Kinh tế Thời tiết nắng ráo, nông dân Nghệ An tất bật khôi phục sản xuất Sau cơn bão số 5, nhiều vùng chuyên canh rau màu và nuôi tôm công nghệ cao trên địa bàn Nghệ An rơi vào cảnh thiệt hại nặng nề. Hiện bà con đang khẩn trương bắt tay vào khôi phục, với quyết tâm sớm tái sản xuất hiệu quả, không để đứt gãy nguồn cung thực phẩm cho thị trường.

Gấp rút khắc phục để cứu vụ sản xuất

Chạy dọc tuyến đường ven biển của các xã Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Quỳnh Anh, Quỳnh Phú…, hình ảnh dễ bắt gặp nhất những ngày này là những nhà lưới, nhà màng bị tốc mái, sập khung, ngổn ngang sau bão.

Ông Hồ Văn Thăng ở xóm Nghĩa Phú, xã Quỳnh Phú vừa sửa chữa xong phần mái nhà lưới bị tốc do hậu quả của bão số 5 . Ảnh: Xuân Hoàng



Tại xã Quỳnh Phú, khu nhà màng rộng 6.000 m² của gia đình ông Hồ Văn Thăng ở xóm Nghĩa Phú gần như hư hỏng hoàn toàn phần mái. Trong đó, 5/6 vườn dưa lưới chuẩn bị đến ngày thu hoạch bị mất trắng.

“Bão vừa tan, tôi vào vườn mà như ngồi trên đống lửa. Cả khu nhà lưới tốc mái, dưa hỏng hết. Vừa rồi, gia đình lại phải bỏ 240 triệu đồng mua ni lông phủ lại để tiếp tục trồng lứa mới”, ông Thăng chia sẻ.

Bà con khắc phục phần giá thể trong nhà lưới sau khi mái bị tốc, nước mưa vào gây hư hỏng. Ảnh: Xuân Hoàng



Không riêng trồng dưa mà nghề nuôi tôm công nghệ cao trong nhà lưới cũng chịu thiệt hại nặng nề. Tại xã Quỳnh Anh, khu nuôi tôm rộng hơn 6 ha của ông Nguyễn Ngọc Thành bị tốc mái tới 90% diện tích, nhiều cột bê tông gãy đổ. Vừa thả con giống thì bão ập tới, nước mưa tràn vào ao, khiến gia đình buộc phải tháo toàn bộ nước và con giống, thiệt hại khoảng 250 triệu đồng.

“Để dựng lại toàn bộ khu nhà lưới, tôi ước tính phải chi thêm ít nhất 800 triệu đồng nữa”, ông Thành lo lắng.

Một nhà lưới nuôi tôm công nghệ cao trên địa bàn xã Quỳnh Anh bị hư hỏng do bão số 5. Ảnh: Xuân Hoàng



Theo thống kê, toàn tỉnh có 27 nhà nuôi tôm công nghệ cao bị tốc mái, hư hỏng. Với lĩnh vực trồng trọt, có 21 nhà màng, nhà lưới sập hoặc tốc mái, với diện tích hàng chục nghìn m².

Điều khiến bà con trăn trở nhất hiện nay là chi phí sửa chữa. Một giàn nhà lưới 500 m² hư hỏng nặng cần 30 - 40 triệu đồng để khắc phục; với hệ thống quy mô hàng nghìn m², chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng. Đa phần nông dân trước đó đã vay vốn đầu tư ban đầu, nay lại gánh thêm nợ sửa chữa, khiến việc xoay xở vô cùng khó khăn. Do đó, bà con mong muốn Nhà nước sớm có chính sách hỗ trợ để tái sản xuất.

Không để đứt gãy nguồn cung

Vùng sản xuất rau của xã Quỳnh Anh là vựa rau lớn nhất tỉnh. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà con đang ra đồng vun luống, chăm sóc đối với những diện tích rau có thể khôi phục được.

Bà Hồ Thị Trâm ở xóm Tân Tiến cho hay, sau mưa bão, chờ nhiều ngày đất mới khô, nay gia đình ra nhổ cỏ, vun lại luống, bón phân NPK, mong sao vớt vát được ít vốn. Tuy nhiên, trong số 2 sào hành hoa thì chỉ có 1/3 diện tích có thể chăm sóc được, số diện tích còn lại phải làm đất trồng mới.

Những đám hành hoa dù đã lụi lá do mưa kéo dài, nhưng bà con vẫn cố khắc phục để vớt vát đồng vốn. Ảnh: Xuân Hoàng



Ông Hồ Đăng Tâm - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp tổng hợp Quỳnh Bảng cho biết: “Ngay sau bão, chúng tôi đã cử cán bộ xuống tận đồng ruộng hướng dẫn bà con khắc phục. Những diện tích có thể phục hồi thì nhổ cỏ, bón phân, chăm sóc. Những diện tích mất trắng thì nhanh chóng làm đất, gieo trồng lại. Đồng thời, hợp tác xã kết nối doanh nghiệp cung ứng giống, phân bón để hỗ trợ kịp thời cho bà con. Mục tiêu lớn nhất là không để đứt gãy nguồn cung rau, hoa màu trong 1 - 2 tháng tới”.

Bà con nông dân xã Quỳnh Anh tích cực chăm sóc rau đối với những diện tích có thể khôi phục được. Ảnh: Xuân Hoàng

Cùng với dựng lại nhà lưới, người dân còn tập trung vệ sinh đồng ruộng, khử trùng, tiêu độc. Vôi bột, chế phẩm sinh học được rắc xuống để diệt mầm bệnh, hạn chế nấm bệnh phát sinh sau mưa bão. Những luống rau còn sống sót được chăm bón thêm phân hữu cơ, vi sinh để phục hồi nhanh.

Việc khẩn trương khôi phục sản xuất sau bão không chỉ giúp nông dân sớm gỡ gạc vốn liếng mà còn có ý nghĩa rộng lớn hơn. Nếu vùng rau ven biển bị gián đoạn sản xuất, thị trường sẽ thiếu hụt rau xanh, giá cả biến động mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân thành thị và nhiều nơi khác. Tương tự, nếu các trang trại nuôi tôm công nghệ cao không nhanh chóng tái thả con giống, nguy cơ thiếu hụt nguồn thực phẩm tươi sống và nguyên liệu cho chế biến là rất lớn. Khắc phục nhà lưới sau bão không chỉ vì lợi ích riêng của từng hộ nông dân mà còn gắn liền với an ninh lương thực, an toàn thực phẩm và ổn định thị trường.

Thực tế, nông dân đang rất cần sự chung tay hỗ trợ của Nhà nước, ngành chức năng và các doanh nghiệp. Chính quyền các địa phương đã khẩn trương thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời. Ngành Nông nghiệp cũng khuyến cáo bà con tận dụng tối đa vật liệu còn dùng được nhằm giảm chi phí, đồng thời, khuyến khích các hợp tác xã liên kết, chia sẻ giống, phân bón để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Những luống hành hoa được chăm sóc trong điều kiện nắng ráo trở lại. Ảnh: Xuân Hoàng

Về phía người dân, tinh thần vượt khó, cần cù lao động là điểm tựa quan trọng. “Mưa bão làm hỏng thì mình gieo lại, nghề nông là thế”, bà Hồ Thị Hạnh - một nông dân ở xã Quỳnh Anh bộc bạch. Trong ánh mắt bà con vẫn ánh lên sự quyết tâm, bởi họ hiểu rằng, chỉ có nhanh chóng khắc phục, tái sản xuất mới có thể bù đắp thiệt hại và bảo đảm nguồn cung cho thị trường.

Dẫu khó khăn còn nhiều, nhưng với tinh thần vượt khó của nhà nông, tin rằng, chỉ một thời gian ngắn nữa, những cánh đồng sẽ lại phủ xanh rau màu, những ao tôm vào mùa thu hoạch.