Xây dựng Đảng Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hưng Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030: Đột phá, đưa Hưng Nguyên trở thành đô thị văn minh Bằng tầm nhìn, tư duy đổi mới, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ và Nhân dân xã Hưng Nguyên đặt ra quyết tâm xây dựng xã phát triển nhanh, bền vững toàn diện theo hướng đô thị, công nghiệp, dịch vụ.

Một góc nông thôn xã Hưng Nguyên. Ảnh: Đậu Kiều Hoa

Kết quả tạo nền tảng quan trọng

Xã Hưng Nguyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Hưng Nguyên và 3 xã: Hưng Đạo, Hưng Tây, Thịnh Mỹ; với tổng diện tích tự nhiên hơn 46 km², dân số hơn 5,3 vạn người. Đảng bộ xã Hưng Nguyên hơn 2.400 đảng viên, sinh hoạt tại 74 tổ chức Đảng trực thuộc.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thị trấn Hưng Nguyên và 3 xã: Hưng Đạo, Hưng Tây, Thịnh Mỹ trước khi hợp nhất đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm ở mức cao nhất để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Xưởng sản xuất cửa trên địa bàn xã Hưng Nguyên. Ảnh: Mai Hoa

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá và cao hơn so với bình quân chung của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng của giá trị tăng thêm trên địa bàn xã bình quân giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt khoảng 16,5%. Quy mô kinh tế ngày càng mở rộng, tổng giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt 9.311 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 67 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 0,82%.

Nổi bật là công tác xây dựng Đảng; củng cố hệ thống chính trị; đổi mới hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể nhân dân từ xã đến cơ sở theo hướng gần dân, phục vụ Nhân dân, ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt, từ ngày 01/7/2025, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Hưng Nguyên đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai công việc kịp thời, thông suốt, không để gián đoạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, công chức xã Hưng Nguyên hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Đậu Kiều Hoa

Điểm nhấn nổi bật của xã Hưng Nguyên trong nhiệm kỳ qua là tốc độ phát triển công nghiệp tăng mạnh, với tốc độ tăng trưởng đạt gần 24%. Khu công nghiệp VSIP hình thành hơn 367 ha, thu hút 54 dự án đầu tư; trong đó 34 dự án đã đi vào hoạt động, góp phần từng bước đưa Hưng Nguyên trở thành trung tâm sản xuất thiết bị công nghệ cao khu vực Bắc Trung Bộ.

Đô thị hoá được đẩy mạnh với các khu đô thị mới quy mô lớn, hiện đại đang được triển khai; tiêu biểu như khu đô thị Hưng Nguyên (gần 16 ha) và khu đô thị, nhà ở VSIP (khoảng 200 ha).

Khu công nghiệp VSIP đang tiếp tục thu hút nhiều dự án vào đầu tư, mở ra cơ hội phát triển dịch vụ - thương mại và sản phẩm nông nghiệp cho xã Hưng Nguyên. Ảnh: Đậu Kiều Hoa

Dịch vụ – thương mại phát triển nhanh, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8,23%/năm. Không gian kiến trúc và cảnh quan đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc, phát triển theo hướng văn minh, hiện đại.

Lĩnh vực văn hoá – xã hội tiếp tục được quan tâm. Chất lượng giáo dục toàn diện có bước tiến bộ vượt bậc và duy trì vị trí trong tốp dẫn đầu về kết quả học sinh giỏi. Hiện xã có 11/14 trường đạt chuẩn quốc gia. Văn hoá - thể thao phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Không gian, cảnh quan nông thôn được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân Hưng Nguyên chú trọng đầu tư, tạo diện mạo nông thôn đẹp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Ảnh: Mai Hoa

Trên địa bàn xã có 3 dòng họ văn hoá; 9 câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”; 4 mô hình phòng chống bạo lực gia đình… Quốc phòng - an ninh được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho phát triển.

Công tác hoà giải ở cơ sở được phát huy tốt, hiện nay toàn xã có 38 tổ hòa giải với 266 hòa giải viên, tỷ lệ hoà giải thành công trung bình đạt trên 83%, từ đó giảm đơn thư, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân.

Cán bộ, công chức xã Hưng Nguyên chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Xô viết - Nghệ Tĩnh. Ảnh: Đậu Kiều Hoa

Từ thực tiễn lãnh đạo và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Hưng Nguyên rút ra 3 bài học kinh nghiệm cốt lõi để tiếp tục quan tâm làm tốt trong nhiệm kỳ mới nhằm đưa xã Hưng Nguyên phát triển nhanh, bền vững hơn.

Đó là làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có tư duy đổi mới, trách nhiệm cao với công việc; đề cao nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu - xem đây là nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn địa phương; quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tạo bứt phá trên một số lĩnh vực quan trọng; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Chú trọng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc từ cơ sở; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; củng cố khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận xã hội.

Thi công đê sông tại xã Hưng Đạo. Ảnh: Mai Hoa

Vững niềm tin trong nhiệm kỳ mới

Bước sang nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Hưng Nguyên đứng trước nhiều cơ hội bứt phá. Vị trí địa lý ngày càng khẳng định vai trò chiến lược khi nằm ở điểm kết nối các công trình hạ tầng trọng điểm: đại lộ Vinh - Cửa Lò, cao tốc Bắc - Nam, cao tốc Vinh – Thanh Thủy, tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Khu công nghiệp VSIP đi vào hoạt động không chỉ thúc đẩy dịch vụ - thương mại mà còn thu hút đầu tư, lao động chất lượng cao. Các quy hoạch quan trọng đã được phê duyệt, là cơ sở pháp lý và không gian phát triển rõ ràng. Bộ máy tổ chức sau sáp nhập được tinh gọn, vận hành hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo và điều hành.

Hạ tầng giao thông trên địa bàn xã Hưng Nguyên được đầu tư đồng bộ. Ảnh: Đậu Kiều Hoa

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã xác định mục tiêu tổng quát là: "Xây dựng xã Hưng Nguyên đến năm 2030 trở thành đô thị văn minh; kinh tế phát triển nhanh, bền vững, trở thành một cực phát triển của tỉnh về công nghiệp; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao; giá trị văn hoá, lịch sử và truyền thống được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh được giữ vững; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của Nhân dân được tăng cường".

Để hiện thực hoá mục tiêu này, xã Hưng Nguyên đề ra 23 chỉ tiêu trên 5 lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá và 5 nhóm giải pháp chủ yếu. Trong đó, 3 khâu đột phá cụ thể như sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính liêm chính, kiến tạo, chuyên nghiệp, hiện đại. Tập trung xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Thực hiện kịp thời, đúng lộ trình công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo đúng quy định của Trung ương, của tỉnh trong mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Hạ tầng giao thông kết nối là một trong những thế mạnh tạo ra bước phát triển đột phá cho xã Hưng Nguyên trong nhiệm kỳ mới. Ảnh: Mai Hoa

Thứ hai, đưa khoa học công nghệ và chuyển đổi số trở thành nền tảng cốt lõi cho quản lý đô thị. Đầu tư hạ tầng số đồng bộ, xây dựng chính quyền số với 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4, quản lý quy hoạch, đất đai, dân cư qua nền tảng số, ứng dụng công nghệ trong phát triển kinh tế, đào tạo và nâng cao năng lực số cho người dân và cán bộ.

Thứ ba, tập trung nguồn lực thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng kết nối đồng bộ theo hướng văn minh hiện đại, liên kết hiệu quả nội vùng và với các khu vực lân cận, tạo nền tảng thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - dịch vụ và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: “Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hưng Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện trọng đại, đánh dấu bước chuyển biến trong “kỷ nguyên vươn mình” của đất nước.

Đại hội thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, Nhân dân trong thời kỳ mới với thế và lực mới; phát huy truyền thống tốt đẹp, khai thác tiềm năng, lợi thế, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, xứng đáng với sự kỳ vọng của tỉnh và Nhân dân xã nhà”./.