Kinh tế Hố chôn không an toàn, nguy cơ dịch tả lợn châu Phi lan rộng ở Nghệ An sau mưa lũ Sau đợt mưa lũ kéo dài vào cuối tháng 7, đến nay dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát nhanh tại nhiều địa phương ở Nghệ An.

Dịch lợn đang bùng phát tại nhiều địa phương, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi. Ảnh: T.P

Tại thôn Lĩnh Sơn 6, xã Yên Xuân (huyện Anh Sơn cũ), chỉ trong vòng 5 ngày đầu tháng 8, dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát mạnh, khiến 20 hộ dân có lợn nhiễm bệnh, số lượng lợn bị tiêu huỷ lên đến 20 tấn. Gia đình ông Bùi Đăng Hùng là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề nhất khi phải tiêu huỷ 400 con lợn với tổng trọng lượng 12 tấn. “Chúng tôi báo cáo lên xóm, xã để tổ chức tiêu huỷ, nhưng không ngờ dịch lây lan nhanh đến vậy”, ông Hùng bùi ngùi.

Theo ông Phạm Kim Hảo, Trưởng thôn Lĩnh Sơn 6, dịch bệnh những ngày qua bùng phát nhanh, nếu như tháng 7, toàn thôn chỉ có 10 hộ có lợn mắc bệnh thì sang đầu tháng 8, con số đã tăng gấp đôi.

Sau mưa lũ, dịch tả lợn có nguy cơ bùng phát mạnh. Ảnh: T.P

Ông Hảo cho biết, một trong những nguyên nhân chính khiến dịch lan rộng là do mưa lũ ở thượng nguồn, nhiều địa phương ngập nặng, một số nơi, các hố chôn lấp xác lợn dịch cũng chìm trong nước lũ, mầm bệnh vì thế theo dòng nước phát tán ra môi trường.

Lũ từ thượng nguồn đổ về cũng cuốn theo xác động vật chết, trôi nổi khắp các tuyến sông, mương khiến nguy cơ lây lan càng nghiêm trọng hơn. “Có hôm, cán bộ thôn phải túc trực cả ngày dọc kênh mương để vớt xác lợn, hạn chế phát tán mầm bệnh”, ông Hảo nói.

Việc chôn lấp đúng quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật rất quan trọng, hạn chế được nguy cơ mầm bệnh phát tán ra môi trường. Ảnh: T.P

Không chỉ ở Yên Xuân, xã Nhân Hoà (huyện Anh Sơn cũ) cũng đang trở thành “điểm nóng” về dịch tả lợn châu Phi. Sau đợt lũ vừa qua, 17/26 thôn của xã đã xuất hiện dịch, tổng số lợn tiêu huỷ lên đến 505 con, tương đương gần 35 tấn. Đặc biệt, các ổ dịch mới liên tục được phát hiện tại những thôn nằm ven sông, khu vực thấp trũng như Cẩm Thắng, 1/5, Hạ Du, Hội Lâm…

Ông Nguyễn Văn Quế - Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Hoà cho biết, địa bàn xã có sông Lam và sông Con chảy qua. Vào mùa mưa lụt, nước sông dâng rất nhanh, làm ngập úng trên diện rộng, kéo theo xác lợn chết từ vùng trên trôi về, gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng. Sau mưa lũ, thời tiết lại nắng nóng gay gắt, đàn lợn vốn đã suy yếu sức đề kháng nay càng dễ nhiễm bệnh hơn.

Theo quy định, hố chôn phải cách khu dân cư, nguồn nước tối thiểu 30m; sâu từ 1,5 - 3m. Ảnh: T.P

“Dịch bệnh chủ yếu bùng phát mạnh ở những hộ nuôi lợn trong khu vực ẩm thấp, gần nguồn nước, nơi điều kiện vệ sinh kém”, ông Quế cho hay.

Theo ông Nguyễn Trọng Sơn, Trạm trưởng Trạm Dịch vụ Nông nghiệp Anh Sơn, đợt mưa lũ vừa qua khiến nhiều xã trên địa bàn như Nhân Hoà, Vĩnh Tường, Yên Xuân, Anh Sơn Đông… bị ngập úng nghiêm trọng. Nước lũ tràn về, mang theo mầm bệnh phát tán khắp nơi qua hệ thống sông suối, kênh mương. Đặc biệt, nhiều hố chôn lợn dọc các bãi ven sông bị ngập, mầm bệnh tràn ra, cuốn trôi xuống các vùng hạ lưu.

Xác lợn chết theo nước lũ tràn về các kênh mương gây nguy cơ cao dịch bệnh bùng phát. Ảnh: T.P

Điều đáng lo ngại là hiện nay, nhiều địa phương vùng trũng, ven sông tuy chưa ghi nhận tình trạng hố chôn xác lợn bị sạt lở, trôi nổi sau lũ, nhưng thực tế hầu hết các hố chôn đều chưa đảm bảo đầy đủ các yếu tố kỹ thuật về độ sâu, độ nén chặt, cách ly nguồn nước, bờ kè bảo vệ. Nhiều hố chôn được đào tạm thời ven mương nội đồng, bãi bồi, khu đất yếu do áp lực tiêu huỷ số lượng lớn trong thời gian ngắn, chưa kịp gia cố trước mùa mưa lũ.

Theo khuyến cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An, virus tả lợn châu Phi có khả năng tồn tại rất lâu trong môi trường, đặc biệt là trong đất, nước, xác động vật phân huỷ. Nếu các hố chôn không được xử lý, gia cố đảm bảo kỹ thuật, khi mưa lớn tiếp diễn, nước ngấm vào hố, cuốn theo dịch, mầm bệnh sẽ phát tán ra môi trường, rất khó kiểm soát.

Các địa phương đẩy mạnh công tác tiêu độc, khử trùng sau mưa lũ. Ảnh: CSCC

Thực tế cho thấy, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, do thiếu nhận thức hoặc do điều kiện khó khăn, vẫn lén lút vứt xác lợn chết xuống mương, sông, hoặc chôn lấp tạm bợ ven bờ ruộng. Những hành động này nếu không bị kiểm soát chặt chẽ sẽ làm bùng phát mầm bệnh mạnh hơn sau khi nước rút, nhất là khi thời tiết chuyển sang nắng nóng gay gắt, sức đề kháng của đàn lợn suy giảm.

Hiện nay, tình trạng dịch bệnh phức tạp cũng đang hiện hữu tại các xã vùng hạ du sông Lam. Dịch tả lợn châu Phi vốn tiềm ẩn trong môi trường nay đang có nguy cơ bùng phát mạnh sau mưa lũ, khi điều kiện vệ sinh, chăn nuôi đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, rất nhiều hố chôn lợn chết vẫn chưa đủ chiều sâu theo quy định, khoảng cách với nguồn nước không đảm bảo. Ảnh: T.P

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến hết tháng 7, toàn tỉnh đã tiêu huỷ gần 13.000 con lợn, tương đương 660 tấn lợn hơi. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An nhận định, mưa lũ kéo dài, thời tiết cực đoan và hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo an toàn sinh học chính là nguyên nhân khiến dịch bệnh dễ dàng bùng phát và lây lan nhanh trên diện rộng.