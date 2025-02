Pháp luật CSGT Nghệ An xử phạt tài xế xe cứu thương sử dụng tín hiệu ưu tiên không đúng quy định Một xe cứu thương ở Nghệ An vừa bị lực lượng CSGT phát hiện và xử lý vì vi phạm khi sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định.

Vào khoảng 20h15' ngày 12/2, trong lúc làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A, đoạn qua Km 445+500, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Diễn Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, phát hiện xe cứu thương biển kiểm soát 37A-293.xx, do tài xế N.H.S. (trú tại xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu) điều khiển, liên tục bật tín hiệu ưu tiên.

Xe cứu thương bị xử phạt. Ảnh: CSCC

Tổ công tác đã dừng xe kiểm tra và xác định xe đã phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định.

Với hành vi này, Trạm CSGT Diễn Châu đã lập biên bản xử phạt hành chính và tạm giữ Giấy phép lái xe của tài xế. Mức phạt cho vi phạm này sẽ từ 2 đến 3 triệu đồng.