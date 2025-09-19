Kinh tế Giống cá rô phi mới giúp nông dân Nghệ An sinh lời từ ao đất Từ những ao đất vốn chỉ nuôi cá đồng cho thu nhập cầm chừng, anh Nguyễn Sỹ Danh ở xã Quỳnh Văn (Nghệ An) đã mạnh dạn chuyển sang thử nghiệm giống rô phi Hồng Sinh. Nhờ ưu điểm dễ nuôi, tăng trọng nhanh, chi phí thấp và thị trường tiêu thụ thuận lợi, mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội.

Anh Danh đã cải tạo 5 ao đất để nuôi cá rô phi Hồng Sinh - một giống cá mới. Ảnh: T.P

Anh Danh có 5 ao tổng diện tích gần 4.000m², thuận lợi nhờ nguồn nước dồi dào lấy từ kênh Vách Bắc, trước đây anh chỉ nuôi các giống cá đồng truyền thống, thu nhập còn khiêm tốn. Từ đầu năm ngoái, anh dành thời gian đi tham quan, học hỏi các mô hình nuôi rô phi tại Hải Phòng và một số trang trại trong vùng, rồi quyết định đầu tư thử nghiệm giống rô phi Hồng Sinh — một giống mới có khả năng nuôi ở mật độ cao, trọng lượng thương phẩm lớn và phù hợp với điều kiện ao đất, nguồn thức ăn sẵn có địa phương.

Anh Danh chia sẻ: “Trước nuôi cá đồng quanh năm, nhưng hiệu quả kinh tế không đáng kể. Khi tìm hiểu ở Hải Phòng và một số trang trại lớn, tôi thấy rô phi Hồng Sinh phù hợp cả điều kiện đất, nguồn nước lẫn nguồn thức ăn ở địa phương nên quyết định nuôi thử”.

Ngoài thức ăn chuyên dụng, anh còn tận dụng cỏ, rau muống để bổ sung dinh dưỡng cho cá, tiết kiệm chi phí. Ảnh: T.P

Đầu năm 2025, được Trạm Dịch vụ Nông nghiệp Quỳnh Lưu hỗ trợ về giống, kỹ thuật và nguồn thức ăn chuyên dụng, anh thả thử 10.000 con giống. Ngoài thức ăn công nghiệp, anh còn tận dụng rau muống, cỏ… có sẵn trong vườn để giảm chi phí. Sau gần nửa năm chăm sóc, đàn cá lớn nhanh, ít bệnh, đạt tỷ lệ sống khoảng 85%. Lứa đầu tiên thu hoạch vào tháng 7/2025 mang lại gần 4 tấn cá, trọng lượng mỗi con từ 1,5–2kg.

Với giá bán 35.000 đồng/kg, doanh thu đạt trên 100 triệu đồng, anh lãi ròng gần 50 triệu đồng chỉ sau nửa năm. “Điều khiến tôi yên tâm nhất là thị trường tiêu thụ khá ổn định. Cá rô phi Hồng Sinh thịt dày, thơm, được thương lái đặt mua tận ao. Nuôi không khó, chỉ cần theo đúng quy trình thì hiệu quả vượt trội so với cá truyền thống”, anh Danh nói thêm.

Lứa cá thu hoạch vào tháng 7/2025 mang lại 45 triệu đồng lãi ròng. Ảnh: T.P

Theo đánh giá của Trạm Dịch vụ Nông nghiệp Quỳnh Lưu, qua thí điểm, kết quả cho thấy cá phát triển nhanh, đồng đều, tỷ lệ hao hụt thấp. Bình quân cá đạt 1 kg/con, tổng sản lượng ước trên 7 tấn. Sau khi trừ chi phí gần 200 triệu đồng, lợi nhuận thuần đạt khoảng 45 triệu đồng. Các chuyên gia nhận định, nếu được nuôi trong điều kiện thuận lợi, rô phi Hồng Sinh có thể đạt trọng lượng 4–5 kg/con.

“ “Anh Danh tuân thủ rất tốt các bước kỹ thuật, từ cải tạo ao, chọn giống, thả mật độ hợp lý đến chăm sóc và quản lý môi trường. Nhờ vậy đàn cá sinh trưởng ổn định, ít dịch bệnh. Đây là tín hiệu khả quan để nhân rộng mô hình tại những vùng có điều kiện tương đồng”. Ông Nguyễn Anh Hùng, Trạm trưởng Trạm Dịch vụ Nông nghiệp Quỳnh Lưu

Mô hình nuôi cá rô phi Hồng Sinh thương phẩm trong ao đất tại xã Quỳnh Văn cho thấy đây là hướng làm mới có triển vọng, đặc biệt với những vùng có nguồn nước ổn định và nông dân đã có kinh nghiệm nuôi thủy sản. Thành công ban đầu của anh Danh là minh chứng cho thấy, khi đủ điều kiện về kỹ thuật, con giống và quản lý môi trường, nông dân hoàn toàn có thể nâng cao giá trị sản xuất và cải thiện thu nhập.

Tất nhiên, không phải hộ nào cũng thành công ngay từ đầu. Bởi ngoài kỹ thuật, người nuôi còn phải tính đến rủi ro từ thời tiết thất thường, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn dễ khiến cá sốc, chậm lớn. Do vậy, các chuyên gia khuyến cáo, muốn thành công cần có sự hỗ trợ sát sao về quy trình kỹ thuật, phòng bệnh và quản lý môi trường nuôi. Bên cạnh đó, cần tổ chức nhiều chuyến tham quan, tập huấn để bà con nắm vững kinh nghiệm thực tiễn trước khi nhân rộng.

Cá lớn nhanh, ít dịch bệnh, thịt dày thơm, dễ tiêu thụ. Ảnh: CSCC

Thành công bước đầu tại xã Quỳnh Văn đã minh chứng, chỉ cần biết áp dụng đúng quy trình, nông dân hoàn toàn có thể nâng cao thu nhập từ chính ao đất quê nhà.