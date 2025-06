Pháp luật Cảnh sát giao thông Nghệ An lao xuống dòng nước xiết cứu cháu bé đuối nước Phát hiện cháu bé chới với giữa dòng nước đục ngầu, Thượng úy Tạ Quang Quyết - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (tổ Quỳ Châu), Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An lập tức nhảy xuống sông cứu cháu bé.

Gia đình ông Lô Văn Tiến (trú tại bản Xẹt 1, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) vừa có thư cảm ơn Thượng úy Tạ Quang Quyết, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 (tổ Quỳ Châu), Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã cứu con trai mình thoát khỏi nguy hiểm khi đuối nước.

Thư cảm ơn của gia đình ông Lô Văn Tiến (trú tại bản Xẹt 1, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Phạm Thuỷ

Theo ông Tiến, sáng 15/6/2025, gia đình ông phát hiện cậu con trai không ở nhà. Lo lắng cháu đi câu cá, gặp bất trắc do nước sông dâng cao, nước chảy xiết, ông Tiến và người thân, làng xóm đi tìm. Một lúc sau, nghe tiếng hô hoán cứu người ở khu vực sông Hiếu (đoạn qua xã Châu Thắng), ông Tiến chạy ra, thấy một cán bộ cảnh sát giao thông đang cấp cứu cho con trai mình.

Hình ảnh Thượng úy Tạ Quang Quyết cứu cháu bé bị đuối nước ở sông Hiếu (Ảnh cắt từ video).

Sau khi được cấp cứu, chăm sóc, sức khỏe của cháu bé đã ổn định. “Khi chúng tôi đến, con tôi đang được anh Quyết sơ cứu. Tôi và gia đình vô cùng cảm ơn anh. Giữa dòng nước xiết anh đã mang con trai tôi trở về với gia đình”, người bố viết trong thư cảm ơn gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh.

Thượng úy Tạ Quang Quyết cho biết, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, đang trên đường đi tuần tra kiểm soát giao thông, anh và đồng đội phát hiện có đông người đứng bên bờ sông Hiếu hô hoán, tìm người cứu cháu bé đuối nước. “Nhìn xuống dòng sông Hiếu, tôi thấy cháu bé chới với giữa sông, cách bờ khoảng 40m, bị dòng nước đỏ ngầu, chảy xiết đẩy đi. Không kịp nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng chạy xuống bờ sông, bơi ra tìm cách tiếp cận cháu. Do ảnh hưởng của bão số 1, trên địa bàn có mưa to, nước sông dâng cao, đỏ ngầu, chảy xiết, cháu bé đã bị đuối sức nên việc tiếp cận cháu có khó khăn”, Thượng úy Tạ Quang Quyết nhớ lại.

Thượng úy Tạ Quang Quyết và cháu bé Lô Minh Mẫn đã an toàn sau khi được sơ cứu. Ảnh: Phạm Thuỷ

Bởi đã từng được rèn luyện trong lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ, nên Thượng úy Tạ Quang Quyết đã vận dụng các kiến thức cứu nạn, cứu hộ, bơi lại gần, tiếp cận cháu bé từ phía sau và đưa vào bờ. Cháu bé bị sặc, ngạt nước, môi tím tái, tay chân không cử động, Thượng úy Quyết nhanh chóng thực hiện thành thạo quy trình sơ cấp cứu đối với người ngạt khí (ép tim, hà hơi thổi ngạt). Khoảng vài phút sau, cháu bé tỉnh táo, được người dân và gia đình đưa đến cơ sở y tế.

Được biết, cháu bé tên là Lô Minh Mẫn, năm nay 14 tuổi. Nói về hành động của mình, Thượng úy Tạ Quang Quyết cho biết, trong giây phút đó, anh không nghĩ nhiều, bởi với người chiến sĩ Công an nhân dân, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, an toàn tính mạng và sức khỏe của Nhân dân luôn được ưu tiên hàng đầu. Anh rất vui vì hành động của mình đã kịp cứu cháu bé an toàn khỏi dòng nước sông Hiếu…