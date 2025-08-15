Xây dựng Đảng Đảng bộ xã Bình Chuẩn tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 Ngày 15/8, Đảng bộ xã Bình Chuẩn tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu tham gia Đại hội. Ảnh: Bá Hậu

Xã Bình Chuẩn thuộc huyện Con Cuông là xã duy nhất không sáp nhập theo Nghị quyết số 1678/NQ-UBTVQH15. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và nhân dân xã Bình Chuẩn đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII đề ra. Phương châm “Nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy nội lực, quyết tâm xây dựng nông thôn mới” được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Bá Hậu

Kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng ổn định, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 73 tỷ đồng; sản lượng lương thực vượt kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng duy trì trên 89%. Các phong trào hiến đất, hiến cây mở đường giao thông, khôi phục nghề truyền thống, phát triển thương mại - dịch vụ, chăn nuôi, trồng trọt được nhân dân tích cực hưởng ứng.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, xã đã hoàn thành 13/19 tiêu chí nông thôn mới; đời sống nhân dân ngày càng cải thiện. Hơn 5,1 tỷ đồng cùng hàng nghìn ngày công đã được huy động để xây mới, sửa chữa 72 ngôi nhà cho hộ nghèo và gia đình khó khăn. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; cải cách hành chính và chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Chủ tịch Đoàn điều hành Đại hội. Ảnh: Bá Hậu

Đại hội đã tập trung thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới, với 2 khâu đột phá: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh trồng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Cùng với đó, Đại hội đề ra 29 chỉ tiêu, trong đó có 9 chỉ tiêu về kinh tế, quyết tâm đưa xã Bình Chuẩn phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Bá Hậu

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân xã Bình Chuẩn đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí khẳng định, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song xã Bình Chuẩn đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên, hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII; kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng-an ninh đảm bảo, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh, bước vào nhiệm kỳ 2025 -2030, Đảng bộ xã Bình Chuẩn cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới sáng tạo.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của toàn Đảng bộ và nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để xã Bình Chuẩn bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - phát triển”.