Kinh tế Nông dân Nghệ An tất bật xuống giống chuẩn bị cho vụ hoa Tết Những ngày này, không khí lao động trên các cánh đồng hoa ở Nghệ An trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi nông dân các vùng trồng đang tất bật xuống giống chuẩn bị cho vụ hoa Tết 2026. Dù chi phí đầu vào tăng mạnh, nhưng ai nấy đều chung một niềm hy vọng vào vụ hoa Tết được mùa, được giá.

Giá hoa giống, phân bón tăng cao

Giá các loại cúc có rễ tăng thêm từ 500.000 - 700.000 đồng/vạn cây so với năm trước. Ảnh: T.P

Tại xã Vĩnh Tường, ngay từ đầu tháng 9 âm lịch, gia đình chị Dương Thị Ngọc đã xuống giống 2 vạn cây cúc dài ngày trên tổng số 6 vạn cây dự kiến trồng trong vụ Tết này. “Năm nay, giá cúc giống tăng mạnh, dao động 2,2–2,5 triệu đồng/vạn cây đối với cúc mầm sống; còn loại có rễ lên đến 3,5–4,5 triệu đồng/vạn cây, tăng khoảng 500–700 nghìn đồng/vạn cây so với năm ngoái. Mọi năm tôi vừa trồng, vừa ươm bán giống cho bà con, nhưng năm nay giá cao quá, nên chỉ nhận hàng đặt trước”, chị Ngọc Sơn chia sẻ.

Không chỉ cúc, nhiều loại hoa khác như ly, thược dược, lay ơn, đồng tiền... cũng đang “leo thang” giá giống. Tại phường Vinh Hưng, nơi được xem là vùng trồng hoa Tết tập trung lớn của thành phố Vinh, năm nay dự kiến nông dân sẽ gieo trồng khoảng 25 ha hoa các loại. Trong đó, cúc vẫn chiếm diện tích lớn nhất.

Nhiều hộ mua cúc mầm về ươm, giâm để tiết kiệm chi phí. Ảnh: T.P

“Theo khảo sát giá tại các nhà vườn đầu mối ở Ninh Bình (vùng Nam Định cũ), giá hoa cúc giống đa dạng chủng loại, màu sắc. Nhìn chung, giá tăng từ 500.000 đồng – 1 triệu đồng/vạn cây so với vụ hoa trước. Giá giống đắt nhưng nông dân vẫn đặt mua để kịp xuống giống cho vụ hoa mới. Để giảm chi phí, chúng tôi gom đơn, mua số lượng nhiều để giảm cước phí, mua theo giá bán sỉ…”, bà Bùi Thị Hoa, nông dân phường Vinh Hưng chia sẻ.

Nguyên nhân tăng giá hoa giống, theo ông Nguyễn Văn Đức, chủ vườn chuyên cung ứng giống hoa cúc ở phường Thái Hòa, là do thiên tai liên tiếp ở miền Bắc, nơi cung cấp nguồn giống chính – khiến nhiều vườn hoa bố mẹ bị thiệt hại. “Nhiều vùng hoa giống ở Nam Định, Thái Bình, Hà Nội ngập lụt, cúc mẹ chết hàng loạt, khiến nguồn cung giảm mạnh. Do đó, hoa cúc giống tăng giá. Các giống hoa khác như phăng-xê, đồng tiền, thược dược, lay ơn… cũng bị ảnh hưởng theo”, ông Đức nói.

Nhiều nhà vườn đã xuống giống các loại cúc dài ngày. Ảnh: T.P

Theo thông tin từ các đầu mối cung cấp củ giống hoa ly trên địa bàn, giá củ ly năm nay tăng nhẹ từ 3–5 nghìn đồng/củ so với năm ngoái. “Hiện, ly thơm bán lẻ khoảng 20–22 nghìn đồng/củ, ly kép dao động 28– 32 nghìn đồng/củ. Với các hộ lấy sỉ, giá có thể giảm 2–3 nghìn đồng mỗi củ. Dù giá tăng, nhưng lượng đặt hàng vẫn rất lớn, bà con trồng hoa đang xuống giống rộ từ giữa tháng 10 âm lịch”, anh Lưu Thắng, chủ vườn ở xã Nam Đàn cho biết.

Không chỉ giống hoa, giá phân bón, giá thể, thuốc bảo vệ thực vật, nhân công đều tăng từ 10–20%. Với mỗi sào hoa, chi phí đầu tư đầu vụ đội thêm khoảng 2–3 triệu đồng. Để giảm bớt gánh nặng, nhiều hộ trồng hoa đã liên kết thành nhóm, cùng nhau mua vật tư với giá sỉ, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cây giống và cả vốn đầu tư.

Giá củ ly giống cũng tăng từ 2.000 -7.000 đồng/củ (tùy loại). Ảnh: T.P

Chị Ngọc, chủ nhà vườn Ngọc Sơn xã Vĩnh Tường cho biết thêm: “Chúng tôi phải lên kế hoạch kỹ lưỡng từ khâu chọn đất, thời điểm trồng đến giống hoa dài hay ngắn ngày. Chỉ cần sai lệch lịch gieo vài ngày, hoa nở không đúng dịp Tết là lỗ nặng. Vì thế, mọi khâu đều phải chuẩn xác”.

Cùng với áp lực chi phí, người trồng hoa còn lo diễn biến thời tiết thất thường. Cuối năm, mưa trái mùa và sương mù dày đặc dễ khiến hoa úng rễ, cháy lá, phát sinh sâu bệnh. Vì vậy, các cấp hội nông dân và cán bộ kỹ thuật địa phương đang tăng cường hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn biện pháp phòng trừ, thoát úng, giúp bà con yên tâm sản xuất.

Đưa giống mới vào trồng

Tại phường Vinh Hưng, trên những cánh đồng, bà con khẩn trương hoàn tất khâu xuống giống để kịp lịch thời vụ. Theo chị Nguyễn Hoài Ân - Chủ tịch Hội Nông dân phường, năm nay, bên cạnh các giống hoa truyền thống, bà con đã mạnh dạn đưa vào trồng nhiều giống hoa mới, có giá trị thẩm mỹ và kinh tế cao.

“Các loại cúc mới như cúc đồng tiền màu lạ, cúc ma-gic, cúc nhám Thái, cúc đồng tiền Nhật, cùng với thược dược kép, lay ơn màu mới, hoa xác pháo, hướng dương Nhật đang được nhiều hộ trồng thử nghiệm. Ngoài ra, các loại hoa giỏ, hoa chậu mini, hoa treo ban công cũng được đầu tư để đáp ứng nhu cầu thị trường Tết và trang trí tiểu cảnh sân vườn”, chị Ân cho biết.

Sử dụng màng che, thắp đèn để kích thích hoa sinh trưởng. Ảnh: T.P

Bà Dương Thị Ánh Tuyết, một trong những hộ trồng hoa có diện tích lớn ở phường Vinh Hưng, năm nay mở rộng từ 3 sào lên 5 sào. Trong đó, 2 sào trồng cúc, 3 sào còn lại trồng các giống hoa mới. “Vụ Tết 2025 vừa qua, dù chi phí cao nhưng hoa được giá, bán chạy, nên gia đình có vụ mùa thắng lợi. Năm 2026 này, nếu thời tiết thuận, tôi tin hoa sẽ lại đắt hàng”, bà Tuyết chia sẻ. Theo bà Tuyết, bà con hiện đang xuống giống các loại cúc dài ngày, sau đó là vạn thọ, thược dược, hoa treo. Việc trồng gối vụ giúp nguồn hoa cung ứng đa dạng hơn và kéo dài thời gian tiêu thụ. Mỗi loại hoa có chu kỳ sinh trưởng riêng, do đó người trồng phải tính toán chính xác để hoa nở đúng thời điểm giáp Tết, khoảng từ 25 đến 29 tháng Chạp kéo dài khoảng Rằm tháng Giêng.

Để chủ động đầu ra, Hội Nông dân phường Vinh Hưng đã vận động bà con đa dạng hóa kênh tiêu thụ, kết nối với các cửa hàng hoa, trung tâm thương mại, chợ đầu mối và kênh bán hàng online. Một số hộ còn hợp tác với các khu du lịch, cơ quan, công sở, quán cà phê, đơn vị tổ chức sự kiện để cung ứng hoa chậu, hoa tiểu cảnh. Cách làm này giúp người trồng giảm phụ thuộc vào thương lái và chủ động giá bán hơn.

Nhiều giống hoa mới được đưa vào trồng nhằm đa dạng thị trường, tăng nguồn thu. Ảnh: T.P

Nhờ áp dụng kỹ thuật đồng bộ, nhiều hộ trồng hoa ở Vinh Phú, Vinh Hưng năm nay đều chủ động hệ thống tưới nhỏ giọt, phun sương, tăng diện tích trồng trong nhà màng, nhà lưới giúp kiểm soát sâu bệnh và chất lượng đồng đều hơn. Đồng thời, kết hợp phân vi sinh, thuốc sinh học để đảm bảo hoa tươi lâu, thân khỏe. “Bà con xác định, vụ Tết là vụ chính, mang lại 70–80% thu nhập cả năm, nên ai cũng đầu tư công sức, vốn liếng và niềm tin. Dù chi phí tăng, chúng tôi vẫn tin nếu chăm đúng kỹ thuật, hoa sẽ đẹp, bán được giá”, chị Hương Lê, chủ tịch Hội Nông dân phường Vinh Phú cho biết.