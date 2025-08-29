Giáo dục Bí quyết của cô giáo ở vùng nông thôn Nghệ An giúp học trò đạt 30 điểm 10 môn Địa lý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Ở Trường THPT Yên Thành 2 (Nghệ An) với phần lớn học sinh có điểm thi đầu vào khiêm tốn, cô giáo Đặng Thị Hiền đã giúp học trò làm nên kỳ tích với 30 điểm 10 môn Địa lý. Thành tích này đưa ngôi trường vùng nông thôn vươn lên tốp đầu toàn tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Cô giáo đứng sau thành tích 30 điểm 10

Với số điểm 29 (Ngữ văn 9, Lịch sử 10, Địa lý 10), em Hoàng Thị Tuyết – học sinh lớp 12A5 Trường THPT Yên Thành 2 vừa trúng tuyển ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Với một học trò từ ngôi trường vùng nông thôn, việc đặt chân vào ngôi trường sư phạm hàng đầu cả nước thực sự là giấc mơ trở thành hiện thực.

Buổi ôn thi cuối cùng của cô giáo Đặng Thị Hiền và tập thể lớp 12A5. Ảnh: NTCC

Cùng lớp với Tuyết, cậu học trò nghèo Phan Phúc Lộc cũng đã có giấy báo trúng tuyển vào ngành Sư phạm Địa lý - Trường Đại học Quy Nhơn. Trước đó, do hoàn cảnh khó khăn, nhà neo đơn chỉ có hai mẹ con, Lộc đã từng nghĩ học xong rồi đi làm. Nhưng khi nhận được kết quả thi tốt nghiệp với 26,75 điểm, Lộc đã quyết định sẽ viết tiếp ước mơ của mình trên giảng đường.

Với hơn 90% học sinh lớp 12A5 đậu đại học, trong đó có một học sinh được UBND tỉnh tuyên dương, cô giáo Đặng Thị Hiền không giấu được niềm xúc động.

Niềm vui còn nhân đôi khi ở hai lớp do cô phụ trách môn Địa lý, có 30 em đạt điểm 10. Trong đó, lớp 12A8 thiên về khối C đạt điểm trung bình 9,32, còn lớp 12A5, dù là lớp khối D nhưng tới 99% chọn Địa lý làm môn tự chọn, với điểm trung bình 9,47.

Với kết quả này, cô Hiền vinh dự được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khen thưởng trong phong trào thi đua “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025”.

Trong 20 năm giảng dạy, cô Hiền (sinh năm 1982) nhiều lần được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh môn Địa lý, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh.

Cô giáo Đặng Thị Hiền tại buổi lễ khen thưởng giáo viên đạt thành tích cao trong phong trào thi đua “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025”. Ảnh: Mỹ Hà

Bí quyết để học sinh yêu thích môn “phụ”

Chia sẻ về thành công, cô Hiền nói rằng bản thân cũng “rất bất ngờ” bởi lâu nay, với nhiều học sinh khối D, Địa lý chỉ là “môn phụ”.

“Nếu chỉ đọc – chép trong sách giáo khoa thì học sinh sẽ chán ngay. Tôi chọn cách dạy gắn lý thuyết với thực tiễn, minh họa bằng ví dụ đời sống, hướng dẫn học sinh dùng sơ đồ tư duy và ghi nhớ từ khóa quan trọng thay vì học thuộc lòng máy móc”, cô cho biết.

Trước kỳ thi, cô Hiền chia lớp thành từng nhóm: nhóm “hi vọng” (có khả năng đạt trên 9 điểm), nhóm điểm 8, nhóm điểm 9… Mỗi nhóm có nhiệm vụ học tập riêng, phù hợp với năng lực. Cô cũng thường xuyên tổ chức thi thử, trực tiếp chữa đề để học sinh rút kinh nghiệm.

Cô giáo Đặng Thị Hiền bên các học trò, sau khi nhận được kết quả tuyển sinh đại học. Ảnh: NTCC

Đặc biệt, cô lập nhóm học tập trực tuyến, kịp thời giải đáp thắc mắc, động viên tinh thần và hướng dẫn kỹ năng làm bài trắc nghiệm như tìm từ khóa, loại trừ đáp án sai… Đồng thời, cô tích cực tham gia các nhóm chuyên môn trên mạng để trao đổi tài liệu, đề thi, kinh nghiệm giảng dạy.

“Khi thấy học trò bắt đầu yêu thích, tôi càng có thêm động lực đồng hành cùng các em. Niềm vui lớn nhất là chứng kiến các em trưởng thành, tự tin bước vào cánh cửa đại học”, cô Hiền chia sẻ.