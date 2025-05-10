Kinh tế Rau xanh "đội giá" sau bão, thực phẩm khác giữ ổn định Sau hoàn lưu bão Bualoi, nhiều vùng rau màu của Nghệ An nói riêng và nhiều tỉnh thành khác nói chung ngập úng nặng, khiến nguồn cung rau xanh sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, các mặt hàng thực phẩm khác vẫn giữ mức giá ổn định, giúp cân bằng phần nào thị trường tiêu dùng sau thiên tai…

Mưa bão liên tục khiến các vùng màu thiệt hại nặng nề. Trong ảnh: Thửa ruộng trồng củ cải ở xã Quỳnh Anh thối úng sau bão. Ảnh: T.P

Ảnh hưởng của bão Bualoi khiến nhiều cánh đồng rau ở Nghệ An chìm trong nước, cây trồng dập nát, héo úa. Trên các vùng bãi ven sông Lam, nơi từng trù phú rau, quả, bí xanh, cà, mướp…, giờ đây phủ một màu bùn đất, úng ngập. Bà Nguyễn Thị Nga, hộ trồng cà và bí ở xã Nhân Hòa cho biết: “Bão số 5 vừa qua, rau màu chưa kịp phục hồi thì bão số 10 lại về. Nước ngập hai lần, cây chết úng hết. Giờ đến rau nấu bữa ăn gia đình cũng khó, nói gì đến chuyện bán ra thị trường”.

Tại các vùng chuyên canh rau của tỉnh như xã Quỳnh Anh, phường Tân Mai, Quỳnh Mai nước ngập sâu khiến hành lá, rau cải thối úng; những giàn mướp đắng, su su đổ rạp, cà tím và cà dừa đến kỳ thu hoạch cũng bị héo rũ. Ông Trần Văn Cảnh, nông dân phường Quỳnh Mai cho biết: “Lứa hành lá và củ cải 10 sào của gia đình tôi chỉ còn ít ngày nữa thu hoạch thì mưa lớn làm dập nát hết. Hiện giá hành lá đã tăng lên 20.000-30.000 đồng/kg, củ cải 15.000-20.000 đồng/kg nhưng cũng không có để bán”.

Sau bão, giá hành lá tăng mạnh song bà con các vùng trồng không có hàng cung ứng ra thị trường. Ảnh: T.P

Ở vùng trồng rau ngót Nam Đàn, tuy không bị ngập nước, song bão lớn cũng làm rau rụng lá, gãy, dập cành. Mỗi bó rau ngót giờ giá tăng gấp đôi, gấp ba so với trước bão mà vẫn khan hiếm. Cung giảm mạnh khiến giá rau xanh tại các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh tăng đột biến suốt những ngày qua.

Theo khảo sát tại các chợ lớn như chợ Quán Lau, chợ Ga, rau muống, rau ngót, mồng tơi đều tăng gấp đôi, dao động 15.000 - 20.000 đồng/bó. Bắp cải, cải thảo đạt mức 20.000 – 30.000 đồng/kg, còn các loại rau ăn lá như xà lách, cải xoong vọt lên 50.000 - 70.000 đồng/kg. Các loại rau gia vị, đặc biệt hành lá, tăng 2-3 lần so với ngày thường. Rau khan hiếm khiến giá củ, quả cũng leo thang: bí xanh 28.000 – 30.000 đồng/kg, cà chua 40.000 – 45.000 đồng/kg, bí đỏ 27.000 đồng/kg, đậu cô-ve 40.000 – 50.000 đồng/kg, mướp hương 55.000 đồng/kg.

Theo khảo sát, giá các loại ra tăng mạnh, có những loại tăng gấp 3 so với ngày thường. Ảnh: T.P

Chị Phan Thị Minh, một tiểu thương tại chợ Quán Lau cho biết: “Trước bão, rau muống chỉ 6.000 - 7.000 đồng/bó, nay tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba. Rau hỏng nhiều, khó nhập hàng, chúng tôi không dám lấy số lượng lớn”.

Giá rau tăng cao khiến nhiều gia đình phải thắt chặt chi tiêu. Chị Trần Thị Hiếu Hạnh, phường Vinh Lộc chia sẻ: “Trước đây, bữa cơm luôn có ít nhất hai món rau, nay chỉ dám nấu một món canh. Rau đắt quá, nên chuyển sang ăn củ quả, măng khô, rong biển để tiết kiệm”.

Tại các chợ dân sinh, rau xanh khan hiếm, tăng giá mạnh. Ảnh: T.P

Trước tình trạng rau ngoài chợ khan hiếm, nhiều người tiêu dùng chuyển sang mua ở siêu thị và chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn. Nhờ nguồn cung từ các vùng sản xuất tập trung và liên kết với nhà cung ứng ngoài tỉnh, giá rau tại đây chỉ biến động nhẹ, vẫn đảm bảo đa dạng chủng loại. Các hệ thống phân phối lớn cũng chủ động tăng cường nhập hàng từ miền Nam để bù đắp phần thiếu hụt, góp phần bình ổn thị trường địa phương.

Theo đánh giá của các chuyên gia nông nghiệp, hiện tượng giá rau xanh tăng cao chỉ mang tính tạm thời, do ảnh hưởng trực tiếp từ thời tiết. Khi nắng ấm trở lại, nước rút, nông dân khôi phục sản xuất, gieo trồng lứa mới, nguồn cung sẽ dần ổn định, kéo giá xuống mức cân bằng. Tuy nhiên, đợt tăng giá này một lần nữa cho thấy tính dễ tổn thương của sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là rau màu, trước biến động khí hậu ngày càng bất thường.

Giá các loại thực phẩm khác: thịt, cá, hải sản... bình ổn. Ảnh: T.P

Trong khi rau xanh tăng mạnh, các mặt hàng thực phẩm khác vẫn giữ giá ổn định, thậm chí có xu hướng giảm nhẹ. Tại các chợ dân sinh và siêu thị trên địa bàn tỉnh, giá thịt lợn phổ biến 110.000 - 150.000 đồng/kg, giảm 5.000 - 10.000 đồng so với trước bão. Cá nước ngọt giảm 3.000 - 5.000 đồng/kg; các loại hải sản như tôm, cá biển, mực... giữ nguyên mức giá cũ. Nhờ đó, người dân vẫn có nhiều lựa chọn thực phẩm thay thế, đảm bảo cân đối bữa ăn.

Đại diện Sở Công Thương cho biết, ngành đang phối hợp với các đơn vị phân phối, siêu thị và hệ thống bán lẻ để tăng cường nguồn cung rau xanh từ các tỉnh, thành khác về địa bàn, kịp thời điều tiết thị trường, bình ổn giá cả. Cùng với đó, ngành nông nghiệp đã tiến hành khảo sát, thống kê mức độ thiệt hại và khuyến khích các địa phương khẩn trương khôi phục diện tích rau bị ngập úng, tận dụng vùng đất cao, hệ thống nhà lưới để trồng rau ngắn ngày, sớm ổn định nguồn cung.

Tại nhiều địa phương, bà con đang khẩn trương khắc phục, tái sản xuất sau mưa bão, tập trung trồng rau ngắn ngày để cung ứng ra thị trường. Ảnh: T.P

Về phía người tiêu dùng, trong thời điểm rau xanh khan hiếm, giá cao, có thể linh hoạt lựa chọn các loại thực phẩm khô thay thế như măng khô, rong biển… nhằm đảm bảo dinh dưỡng và cân đối chi tiêu.