chúng tôi rất muốn giúp đỡ bà con. Thấy nhiều đoàn đã hỗ trợ nhu yếu phẩm, tôi nghĩ mình nên hỗ trợ vật dụng khác. Và tôi nghĩ, thứ mà người dân đang thiếu nhất chính là ánh sáng. Ánh sáng vô cùng quan trọng để cuộc sống người dân trở lại bình thường”, anh Ngọc chia sẻ.

Hành động này không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn là liều thuốc tinh thần quý giá. Ánh sáng từ những chiếc đèn năng lượng mặt trời giúp trẻ em vùng cao có thể học bài buổi tối, giúp người lớn sinh hoạt, dọn dẹp nhà cửa thuận tiện hơn, đặc biệt trong những ngày điện lưới chưa ổn định sau lũ. Nhiều hộ dân xúc động khi thấy ngôi nhà của mình bừng sáng trở lại.

Bà Moong Thị Châu, người dân xã Lượng Minh chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi chưa bao giờ được dùng điện năng lượng mặt trời, toàn trông chờ vào điện lưới. Mấy hôm mưa lũ làm mất điện, tối om, chỉ biết thắp nến hoặc đèn dầu để sinh hoạt. Nay được hỗ trợ đèn năng lượng mặt trời, cả nhà ai cũng vui, việc dọn dẹp nhà cửa sau lũ cũng dễ dàng hơn, con cái được học hành trở lại, không sợ thiếu ánh sáng”.

Đoàn thiện nguyện trao các thiết bị điện cho người dân bản Côi, xã Lượng Minh. Ảnh: Q.A

Ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho biết: “Sau đợt lũ, bà con được nhiều đơn vị hỗ trợ nhu yếu phẩm, nhưng thiết bị điện thì còn thiếu nhiều. Những món quà này thực sự thiết thực, giúp người dân ổn định cuộc sống nhanh hơn. Địa phương rất cảm ơn tấm lòng của các mạnh thường quân như anh Ngọc”.

Không dừng lại ở xã Lượng Minh, chiến dịch “thắp sáng bản làng vùng lũ Nghệ An” của anh Nguyễn Văn Ngọc và các cộng sự cũng đã hỗ trợ hàng trăm thiết bị điện tại các xã Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, những nơi cũng vừa trải qua thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Anh Ngọc cùng các cộng sự trực tiếp lắp đặt đèn năng lượng mặt trời, đèn chiếu sáng cho người dân sau mưa lũ. Ảnh: Q.A

Mỗi điểm dừng chân không chỉ là một chuyến trao quà đơn thuần, mà còn là hành trình gieo thêm ánh sáng, niềm vui và hy vọng, góp phần xoa dịu nỗi vất vả mà thiên tai để lại. Anh Ngọc chia sẻ, sau chuyến thiện nguyện này, nhóm của anh sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động các mạnh thường quân có thêm các chương trình hỗ trợ bà con vùng lũ, không chỉ nhu yếu phẩm mà còn có các đồ dùng, vật dụng cần thiết như bóng đèn, quạt điện, nồi cơm điện, bếp ga... để người dân sớm ổn định cuộc sống.