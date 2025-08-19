Kinh tế 'Đảng bộ mới - Quyết tâm mới - Thành công mới': Xã Quỳnh Anh (Nghệ An) phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao vào năm 2028 Với phương châm hành động “Đảng bộ mới - Quyết tâm mới - Thành công mới”, bước sang nhiệm kỳ 2025 – 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Anh xác định phát triển xã theo hướng: Bám sông - Hướng biển - Phát triển các trung tâm thương mại dịch vụ, tạo động lực đến năm 2028 xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Trong 2 ngày 18 và 19/8, Đảng bộ xã Quỳnh Anh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí: Hồ Mậu Ngoạt – Nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên trợ lý, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu cũ qua các thời kỳ và 220 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 1.714 đảng viên trên địa bàn xã.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thanh Toàn

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thanh Toàn

Xã Quỳnh Anh được thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 xã: Quỳnh Bảng, Quỳnh Yên, Quỳnh Đôi, Quỳnh Thanh và Minh Lương.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã (cũ) đã đoàn kết, thống nhất cao, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế phát triển khá; Tổng giá trị sản phẩm năm 2025 ước đạt 2.725,859 tỷ đồng, tăng 44,72% so với năm 2020, bình quân 5 năm tăng 7,67%/năm; tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 8,71%, bình quân 5 năm đạt 7,01%/năm.

Cơ cấu tổng giá trị sản phẩm chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng ngành Nông - Lâm - Thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ. Giá trị thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 64,9 triệu đồng, tăng 22,9 triệu đồng so với năm 2020.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thanh Toàn

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được củng cố. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm, củng cố và phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Thưởng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Anh phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thanh Toàn

Đồng chí Trần Thị Hà – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thông qua báo cáo chính trị Đại hội. Ảnh: Thanh Toàn

Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Anh lần thứ I đề ra 35 chỉ tiêu chủ yếu về công tác xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa – xã hội, môi trường, quốc phòng – an ninh, xây dựng nông thôn mới; 4 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Đệ – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quỳnh Anh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã Quỳnh Anh đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao vào năm 2028, phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở bám sông – hướng biển – phát triển trung tâm thương mại, dịch vụ – nông nghiệp hữu cơ – du lịch văn hóa, tâm linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quỳnh Anh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Thanh Toàn

Trước hết, cần tiếp tục giữ vững, củng cố, vun đắp sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu chung. Quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng phát triển đảng viên ở vùng đặc thù.

Xã Quỳnh Anh nằm bên dòng Mai Giang thơ mộng và có bờ biển dài, là lợi thế lớn để phát triển kinh tế dịch vụ, du lịch, thương mại. Đồng chí đề nghị địa phương cần quy hoạch, hình thành các khu dân cư hiện đại ven sông, phát triển trung tâm thương mại, dịch vụ ở các xã cũ, tạo động lực phát triển cân bằng trong toàn xã. Đẩy mạnh khai thác tiềm năng biển để phát triển kinh tế thủy sản và du lịch biển, gắn chặt với du lịch văn hóa – tâm linh. Phấn đấu đưa Quỳnh Anh trở thành một điểm đến văn hóa – du lịch đặc sắc của Nghệ An.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Thanh Toàn

Trong phát triển kinh tế, cần nâng cao chất lượng nông nghiệp, xây dựng thương hiệu đặc sản Quỳnh Anh, tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ, an toàn, VietGAP, đặc biệt là rau màu – sản phẩm nổi tiếng của vùng. Từng bước xây dựng thương hiệu “Rau sạch Quỳnh Anh”, phát triển thị trường trong và ngoài tỉnh, mở rộng xuất khẩu. Đẩy mạnh công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại. Thu hút đầu tư hình thành cụm công nghiệp nhỏ và vừa, ưu tiên ngành nghề chế biến nông – thủy sản, may mặc, đồ gỗ, tận dụng nguồn nguyên liệu và lao động tại chỗ.

Bên cạnh đó, địa phương cần huy động mọi nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, Trung ương và các doanh nghiệp để xây dựng hệ thống giao thông, trường học, chợ, bến xe, công trình nước sạch, điện chiếu sáng đồng bộ, hiện đại. Chú trọng chỉnh trang cảnh quan đô thị – nông thôn, xây dựng xã Quỳnh Anh “sáng – xanh – sạch – đẹp”, phát triển theo hướng kinh tế xanh, bền vững.

Phát triển văn hóa – xã hội, giữ gìn truyền thống khoa bảng, hiếu học: Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng, khoa bảng của quê hương Quỳnh Đôi và các làng văn hiến trong xã; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, khuyến học, khuyến tài. Tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là địa bàn ven biển, vùng giáo, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, xã hội…

22 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Anh, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thanh Toàn

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Anh, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 22 đồng chí (trong đó có 11 đồng ủy Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã).

Đồng chí Nguyễn Văn Thưởng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Trần Thị Hà được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Đồng chí Hồ Nghĩa Đường được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Anh, nhiệm kỳ 2025-2030.