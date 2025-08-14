Xây dựng Đảng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quỳ Châu lần thứ I: Dấu mốc mới, khát vọng phát triển bền vững Ngày 14/8, Đảng bộ xã Quỳ Châu tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo xã Quỳ Châu cùng 168 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ xã.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoài - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Bé Vinh



Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hoài - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong thời điểm Đảng bộ xã Quỳ Châu vừa được thành lập theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; Đây là dấu mốc chuyển mình mạnh mẽ trong bộ máy chính trị, tổ chức hành chính và yêu cầu đổi mới toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Bé Vinh



Báo cáo chính trị trình tại đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Quỳ Châu đã tập trung lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy các cấp không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức thường xuyên các buổi đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, tạo sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với dân, góp phần nâng cao niềm tin và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng đi vào chiều sâu, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: Bé Vinh



Về phát triển kinh tế, xã Quỳ Châu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 6,7%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Tỷ trọng nông - lâm - thủy sản giảm từ 48,07% năm 2020 còn 40,38% năm 2025; công nghiệp - xây dựng tăng từ 19,3% lên 22,45%; thương mại - dịch vụ tăng từ 31,64% lên 37,17%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 46,9 triệu đồng/năm, tăng hơn 10 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn 32,15%.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm toàn diện. Hệ thống trường lớp được đầu tư nâng cấp, tỷ lệ huy động trẻ đến lớp đạt cao. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường, y tế cơ sở được củng cố, các chương trình phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm tiếp tục được đẩy mạnh.

Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững, các lực lượng công an, quân sự xã đã chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Bé Vinh



Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân xã Quỳ Châu đã đạt được. Đồng chí đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy trong việc xây dựng tổ chức bộ máy mới theo mô hình chính quyền hai cấp từ ngày 1/7/2025, cũng như chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã cần tiếp tục tập trung vào 3 đột phá chiến lược đã xác định; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, tăng cường thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp nhỏ; khai thác thế mạnh du lịch sinh thái và kinh tế rừng. Đồng thời, chú trọng xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; phát triển làng nghề, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm địa phương như hương trầm, dệt thổ cẩm. Về văn hóa - xã hội, đồng chí yêu cầu ưu tiên phát triển toàn diện giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là y tế cơ sở; đẩy mạnh gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng và thực hiện nghiêm kỷ luật Đảng, kỷ cương hành chính; chú trọng bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ có triển vọng, đảm bảo đội ngũ kế cận có chất lượng.

Đại hội cũng đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 28 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Hoài được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã; các đồng chí Vi Văn Hanh và Nguyễn Văn Dũng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quỳ Châu nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Bé Vinh



Với tinh thần “Đoàn kết - Kiến tạo - Hành động - Phát triển bền vững”, Đại hội Đảng bộ xã Quỳ Châu lần thứ I đã thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho địa phương, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.