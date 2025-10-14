Kinh tế Sức bật từ phong trào nông dân Nghệ An thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi Năm năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” ở Nghệ An đã trở thành điểm tựa để người nông dân vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Phong trào không chỉ giúp nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn và khẳng định vai trò chủ thể của người nông dân trong phát triển kinh tế.

Viết câu chuyện làm giàu từ đồng đất quê hương

Người dân vùng Bích Hào mạnh dạn phát triển cây chè nhờ có nơi tiêu thụ ổn định. Ảnh: T.P

Ở vùng chè Bích Hào, câu chuyện về anh Nguyễn Văn Đường từ lâu đã trở thành niềm tự hào của người dân nơi đây. Từ vùng đồi khô cằn chỉ có sim, mua và cỏ dại, anh mạnh dạn nhận hơn 40 ha đất rừng để trồng chè hữu cơ, đầu tư nhà xưởng chế biến hiện đại, tạo việc làm cho hàng chục lao động, doanh thu mỗi năm đạt trên 20 tỷ đồng. “Nếu biết khai thác lợi thế đất đai và mạnh dạn đầu tư, nông dân hoàn toàn có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình”, anh Đường chia sẻ.

Thành công của anh không chỉ dừng lại ở kinh tế gia đình. Từ mô hình của mình, anh mở ra hướng đi bền vững cho hàng chục hộ trồng chè trong vùng. Cơ sở của anh trở thành địa chỉ thu mua ổn định, giúp bà con yên tâm sản xuất, không còn cảnh “được mùa mất giá”. Anh còn đứng ra hỗ trợ vốn vay, cung ứng phân bón trả chậm, giống chè mới, đồng thời trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái theo quy trình hữu cơ cho các hộ trồng chè trong vùng.

Cán bộ Hội Nông dân tỉnh thăm xưởng chế biến chè của anh Đường. Ảnh: CSCC

Cùng với những người như anh Đường, khắp các vùng quê Nghệ An ngày càng xuất hiện nhiều nông dân năng động, mạnh dạn đầu tư, dám nghĩ, dám làm, góp phần làm nên diện mạo mới cho kinh tế nông thôn. Ở xã Lam Thành, anh Lê Quốc Tân (sinh năm 1976), Chi hội trưởng Chi hội Chăn nuôi được nhiều người biết đến như một tấm gương tiêu biểu trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi.

Khi địa phương thực hiện chủ trương chuyển đổi ruộng đất, anh mạnh dạn nhận hơn 6 ha để xây dựng trang trại chăn nuôi công nghệ cao kết hợp nuôi cá và trồng cây ăn quả. Quyết định vay gần 10 tỷ đồng ngân hàng là bước đi đầy mạo hiểm, nhưng anh Tân tin rằng nông nghiệp hiện đại chỉ có thể thành công khi gắn liền với công nghệ và bảo vệ môi trường.

Trang trại nuôi lợn của anh Lê Quốc Tân, xã Lam Thành. Ảnh: T.P

Sau nhiều năm gây dựng, khu trang trại đã hình thành một mô hình sản xuất khép kín kiểu mẫu. Sáu dãy chuồng lợn được lắp đặt hệ thống làm mát, sưởi ấm, xử lý chất thải, kết nối biogas; bao quanh là 5 ha ao cá thả trắm, chép, mè... Cùng khu vườn rau và cây ăn trái xanh tốt. Cách làm của anh vừa đảm bảo an toàn môi trường, vừa tận dụng được nguồn dinh dưỡng tự nhiên, hình thành chu trình sản xuất khép kín, hiệu quả.

Và ở những địa phương vùng cao, nơi điều kiện sản xuất còn nhiều khó khăn, tinh thần vượt khó ấy vẫn tiếp tục được khẳng định qua những mô hình làm ăn hiệu quả, mang đậm dấu ấn của những nông dân chịu thương chịu khó, năng động, sáng tạo. Ở xã Quỳ Châu, chị Trần Thị Loan kiên trì gây dựng thương hiệu hương trầm, mỗi năm sản xuất hơn 5 triệu que hương, doanh thu 2,5 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương.

Cơ sở sản xuất hương trầm của chị Trần Thị Loan, xã Quỳ Châu. Ảnh: T.P

Tại Anh Sơn, chị Trần Thị Hoa, từ một hộ nghèo đã vươn lên làm giàu với mô hình nuôi gà sinh học kết hợp trồng chè nguyên liệu và nuôi cá, mỗi năm thu nhập hơn 150 triệu đồng. Những nông dân ấy, bằng bàn tay, khối óc và nghị lực của mình, đã góp phần làm nên diện mạo mới cho nông thôn Nghệ An hôm nay.

Sức lan tỏa trong phát triển nông thôn mới

Diện mạo nông thôn đang dần thay đổi nhờ phong trào sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Ảnh: CSCC

Nhiều năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở Nghệ An không chỉ dừng lại ở những mô hình kinh tế hiệu quả, mà đã trở thành một phong trào lớn, lan tỏa sâu rộng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển. Bình quân mỗi năm, có hơn 300.000 hộ hội viên đăng ký tham gia, hơn một nửa trong số đó đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Con số này phản ánh tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên làm giàu của nông dân Nghệ An.

Đồng hành cùng phong trào ấy là sự vào cuộc bền bỉ của các cấp Hội Nông dân, những “bà đỡ” tận tâm cho từng ý tưởng, từng mô hình kinh tế nông nghiệp. Các cấp Hội không chỉ làm công tác tuyên truyền, vận động, mà còn kết nối, hỗ trợ nông dân về vốn, kỹ thuật, thị trường và chuyển đổi số. Theo số liệu thống kê của Hội Nông dân tỉnh, đến tháng 7/2025, Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt gần 60 tỷ đồng, giúp hơn 1.400 hộ hội viên vay vốn mở rộng sản xuất; dư nợ ủy thác qua ngân hàng đạt trên 6.700 tỷ đồng, tiếp sức cho hơn 70.000 hộ nông dân phát triển kinh tế.

Với sự đồng hành của các cấp Hội Nông dân, nhiều sản phẩm OCOP của hội viên được kết nối lên sàn thương mại điện tử, giúp tiêu thụ sản phẩm thuận lợi, quảng bá thương hiệu địa phương. Ảnh: T.P

Cùng với đó, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với nhiều sở, ngành, doanh nghiệp tổ chức hàng nghìn lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp hội viên nắm vững kiến thức sản xuất an toàn, tiếp cận công nghệ mới.

Đặc biệt, trong kỷ nguyên số, Hội đã chủ động đưa nông dân lên môi trường trực tuyến: Hơn 266.000 hộ nông dân và 7.600 sản phẩm đã được kết nối lên sàn thương mại điện tử, giúp tiêu thụ sản phẩm thuận lợi, quảng bá thương hiệu địa phương, đưa hình ảnh người nông dân Nghệ An bước vào “không gian số” một cách tự tin và chuyên nghiệp.

Kinh tế ổn định, phát triển, nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ảnh: T.P

Từ phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, bức tranh kinh tế nông thôn Nghệ An đã có những gam màu mới. Nhiều vùng chuyên canh, cánh đồng lớn, mô hình kinh tế tổng hợp được hình thành; hàng trăm hợp tác xã, tổ hợp tác do nông dân làm chủ hoạt động hiệu quả. Phong trào góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, đưa nhiều sản phẩm đặc trưng đạt chuẩn OCOP.

