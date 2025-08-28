Thời sự Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do bão số 5 tại xã Yên Thành và xã Đông Thành

Sáng 28/8, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do bão số 5 tại 2 xã Yên Thành và Đông Thành.

Tại xã Yên Thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An và đoàn công tác đã đến kiểm tra tại Trường Tiểu học thị trấn Yên Thành, Trường Tiểu học Tăng Thành, kiểm tra diện tích lúa bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 5,...



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra ảnh hưởng do bão số 5 tại Trường Tiểu học thị trấn Yên Thành. Ảnh: T.L



Theo tổng hợp của xã Yên Thành, do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn xã có 26 mái tôn bị tốc mái, 5 nhà ngói bị tốc mái, 1 quán bị sập hoàn toàn, 164m bờ tường bị đổ; biển bảng, áp phích quảng cáo 35 cái; mái tôn tại đền Thánh bị hất văng ra đồng; mái tôn trụ sở khối dân bị hư hỏng nặng; 25 cột điện gãy, đổ.

Đoàn công tác kiểm tra việc khắc phục bão số 5 tại Trường Tiểu học Tăng Thành. Ảnh: T.L



Lĩnh vực nông nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với 2 nhà lưới, nhà màng hư hỏng nặng, ước thiệt hại khoảng 600 triệu đồng; khoảng 900 ha lúa đang thời kỳ chín bị đổ, ngã; 3 ha mía đổ, gãy; rau màu thiệt hại (giai đoạn cận thu hoạch) 10 ha; ngô (giai đoạn cận thu hoạch) đổ, gãy 3 ha; hoa (giai đoạn cây con) 2 ha; cây ăn quả bị đổ, gãy 3 ha. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 28 tỷ đồng.

Để đáp ứng cơ sở vật chất khai giảng năm học mới, nhà trường huy động cán bộ, giáo viên dọn dẹp, vệ sinh sau bão. Ảnh: T.L



Ngoài ra, thiệt hại về thủy sản có 11,6 ha nuôi cá bị ngập nước, thiệt hại khoảng 600 triệu đồng; 11 lồng nuôi ếch bị trôi; 79,3 ha cây lâm nghiệp bị đổ, gãy, ước tổng thiệt hại khoảng 12 tỷ đồng; 2.000 cây ăn quả bị đổ, gãy.

Do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều diện tích lúa ở xã Yên Thành bị ngập. Ảnh: T.L



Lĩnh vực giáo dục, y tế chịu ảnh hưởng nặng nề. Trong đó, Trường Tiểu học Tăng Thành có 1 mái tôn nhà xe bị hư hỏng; Trường THCS Nhân Thành Công bị tốc mái ngói, 1 khung gỗ gắn ở sân khấu bị gãy...; 5 trường học bị ảnh hưởng gồm: Mầm non Văn Thành, Mầm non Hoa Thành, Tiểu học thị trấn Yên Thành, Mầm non Nhân Thành, Tiểu học Nhân Thành. Trường THCS Bạch Liêu bị tốc nhiều ngói; nhà để xe Trường Mầm non thị trấn Yên Thành bị hư hỏng,...

Đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra diện tích lúa bị ngập tại xã Yên Thành. Ảnh: T.L



Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An và đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình ảnh hưởng và công tác khắc phục thiệt hại do bão số 5 tại xã Đông Thành.

Theo thống kê của địa phương, do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn xã Đông Thành có 25 nhà bị bốc mái tôn, 10 chuồng trại chăn nuôi bị hư hỏng; diện tích lúa đổ 700 ha, chưa thống kê được mức thiệt hại; cây ăn quả bị đổ, gãy 0,5 ha.

Trên địa bàn xã có các trường Tiểu học Hồng Thành, Tiểu học Hồ Tông Thốc và Trường THCS Đô Thành bị hư hỏng nhiều hạng mục.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tại Trường THCS Phú Hồng. Ảnh: T.L



Ngoài ra, do mưa bão đã gây ngập úng cục bộ một số tuyến đường, cây xanh đổ, gãy làm ảnh hưởng đến giao thông. Xã đã huy động các lực lượng xử lý kịp thời để thông đường, đảm bảo an toàn giao thông.

Để ứng phó với bão số 5, các địa phương đã chủ động triển khai phương án “4 tại chỗ", nhanh chóng khắc phục sự cố. Đồng thời, phân công lực lượng thường trực 24/24h, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để ứng phó với mọi tình huống xảy ra.

Trường THCS xã Phú Hồng hiện có gần 1.000 học sinh, với 23 lớp, cơ sở vật chất xuống cấp thường xuyên bị ngập lụt do mưa bão. Ảnh: T.L



Sau bão, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã kiểm tra, huy động lực lượng xử lý các cây bị đổ, ngã, mái tôn đảm bảo giao thông đi lại cho nhân dân. Hiện tại, đang phối hợp với ngành Điện khắc phục sự cố về điện để đảm bảo nguồn điện cho người dân sử dụng trong thời gian sớm nhất.

Đoàn công tác kiểm tra tại Trường THCS Đô Thành. Ảnh: T.L



Qua kiểm tra tại 2 địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực ứng phó kịp thời của cấp ủy, chính quyền trước bão số 5, đặc biệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng nhân dân.

Nền sân Trường THCS Đô Thành bị hư hỏng do ảnh hưởng bão số 5. Ảnh: T.L



Đồng thời, yêu cầu các địa phương ưu tiên khắc phục sửa chữa trường học, phải xử lý ngay các điểm có thể gây nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho học sinh, đồng thời, đề nghị Sở Tài chính quan tâm bố trí hỗ trợ kinh phí để địa phương sửa chữa, kịp thời đón năm học mới.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An nắm bắt tình trạng xây dựng trái phép trên hành lang của trục tiêu kênh Vách Bắc. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, tập trung khôi phục hạ tầng thiết yếu, các công trình công cộng phục vụ đời sống nhân dân; nhanh chóng khôi phục lại các diện tích lúa, hoa màu... bị thiệt hại; huy động sự vào cuộc của các lực lượng để đồng hành, chung tay cùng người dân, giúp bà con sớm ổn định đời sống.

