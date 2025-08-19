Đảng bộ xã Đông Thành (Nghệ An) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Sáng 19/8, Đảng bộ xã Đông Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới.
Dự Đại hội có đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng 236 đại biểu chính thức đại diện cho 1.188 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Tăng cường đoàn kết trong Đảng và Nhân dân sau hợp nhất
Đại hội Đảng bộ xã Đông Thành nhiệm kỳ 2025–2030 là dấu mốc quan trọng, mở ra kỳ vọng mới cho chặng đường phát triển. Sau khi sáp nhập từ 3 xã Đô Thành, Phú Thành và Thọ Thành, xã Đông Thành đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tạo nền tảng vững chắc để phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.
Trong nhiệm kỳ 2020–2025, Đảng bộ và chính quyền xã Đông Thành đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: nông nghiệp chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp được mở rộng; dịch vụ - thương mại phát triển đa dạng, đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động địa phương.
Lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội cũng được xã đặc biệt quan tâm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91%. Chất lượng giáo dục được duy trì trong nhóm dẫn đầu. Các chính sách xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo cho người có công và hộ nghèo được triển khai hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Phát huy những thành quả đã đạt được, bước sang nhiệm kỳ 2025–2030, Đảng bộ xã Đông Thành xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh khâu đột phá: “Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển bền vững”.
Theo đó, xã đặt ra các chỉ tiêu cụ thể: tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm đạt 11–12%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 120–140 triệu đồng/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 106–107 tỷ đồng/năm; 100% đường xã được cứng hóa; phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2027; có ít nhất 6 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.
Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất xác định mục tiêu trọng tâm cho nhiệm kỳ mới: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đặt lên hàng đầu, hướng tới xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Tập trung vào nhiệm vụ huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2027 và trở thành xã nông thôn mới hiện đại vào năm 2030.
Về phát triển kinh tế, Đông Thành xác định phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến; đẩy mạnh phát triển kinh tế số, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với đặc thù từng vùng.
Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - thương mại, xã tập trung thu hút đầu tư vào các ngành có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm toàn diện.
Hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phùng Thành Vinh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân xã Đông Thành đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đưa xã Đông Thành trở thành xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới kiểu mẫu, đồng chí Phùng Thành Vinh đề nghị Đảng bộ xã cần tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Trước hết, cần xác lập tầm nhìn chiến lược dài hạn cho sự phát triển, định hướng không gian phát triển hợp lý, đồng thời xác định rõ các động lực tăng trưởng và giải pháp mang tính đột phá cho nhiệm kỳ mới. Trong đó, nhiệm vụ ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ được xem là then chốt. Đây là nền tảng để phát huy trí tuệ tập thể và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.
Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành. Việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, công khai minh bạch quy trình xử lý, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, đồng thời tăng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
Cùng với đó, cần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Xã cần quan tâm phát triển sản phẩm OCOP thành thương hiệu mạnh và đảm bảo quy hoạch phát triển đồng bộ, có tầm nhìn liên xã, liên vùng.
Song song với phát triển kinh tế, cần chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh. Ngay sau Đại hội, Đảng bộ xã cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, sát thực tiễn, đưa xã Đông Thành phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Thành nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 23 đồng chí:
- Đồng chí Vũ Anh Thế - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
- Đồng chí Vũ Thị Thu Hà – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã
- Đồng chí Phan Thị An – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
- Đồng chí Phan Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã
- Đồng chí Nguyễn Thị Diệu Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã
- Đồng chí Võ Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND xã
- Đồng chí Phan Đức Tân - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã
- Đồng chí Đào Thị Điểm - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã
- Đồng chí Võ Văn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã
- Đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an xã
- Đồng chí Trần Đình Tỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã
- Đồng chí Nguyễn Thị Nhung - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã
- Đồng chí Nguyễn Văn Trung - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công
- Đồng chí Luyện Xuân Huệ - Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng phòng Kinh tế
- Đồng chí Phạm Sắc - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng
- Đồng chí Nguyễn Văn Lĩnh - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch MTTQ xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã
- Đồng chí Nguyễn Thị Hải - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch MTTQ xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
- Đồng chí Tạ Đình Dương - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND xã
- Đồng chí Võ Văn Trường - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND xã
- Đồng chí Nguyễn Thị Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch MTTQ xã, Bí thư Đoàn Thanh niên
- Đồng chí Nguyễn Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đô Thành
- Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Ủy viên Ban Chấp hành, Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Tông Thốc
- Đồng chí Hồ Văn Thái - Ủy viên Ban Chấp hành, Hiệu trưởng Trường THCS Đô Thành