ĐạihộiĐảng Đảng bộ xã Đông Thành (Nghệ An) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Sáng 19/8, Đảng bộ xã Đông Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới.

Dự Đại hội có đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng 236 đại biểu chính thức đại diện cho 1.188 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu tham dự đại hội làm lễ chào cờ. Ảnh: Văn Trường



Tăng cường đoàn kết trong Đảng và Nhân dân sau hợp nhất

Đại hội Đảng bộ xã Đông Thành nhiệm kỳ 2025–2030 là dấu mốc quan trọng, mở ra kỳ vọng mới cho chặng đường phát triển. Sau khi sáp nhập từ 3 xã Đô Thành, Phú Thành và Thọ Thành, xã Đông Thành đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tạo nền tảng vững chắc để phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong nhiệm kỳ 2020–2025, Đảng bộ và chính quyền xã Đông Thành đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: nông nghiệp chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp được mở rộng; dịch vụ - thương mại phát triển đa dạng, đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động địa phương.

Đồng chí Vũ Anh Thế - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Văn Trường

Lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội cũng được xã đặc biệt quan tâm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91%. Chất lượng giáo dục được duy trì trong nhóm dẫn đầu. Các chính sách xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo cho người có công và hộ nghèo được triển khai hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Văn Trường



Phát huy những thành quả đã đạt được, bước sang nhiệm kỳ 2025–2030, Đảng bộ xã Đông Thành xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh khâu đột phá: “Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển bền vững”.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Văn Trường

Theo đó, xã đặt ra các chỉ tiêu cụ thể: tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm đạt 11–12%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 120–140 triệu đồng/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 106–107 tỷ đồng/năm; 100% đường xã được cứng hóa; phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2027; có ít nhất 6 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

Đồng chí Phan Thị An – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Văn Trường



Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất xác định mục tiêu trọng tâm cho nhiệm kỳ mới: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đặt lên hàng đầu, hướng tới xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tập trung vào nhiệm vụ huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2027 và trở thành xã nông thôn mới hiện đại vào năm 2030.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Văn Trường

Về phát triển kinh tế, Đông Thành xác định phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến; đẩy mạnh phát triển kinh tế số, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với đặc thù từng vùng.

Đồng chí Vũ Thị Thu Hà – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Văn Trường



Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - thương mại, xã tập trung thu hút đầu tư vào các ngành có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm toàn diện.

Hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phùng Thành Vinh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân xã Đông Thành đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đưa xã Đông Thành trở thành xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới kiểu mẫu, đồng chí Phùng Thành Vinh đề nghị Đảng bộ xã cần tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Văn Trường



Trước hết, cần xác lập tầm nhìn chiến lược dài hạn cho sự phát triển, định hướng không gian phát triển hợp lý, đồng thời xác định rõ các động lực tăng trưởng và giải pháp mang tính đột phá cho nhiệm kỳ mới. Trong đó, nhiệm vụ ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ được xem là then chốt. Đây là nền tảng để phát huy trí tuệ tập thể và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành. Việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, công khai minh bạch quy trình xử lý, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, đồng thời tăng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Xã cần quan tâm phát triển sản phẩm OCOP thành thương hiệu mạnh và đảm bảo quy hoạch phát triển đồng bộ, có tầm nhìn liên xã, liên vùng.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Văn Trường

Song song với phát triển kinh tế, cần chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh. Ngay sau Đại hội, Đảng bộ xã cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, sát thực tiễn, đưa xã Đông Thành phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng 23 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Thành nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: PV

