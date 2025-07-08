Giáo dục Nghệ An sẽ truyền hình trực tiếp Lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia và đạt điểm cao kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 Chiều 7/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để chuẩn bị cho Lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia và học sinh đạt điểm cao Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Thuỷ

Năm nay, Nghệ An sẽ có 195 lượt học sinh được tuyên dương. Trong đó, có 7 lượt học sinh đạt Huy chương quốc tế, khu vực; 96 học sinh đạt giải kỳ thi chọn Học sinh Giỏi quốc gia, 18 học sinh đạt các giải thưởng cấp quốc gia khác và 75 em đạt điểm cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Lễ tuyên dương dự kiến diễn ra vào lúc 20h10 phút tối ngày 22/8/2025 tại Nhà Văn hoá lao động tỉnh. Hiện công tác chuẩn bị đang được triển khai tích cực, từ kịch bản chương trình, hậu cần đến việc rà soát danh sách, hoàn thiện hồ sơ khen thưởng, tổng kinh phí cho lễ tuyên dương...

Đồng chí Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nói về công tác phối hợp để tổ chức lễ tuyên dương. Ảnh: Nguyễn Thuỷ

Là cơ quan được giao chủ trì tổ chức cuộc họp, Sở Giáo dục và Đào tạo mong muốn các Sở, ngành có liên quan nỗ lực chuẩn bị tốt nhất phần việc của đơn vị mình để lễ tuyên dương được diễn ra trang trọng, ý nghĩa. Đây là năm học mà giáo dục Nghệ An đạt kết quả cao nhất từ trước tới nay, từ kết quả giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà.

Đồng chí Trần Thị Huyền - Phó Tổng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An trao đổi về chương trình truyền hình trực tiếp lễ tuyên dương. Ảnh: Thành Trung

Đồng chí Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo nói về kế hoạch chi tiết lễ tuyên dương. Ảnh: Nguyễn Thuỷ

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo mong muốn các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền để lan toả ý nghĩa của chương trình và từ đó khích lệ học sinh trong tỉnh tiếp tục nỗ lực, cố gắng đạt nhiều thành tích cao trong năm học mới.