Thời sự Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh dự và chỉ đạo đại hội xã Tương Dương Sáng 29/8, Đảng bộ xã Tương Dương tổ chức Đại hội Đại biểu xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy và sở, ngành cấp tỉnh.

Các đồng chí chủ trì đại hội. Ảnh: Đình Tuân

Đoàn kết vượt khó

Đảng bộ xã Tương Dương được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ các xã Lưu Kiền, Xá Lượng và thị trấn Thạch Giám với 58 tổ chức đảng và hơn 1.400 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Tương Dương đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao, phấn đấu vươn lên và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Văn Lương - Ủy viên BCH Đảng bộ tinh, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương phát biểu tại đại hội. Ảnh: Đình Tuân

Trong đó, điểm nhấn là kinh tế tăng trưởng bình quân 7,3%/năm; tổng giá trị sản xuất đạt hơn 865 tỷ đồng, tăng 42,2% so với đầu nhiệm kỳ; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; Thu nhập bình quân đầu người đạt 46,4 triệu đồng/năm;...

Đồ họa: Thành Cường

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; Hoạt động dân vận, mặt trận và các đoàn thể được đổi mới, thu hút đông đảo nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, xã đã được công nhận “sạch về ma túy”.

Với phương châm “Khắc phục khó khăn, đổi mới toàn diện, phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Tương Dương trở thành xã phát triển khá khu vực miền Tây Nghệ An”, Đại hội xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là xây dựng xã có hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, kết cấu hạ tầng đồng bộ, trở thành trung tâm vùng về thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Đình Tuân

Để đạt mục tiêu trên, Đại hội đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ưu tiên khôi phục sản xuất sau lũ lụt, phát triển nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, gắn với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu, trong đó có dự án xây dựng cầu cứng qua sông Lam; phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch cộng đồng; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tương Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thống nhất cao thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100%.

Chú trọng phát triển kinh tế rừng

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Tương Dương đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Đình Tuân

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đặc biệt đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm và nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân xã Tương Dương trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử vừa qua.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh đã gợi mở và đề nghị xã Tương Dương tập trung triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Đình Tuân

Trong đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng trước hết và trên hết là bảo đảm công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đồng thời, xã Tương Dương tiếp tục huy động mọi nguồn lực, khẩn trương khắc phục hậu quả nặng nề do trận bão lũ vừa qua gây ra, trong đó ưu tiên hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, nhất là các hộ dân bị mất nhà; tập trung khôi phục hệ thống hạ tầng thiết yếu, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở đó, đồng chí Võ Thị Minh Sinh yêu cầu xã Tương Dương xây dựng và triển khai các phương án, kịch bản ứng phó với thiên tai, lũ lụt một cách chủ động, từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Đình Tuân

Về định hướng phát triển kinh tế, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xã Tương Dương lấy kinh tế lâm nghiệp làm chủ lực, khai thác tối đa tiềm năng kinh tế rừng, tạo ra giá trị kinh tế bền vững ở địa phương.

Tận dụng, phát huy ưu thế về cảnh sắc thiên nhiên và bản sắc văn hoá độc đáo trở thành điểm nhấn du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, gắn chặt với nông nghiệp, nông thôn.

Song song với đó, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kế thừa những truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn, phát huy tinh thần tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo, xây dựng xã miền núi an toàn, “sạch về ma túy”, bình yên trong từng xóm, bản, xây dựng nền tảng vững chắc cho quốc phòng - an ninh...

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh và các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tương Dương nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Đình Tuân

Ngay sau Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ xã Tương Dương khẩn trương, tập trung đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền về kết quả Đại hội và Nghị quyết đã được thông qua. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm; phát động phong trào thi đua sâu rộng để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.