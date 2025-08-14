Xây dựng Đảng Đại hội Đảng bộ xã Đông Hiếu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Sáng 14/8, Đảng bộ xã Đông Hiếu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới (2025-2030).

Chương trình chào cờ tại đại hội. Ảnh: Quang Huy

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Tổ trưởng Tổ công tác số 33 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng tham dự đại hội có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các thành viên Tổ công tác số 33 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 248 đảng viên, đại diện 1.433 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Đông Hiếu.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương tham dự đại hội. Ảnh: Quang Huy

Đạt, vượt nhiều mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ xã Đông Hiếu được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất Đảng bộ 3 xã: Nghĩa Thuận, Nghĩa Mỹ và Đông Hiếu cũ. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ 3 xã trước khi sáp nhập và Đông Hiếu hiện nay đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị và đạt, vượt nhiều mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà nghị quyết đại hội đề ra.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội. Ảnh: Quang Huy

Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025 đạt 8,25%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Dịch vụ - thương mại chiếm 44,4%; công nghiệp - xây dựng 29,1%; nông, lâm, thủy sản 26,5%. Thu nhập bình quân đầu người đến 2025 đạt hơn 62 triệu đồng/năm.

Đồng chí Trần Khánh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khai mạc đại hội. Ảnh: Quang Huy



Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Có 9/9 trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó 3 trường đạt chuẩn mức độ 2. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95,18% và bảo hiểm xã hội đạt 32%.

Đồng chí Trần Tuấn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã trình bày báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: Quang Huy



Quốc phòng - an ninh được quan tâm chỉ đạo toàn diện, tạo môi trường ổn định để phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chăm lo và hoạt động ngày càng hiệu quả, hiệu lực.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hào - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã điều hành thảo luận tại đại hội. Ảnh: Quang Huy



Với phương châm hành động: “Đoàn kết - Đổi mới - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ tới là: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tạo đột phá, hình thành nền tảng vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn với giữ vững quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2030, xã Đông Hiếu cơ bản đạt các tiêu chí thành lập phường, phát triển theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương tham dự đại hội. Ảnh: Quang Huy

Đại hội đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu; 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá và 4 nhóm giải pháp chủ yếu để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Hiếu khóa I, nhiệm kỳ 2025- 2030, gồm 24 đồng chí và Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 11 đồng chí.

Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Hiếu. Ảnh: Mai Hoa

Phấn đấu đưa Đông Hiếu thành đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Tổ công tác của tỉnh, đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Tổ trưởng Tổ công tác số 33 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh những lợi thế của xã Đông Hiếu và gợi mở một số định hướng vấn đề mà đại hội cần thảo luận và thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của vùng đất được mệnh danh là “hạt nhân” xứ Phủ Quỳ, của quê hương vinh dự được Bác Hồ kính yêu về thăm, đưa xã Đông Hiếu thành đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa.

Đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Tổ trưởng Tổ công tác số 33 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Quang Huy



Trước hết là tập trung rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo đủ theo các vị trí chức danh, đáp ứng yêu cầu chất lượng; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung, gần dân, vì dân, vì sự phát triển chung.

Đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng chế biến, giảm khai thác, ưu tiên phát triển ngành có lợi thế; phát triển dự án vệ tinh đô thị, gắn với du lịch nông nghiệp, home stay, vành đai hoa, trải nghiệm nông thôn; thúc đẩy hiệu quả chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế số; xây dựng các vùng động lực kinh tế, gắn phát triển sản xuất - thương mại - dịch vụ với tiến trình đô thị hóa, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi Đông Hiếu thành phường vào năm 2030.

Các đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, bảo đảm tính đồng bộ, tính kế thừa của quy hoạch thị xã Thái Hòa cũ, phù hợp với yêu cầu không gian đô thị mới. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của Nhân dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững.

Chăm lo phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị xã vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nhanh yêu cầu, nhiệm vụ lớn của chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổ trưởng Tổ công tác số 33 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh yêu cầu sau đại hội, Đảng ủy xã cần bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, đề án thiết thực, sát với thực tiễn; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả đạt được và rõ trong kiểm tra, giám sát để tạo chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Hiếu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Quang Huy