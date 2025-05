Thời sự Quỳ Châu kỷ niệm 610 năm danh xưng (1415-2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì Sáng 28/5, huyện Quỳ Châu tổ chức Lễ kỷ niệm 610 năm danh xưng Quỳ Châu (1415-2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phùng Thành Vinh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, huyện, thành, thị; các huyện kết nghĩa; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện và đông đảo người dân huyện Quỳ Châu đang sinh sống, học tập, làm việc tại quê nhà, trong tỉnh, trong nước cùng dự.

Bề dày truyền thống lịch sử

Diễn văn tại buổi lễ do đồng chí Bùi Văn Hưng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu trình bày khẳng định: Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, Quỳ Châu luôn gắn liền với xứ Nghệ. Đặc biệt, vào ngày Nhâm Thân (mùng 5) tháng Tư, mùa Hạ năm Vĩnh Lạc thứ XIII, tức ngày 13 tháng 5 năm 1415, tại Giao Chỉ, phủ Diễn Châu, chính quyền nhà Minh đã chính thức thiết lập Châu Quỳ, hay còn gọi là Quỳ Châu. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu sự ra đời của danh xưng hành chính Quỳ Châu, một tên gọi đã tồn tại và đồng hành cùng vùng đất này suốt 610 năm qua.

Đồng chí Phùng Thành Vinh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Thu Hương

Từ một vùng đất khó khăn, huyện Quỳ Châu hôm nay đã vươn mình phát triển, diện mạo đổi thay, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè và du khách về một vùng đất giàu tiềm năng, khát vọng vươn lên.

Trong thời kỳ đổi mới, huyện Quỳ Châu đã có những chuyển mình mạnh mẽ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện qua các nhiệm kỳ, đặc biệt, trong giai đoạn 2015-2024, huyện Quỳ Châu đã từng bước cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội vùng miền Tây Nghệ An.

Với sự nỗ lực và quyết tâm lớn của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Quỳ Châu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,5%; giá trị tăng thêm bình quân đầu người tăng gấp hơn 2 lần; thu ngân sách trên địa bàn tăng trưởng ấn tượng.

Hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, nông thôn được tập trung đầu tư xây dựng, ngày càng khang trang, hiện đại. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo được cải thiện rõ rệt. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, trật tự, an toàn xã hội giữ vững.

Tạo thế và lực mới

Thừa uỷ quyền, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Đảng bộ và Nhân dân huyện Quỳ Châu. Ảnh: Thu Hương

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh chúc mừng những thành tựu đáng tự hào của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Quỳ Châu đã đạt được trong suốt thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh: Những thành quả ấy là kết tinh của truyền thống cách mạng, của sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kiên trì, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong toàn huyện.

Trong thời gian tới, để huyện Quỳ Châu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Quỳ Châu cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng và những thành quả đã đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó, chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thừa ủy quyền, đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân. Ảnh: Thu Hương

Theo đó, huyện cần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh: Đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân toàn huyện. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Phát huy dân chủ ở cơ sở, đề cao vai trò của già làng, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Cùng đó, đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với tiềm năng, lợi thế: Tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đặc biệt là kinh tế rừng và du lịch. Đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với chế biến, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP.

Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, trải nghiệm theo chuỗi liên kết. Chủ động xúc tiến đầu tư, tìm kiếm thị trường, phát triển sản xuất, kinh doanh và ngành nghề truyền thống. Tích cực lồng ghép các nguồn lực, nhất là từ các chương trình mục tiêu quốc gia, để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân. Ảnh: Thu Hương

Đồng thời, huyện cần phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân: Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Triển khai hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình có công, già làng, người uy tín. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc. Đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số để phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội: Nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh nông thôn.

“Trong giai đoạn tới, huyện Quỳ Châu cần tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 11 (khóa XIII) và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự quyết tâm và đồng thuận cao. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tin tưởng rằng, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Quỳ Châu sẽ thực hiện thành công chủ trương này, tạo thế và lực mới cho sự phát triển”, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh.

Trao tặng Kỷ yếu cho các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Quỳ Châu. Ảnh: Thu Hương

Dịp này, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Quỳ Châu; Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân: Đồng chí Bùi Văn Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu và đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng huyện Quỳ Châu bức trướng với nội dung “Phát huy truyền thống 610 năm danh xưng Quỳ Châu đoàn kết, đổi mới, xây dựng và phát triển”.