Nghệ An chính thức công bố danh sách 75 học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT được UBND tỉnh tuyên dương
Lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia và đạt điểm cao Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của tỉnh Nghệ An theo kế hoạch sẽ được diễn ra vào tối ngày 24/8. Trong danh sách học sinh đạt điểm cao năm nay, có nhiều học sinh đến từ các trường làng, trường khó khăn.
Ngày 19/8, UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2651/QĐ - UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kèm thưởng tiền cho 75 học sinh đã có thành tích xuất sắc đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025.
Đây là năm đầu tiên việc khen thưởng được thực hiện theo quy định mới do có sự thay đổi về Kỳ thi tốt nghiệp THPT thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Theo đó, có 4 nhóm học sinh sẽ được khen thưởng gồm: học sinh đăng ký thi các môn Toán, Ngữ văn và 2 môn lựa chọn là 2 trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ; học sinh đăng ký thi các môn Toán, Ngữ văn và 2 môn lựa chọn là 2 trong các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật; học sinh đăng ký thi các môn Toán, Ngữ văn, 2 môn lựa chọn là Ngoại ngữ và 1 môn khác; học sinh đăng ký thi các môn Toán, Ngữ văn và các môn còn lại không thuộc 3 nhóm trên.
Căn cứ vào kết quả thi tuyển của gần 39.000 học sinh, tỉnh Nghệ An đã lựa chọn được 75 học sinh có điểm thi cao nhất và học sinh là người dân tộc thiểu số có điểm cao kế cận.
Trong danh sách khen thưởng có 5 trường có số lượng học sinh được khen thưởng nhiều nhất gồm: Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (19 em), Trường PT Dân tộc nội trú THPT số 2 (10 em), Trường THPT Hoàng Mai và Trường THPT Quỳnh Lưu 1 (4 em); Trường THPT Thanh Chương 1 (3 em).
Có 8 trường có 2 học sinh được tuyên dương gồm: Trường THPT chuyên Đại học Vinh, Trường THPT Đô Lương 1, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trường THPT Nghi Lộc 4, Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, Trường THPT Quỳ Hợp, Trường THPT Thanh Chương 3, Trường THPT Yên Thành 2.
Ngoài ra, có 19 trường có 1 học sinh được tuyên dương, nhiều trường đến từ các vùng khó như Trường THPT Cát Ngạn, Trường THPT Bắc Yên Thành, Trường THPT Tân Kỳ, Trường THPT Quỳnh Lưu 3, Trường THPT Quỳnh Lưu 4...
Theo quyết định này, mỗi học sinh được tuyên dương sẽ được thưởng 18 triệu 720 ngàn đồng. Tổng số tiền tỉnh Nghệ An khen thưởng cho các học sinh được điểm cao là 1 tỷ 404 triệu đồng.