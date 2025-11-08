Xây dựng Đảng Đảng bộ xã Quỳnh Văn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Sáng 11/8, Đảng bộ xã Quỳnh Văn (Nghệ An) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành trong tỉnh; cùng 236 đại biểu, đại diện cho hơn 1.457 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Xã Quỳnh Văn được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 3 xã gồm Quỳnh Thạch, Quỳnh Tân và Quỳnh Văn theo Nghị quyết số 1678/NQ-UBTVQH15 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 16/6/2025 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Nghệ An năm 2025. Sau sáp nhập, xã Quỳnh Văn có diện tích tự nhiên 53,35 km2, dân số 42.927 người.

Các đại biểu tham dự Đại hội làm lễ chào cờ. Ảnh: PV

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và quyết tâm phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân, xã Quỳnh Văn đã đạt nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt so với mục tiêu nghị quyết.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, điểm nhấn, bước đột phá. Đảng bộ xã Quỳnh Văn đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các chương trình công tác lớn của tỉnh, đồng thời triển khai đồng bộ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng giá trị sản xuất năm 2025 của toàn xã ước đạt 2.519,88 tỷ đồng, tăng 42,41%; tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm là 7,2%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 68,9 triệu đồng, tăng 28,7 triệu đồng so với năm 2020.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: PV

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ; giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.

Một số dự án đi vào hoạt động và đã hình thành chuẩn bị đưa vào hoạt động như: Công ty TNHH ABACA Việt Nam, Nhà máy giày dép xuất khẩu Alita... giải quyết nhiều việc làm, tăng thu nhập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Hoạt động của các làng nghề được duy trì; sản phẩm đa dạng, mẫu mã, hàng hóa luôn được cải tiến.

Đồng chí Lê Xuân Kiên - Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Văn phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: PV



Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm, chỉnh trang, đầu tư xây dựng; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc (2/3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao).

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước chuyển biến tích cực, 100% thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn; tỷ lệ “Gia đình văn hóa” đạt gần 90%; chất lượng giáo dục các cấp được nâng cao rõ rệt, với 10/11 trường học đạt chuẩn quốc gia.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Lại Thế Toàn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quỳnh Văn trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội. Ảnh: PV

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Ảnh: PV

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Quỳnh Văn xác định 3 khâu đột phá: Tăng cường thu hút đầu tư; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng các cụm công nghiệp; Thực hiện tốt cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, thái độ, trách nhiệm cao, vững vàng về nghiệp vụ; Phát huy nội lực trong nhân dân cùng ý chí, khát vọng vươn lên của đội ngũ cán bộ, công chức, của cả hệ thống chính trị và người dân để tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển.

Đại hội cũng đặt ra các chỉ tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn từ 10 - 12%; tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn 4.200-4.500 tỷ đồng (đến năm 2030); Thu nhập bình quân đầu người/năm từ 100 - 105 triệu đồng; Có 100% tổ chức đảng được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó có 15 - 20% được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ)...

Bên cạnh đó, Đảng bộ xã cũng nêu rõ 6 nhóm nhiệm vụ với 5 giải pháp chủ yếu, 3 quan điểm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: PV

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bùi Đình Long - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, nhân dân xã Quỳnh Văn đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí khẳng định, Đại hội Đảng bộ xã không chỉ có ý nghĩa là kỳ đại hội đầu tiên sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, mà còn là dấu mốc có ý nghĩa chính trị và tầm quan trọng đặc biệt, xác định hướng phát triển lâu dài, toàn diện cho xã trong tương lai.

Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: PV



Để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà đại hội đề ra, xây dựng Quỳnh Văn phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2028, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu: Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã cần tiếp tục bám sát và hiện thực hóa mục tiêu phát triển theo định hướng của tỉnh và các quy hoạch đã được tỉnh phê duyệt; tập trung rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo đủ theo các vị trí chức danh, đáp ứng yêu cầu chất lượng về tri thức, phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn.

Tăng cường quản lý chặt chẽ quy hoạch sử dụng đất, trật tự xây dựng; kết nối với các xã, các địa phương vùng phụ cận, nhằm tạo không gian rộng mở, có tính liên kết, tổng thể, chặt chẽ, phù hợp với xu thế phát triển chung.

Đẩy nhanh chuyển đổi số, cải cách hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Khai thác tối đa tiềm năng sẵn có về vị trí địa lý, hạ tầng, đặc biệt là tiềm năng con người Quỳnh Văn để phát triển dịch vụ - thương mại, tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Quan tâm hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi, phát triển thành doanh nghiệp, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực thương mại, công nghệ số, đặc biệt là thanh niên nông thôn.

Đồng chí Bùi Đình Long dự Lễ khai trương Trung tâm Hành chính công xã Quỳnh Văn. Ảnh: PV



Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Quỳnh Văn tập trung chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hoá – xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nhanh yêu cầu, nhiệm vụ lớn của chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng 33 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Văn, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: PV



Phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp vào các văn kiện trình tại Đại hội và các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quỳnh Văn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp.