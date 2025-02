Pháp luật Công an TP. Vinh làm việc với các bên liên quan vụ xe cấp cứu không được nhường đường Công an TP.Vinh cho biết, đã làm việc với các bên liên quan trong vụ xe cấp cứu dù phát tín hiệu còi ưu tiên nhưng các phương tiện phía trước vẫn không chịu nhường đường vì đèn đỏ, xảy ra vào ngày 10/2 vừa qua.

Clip lan truyền trên mạng.

Thông tin từ lãnh đạo Công an TP.Vinh cho biết, sau khi trên mạng xã hội xôn xao cảnh xe cấp cứu phát tín hiệu còi ưu tiên xin nhường đường nhưng chiếc xe ô tô phía trước nhất quyết không vượt đèn đỏ vào sáng 10/2, đơn vị đã triệu tập các bên liên quan đến làm việc.

Tại buổi làm việc, Công an TP.Vinh đã phân tích lỗi của các bên liên quan. Trong đó, lỗi trước hết thuộc về xe cấp cứu, bởi vì xe cấp cứu khi đã hú còi để xe phía trước nhường đường đáng ra phải đi thẳng, tuy nhiên, do xe liền trước không nhường (là xe mang nhãn hiệu Altis) nên xe cấp cứu đã cắt ngang đường sang làn bên phải và tiếp tục bị chặn lại bởi chiếc xe mang nhãn hiệu Fortuner màu đen.

Xe cấp cứu lách sang bên phải và bị mắc kẹt ở giữa các phương tiện. Hình ảnh cắt từ clip

Công an TP.Vinh cũng thông tin, về nguyên tắc khi xe ưu tiên phát tín hiệu xin vượt thì tất cả phương tiện tham gia giao thông phải giảm tốc độ (bao gồm cả chiếc xe Altis phía trước xe cấp cứu và xe Fortuner màu đen phía làn bên phải), đi sát lề đường bên phải hoặc dừng lại để nhường đường, chứ không thể đến khi xe cấp cứu đi sát phía sau mới nhường.

Tại buổi làm việc, Công an TP.Vinh cũng đã kiểm tra giấy phép, lệnh vận chuyển của xe cấp cứu của các phương tiện. Các bên cũng đã xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan. Do đây là vụ việc không có gì nghiêm trọng, phức tạp nên Công an TP.Vinh cũng chỉ nhắc nhở.

Trước đó, như Báo Nghệ An đã thông tin, vào sáng 10/2, một chiếc xe cấp cứu chạy hướng từ trung tâm thành phố Vinh ra sân bay Vinh trên đại lộ Lê Nin. Khi tới nút giao ngã tư giữa đại lộ Lê Nin - đường Phạm Đình Toái, chiếc xe cấp cứu liên tục bấm tín hiệu đèn, còi xin nhường đường. Tuy nhiên, lúc này các phương tiện phía trước đang dừng đèn đỏ. Do phía trước còn một số xe khác, trong đó có chiếc ô tô màu đen hiệu Fortuner nên xe cấp cứu không thể vượt lên. Chỉ đến khi tín hiệu đèn giao thông chuyển màu xanh thì xe cấp cứu mới di chuyển được. Sau khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ các ý kiến trái chiều.

Ngay sau đó, trước ý kiến lo ngại về khả năng bị phạt lỗi "vượt đèn đỏ" khi nhường đường cho xe ưu tiên. Phòng CSGT Nghệ An cũng đã có ý kiến giải thích rằng: Theo nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính, trong tình huống cấp thiết, nếu phương tiện di chuyển đúng làn, đúng phần đường và vì lý do chính đáng, sẽ không bị xử phạt. Điều này có nghĩa là trong trường hợp dừng đèn đỏ nhưng phía sau có xe cứu thương hoặc xe ưu tiên khác, các phương tiện phía trước có thể vượt đèn đỏ để nhường đường mà không bị xử phạt.