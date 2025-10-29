Thứ Tư, 29/10/2025
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/10

Gia Huy - Hữu Quân 29/10/2025 18:58

Bộ Công an phối hợp UBND tỉnh Nghệ An khởi công xây dựng tòa nhà khám, chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương và Trường Mầm non Mường Ải, xã Mường Típ; Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Ra mắt hệ thống phần mềm chuyển đổi số phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An;Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An chia sẻ góc nhìn phát triển khoa học xã hội trong kỷ nguyên số... là những thông tin nổi bật ngày 29/10

* Sáng 29/10, tại xã Tương Dương, Bộ Công an phối hợp UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình tòa nhà khám, chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương.

Lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An và các đơn vị bấm nút khởi công công trình. Ảnh: Phạm Bằng
Lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An và các đơn vị bấm nút khởi công công trình. Ảnh: Phạm Bằng

* Cùng ngày, Bộ Công an phối hợp UBND tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khởi công xây dựng Trường Mầm non Mường Ải, xã Mường Típ trị giá 20 tỷ đồng.

bna_z7166720833046_95c9eee10983b4daa277981c1e6ad629.jpg
Phối cảnh Trường Mầm non Mường Ải sau khi hoàn thành. Ảnh: Văn Hậu

*Ngày 29/10, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An ký ban hành Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

bna_img_7599(1)-68fa5f1a2a5a43c1ed0e064fe0ad6743.jpg
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

* Cũng trong ngày 29/10, HĐND tổ chức lễ ra mắt hệ thống phần mềm chuyển đổi số phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện nghi thức ra mắt hệ thống phần mềm chuyển đổi số phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện nghi thức ra mắt hệ thống phần mềm chuyển đổi số phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

*Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên giải trình, đánh giá kết quả công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức và trụ sở, tài sản công, các điều kiện làm việc để vận hành chính quyền địa phương cấp xã thông suốt, hiệu quả.

HĐND tỉnh-15
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về công tác sắp xếp, bố trí cán bộ và trụ sở, tài sản công. Ảnh: Thành Cường

* Chiều 29/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 để đánh giá kết quả hoạt động tháng 10, bàn và thống nhất nhiệm vụ tháng 11. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

bna_hdnd-tinh-28(1).jpg
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10. Ảnh: Thành Cường

*Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An chia sẻ góc nhìn phát triển khoa học xã hội trong kỷ nguyên số.

bna_z7166304748512_edaa4ab8d76dc7a927d6bf96663833a1.jpg
Ông Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh. Nam An

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã.

phúc lộc
Đoàn công tác trao đổi với cán bộ, người dân xã Phúc Lộc. Ảnh: TL

*Ngày 29/10, đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng tổ công tác số 4 cùng đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và kiểm tra đôn đốc tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tại các xã thuộc huyện Tương Dương cũ.

td-1-.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kiểm tra điểm tái định cư Thủy điện Bản Vẽ tại xã Yên Na.

*Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết liên quan đến vốn đầu tư phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

bna_7(1)-7e0a4fa6b81328e82ee87bb39a7b08fa.jpg
Toàn cảnh cuộc Họp thẩm tra. Ảnh: Tiến Đông

* Các địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do thiên tai.

bna_1(1).jpg
Nhiều đầm tôm bị hư hỏng sau mưa bão tại xã An Châu. Ảnh: Q.A

* Nông dân Nghệ An tất bật xuống giống chuẩn bị cho vụ hoa Tết.

bna_cay(1).png
Nhiều nhà vườn đã xuống giống các loại cúc dài ngày. Ảnh: T.P

* Nghệ An: Yêu cầu các ngành, địa phương tập trung xử lý dứt điểm đơn thư liên quan bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A.

bna_mot-doan-quoc-lo-1a-qua-dia-ban-xa-quynh-mai.jpg
Đoạn Quốc lộ 1A qua phường Quỳnh Mai - là địa phương có số đơn thư tồn đọng nhiều nhất (282 trường hợp). Ảnh tư liệu: Tiến Đông

* Làm rõ vụ xe trộn bê tông để rơi bê tông tươi trên Quốc lộ 46.

2.ảnh pv
Lực lượng chức năng làm việc với tài xế Đ.V.T. Ảnh: PV

      Thời sự
      Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/10

