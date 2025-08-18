Kinh tế Xây dựng xã Yên Thành giàu mạnh, phát triển bền vững theo hướng đô thị hóa Sáng 18/8, Đảng bộ xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự đại hội có các đồng chí: Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Đình Lý - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thơm - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ; đại diện một số ban, sở, ngành trong tỉnh; cùng 250 đại biểu, đại diện cho hơn 2.617 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhiều kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu tham dự đại hội làm lễ chào cờ. Ảnh: Văn Trường



Xã Yên Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính của huyện Yên Thành cũ gồm xã Hoa Thành, Văn Thành, Đông Thành, Tăng Thành. Xã có diện tích 38,13 km², dân số 47.780 người. Đảng bộ xã có 92 tổ chức đảng trực thuộc với tổng số 2.617 đảng viên.

Đồng chí Trần Thị Bình – Bí thư Đảng ủy xã Yên Thành phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Văn Trường



Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Yên Thành đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất toàn xã ước đạt hơn 4.663.218 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 75,52 triệu đồng/năm, cao hơn mục tiêu đã đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Xã Yên Thành xác định, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt; việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát, dân vận, cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường...

Đồng chí Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Yên Thành phát biểu tại đại hội. Ảnh: Văn Trường

Một trong những dấu ấn nổi bật là phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh. Cơ sở hạ tầng của xã được đầu tư đồng bộ. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện.

Giáo dục và y tế đạt nhiều thành tích nổi bật. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97,1%, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn 10,5%. Chất lượng giáo dục tiếp tục duy trì ở mức cao. Quốc phòng – an ninh luôn được giữ vững.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Văn Trường

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng ủy xã Yên Thành xác định rõ các mục tiêu cụ thể: Đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân của xã đạt từ 12 - 13%/năm; thu nhập bình quân đầu người từ 120 - 130 triệu đồng/năm; thu ngân sách đạt 350 - 400 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh sang công nghiệp – dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.

Đến năm 2028, Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại theo bộ tiêu chí mới.

Đồng chí Trần Văn Tá – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Thành trình bày báo cáo đại hội. Ảnh: Văn Trường



Đại hội thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 25 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Yên Thành gồm 5 đồng chí.

Phấn đấu trở thành trung tâm phát triển mới của vùng Đông Bắc Nghệ An

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Văn Trường



Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Thành lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng chí Hoàng Phú Hiền – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Thành đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới tư duy và hành động quyết liệt, đồng thời tập trung triển khai hiệu quả một số nội dung trọng tâm.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Văn Trường



Trước hết, cần tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, đảm bảo đúng cơ cấu, đủ năng lực và phẩm chất chính trị, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời chủ động ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành. Chú trọng công tác quy hoạch và thu hút đầu tư, xác định rõ vai trò trung tâm, hạt nhân phát triển của xã Yên Thành trong vùng Đông Bắc Nghệ An. Việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch phải được thực hiện đồng bộ, kế thừa hợp lý từ quy hoạch huyện Yên Thành cũ, đảm bảo tính chiến lược và tầm nhìn dài hạn.

Địa phương tập trung phát triển các tuyến phố thương mại, hình thành trung tâm dịch vụ vận tải - logistics phục vụ cho cả khu vực. Cùng với đó là đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực then chốt như công nghiệp chế biến, tài chính – ngân hàng, giáo dục và y tế chất lượng cao.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, cần thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao để tạo ra những sản phẩm hàng hóa có giá trị, phục vụ thị trường đô thị và xuất khẩu, qua đó làm nền tảng cho mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại vào năm 2030 và phấn đấu trở thành phường vào năm 2040.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng 25 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Thành, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: PV



Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã Yên Thành cần chú trọng chăm lo các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; đồng thời tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Ngay sau đại hội, Đảng ủy xã cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với thực tiễn.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, sau hai ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Thành lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp, mở ra chặng đường phát triển mới cho địa phương.