Xã hội Hội đồng hương Nghệ Tĩnh và cộng đồng người Việt tại Ba Lan trao hỗ trợ cho người dân vùng lũ Sáng 9/8, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh và bà con cộng đồng người Việt tại Ba Lan đã trao 67 suất hỗ trợ, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng tiền mặt cho các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ ở xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, nhiều bản của xã Tương Dương bị cô lập, nhà cửa, tài sản và hoa màu của người dân hư hỏng nặng.

Trước tình hình đó, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ba Lan cùng cộng đồng người Việt sinh sống, làm việc tại đây đã kịp thời phát động quyên góp, gửi về quê hương.

Đoàn đã trao 67 suất hỗ trợ, mỗi suất 5 triệu đồng tiền mặt cho 67 hộ bị thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra. Ảnh: Đình Tuân



Theo đó, đoàn đã trao 67 suất hỗ trợ, mỗi suất 5 triệu đồng tiền mặt cho 67 hộ bị thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra. Số tiền này giúp bà con mua sắm những vật dụng thiết yếu, sửa chữa lại nơi ở và ổn định sinh hoạt sau bão lũ. Tổng số tiền ủng hộ là 335 triệu đồng, được trao tận tay người dân, góp phần giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ông Kha Văn Lập - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tương Dương thay mặt lãnh đạo xã bày tỏ sự xúc động, trân trọng nghĩa tình của bà con xa quê: “Trong lúc khó khăn nhất, tình cảm và sự sẻ chia của cộng đồng người Nghệ Tĩnh và cộng đồng người Việt tại Ba Lan là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin để bà con vùng lũ đứng dậy, ổn định cuộc sống”.

Những món quà này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là cầu nối yêu thương, thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, giúp người dân vùng lũ xã Tương Dương thêm vững vàng vượt qua thử thách.