Pháp luật Bao giờ xe giường nằm được lên thị trấn Tân Lạc? Xe giường nằm 2 tầng được lưu thông suốt tuyến Quốc lộ 48 là nguyện vọng tha thiết hiện nay của cử tri các xã vùng sâu huyện Quỳ Châu và huyện Quế Phong gửi đến các đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh…

Nhật Lân • 21/10/2024

KIẾN NGHỊ TỪ HUYỆN QUỲ CHÂU

Chúng tôi biết về nguyện vọng của người dân vùng sâu, vùng xa huyện Quỳ Châu thông qua Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 5/9/2024 của UBND huyện Quỳ Châu gửi lên UBND tỉnh, Khu quản lý đường bộ II và Sở Giao thông vận tải. Lãnh đạo địa phương huyện miền núi còn khó khăn bậc nhất tỉnh khi được hỏi, đã tâm tư: “Cử tri huyện Quỳ Châu từ nhiều năm qua đã kiến nghị cho xe giường nằm 2 tầng được chạy suốt tuyến Quốc lộ 48, huyện nhìn nhận nếu được như vậy sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, vì vậy có văn bản trình các cơ quan có thẩm quyền…”.

Quốc lộ 48 đi qua thị trấn Tân Lạc (Quỳ Châu). Ảnh: Sách Nguyễn

Đặt vấn đề tại Tờ trình số 154/TTr-UBND, UBND huyện Quỳ Châu nhìn nhận 38km đường Quốc lộ 48 đi qua địa bàn 5 xã và thị trấn Tân Lạc là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối huyện Quỳ Châu và huyện Quế Phong với các địa phương khác. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh cùng các sở, ban ngành, Quốc lộ 48 đã được đầu tư nâng cấp đáp ứng cơ bản nhu cầu giao thông đi lại và vận chuyển hàng hóa cho người dân trên địa bàn. Để khai thác được tiềm năng, lợi thế của địa phương, huyện Quỳ Châu xác định tập trung cho 3 mũi nhọn gồm: Phát triển du lịch kết hợp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ các mặt hàng truyền thống như hương trầm, dệt thổ cẩm và các sản phẩm khác...; phát triển kinh tế rừng; chú trọng giải quyết việc làm trong nước và xuất khẩu lao động. Với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân, đã thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Quỳ Châu có những bước phát triển, góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Nhưng dù vậy, huyện Quỳ Châu vẫn đang là huyện nghèo còn nhiều khó khăn, nhất là các hoạt động thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh phát triển với tốc độ chậm. Và một trong những nguyên nhân là trong khi nhu cầu trao đổi giao thương hàng hóa, đi lại của người dân rất lớn, nhưng phương tiện vận tải bị hạn chế trong lưu thông, cụ thể như hệ thống xe giường nằm 2 tầng chưa được thông suốt trên cả tuyến Quốc lộ 48...

Biển cấm xe giường nằm 2 tầng trên Quốc lộ 48, tại Km75 xã Châu Bình (Quỳ Châu). Ảnh: Nhật Lân

Làm rõ vấn đề này tại Tờ trình số 154/TTr-UBND, theo huyện Quỳ Châu thì kể từ ngày 1/7/2015, thời điểm Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 63/2014/TT-BGTVT, các xe giường nằm 2 tầng chạy trên Quốc lộ 48 từ Yên Lý (Diễn Châu) lên huyện Quế Phong chỉ được phép đến điểm cuối tuyến tại Km74, thuộc trung tâm xã Châu Bình, cách thị trấn Tân Lạc 18km, cách thị trấn Quế Phong 44km. Người dân cùng hàng hóa khi về đến điểm dừng xã Châu Bình, phải qua thêm một chặng trung chuyển bằng các loại phương tiện khác. Với người có nhu cầu vào Nam, ra Bắc cũng phải tìm phương tiện di chuyển đến tập kết tại xã Châu Bình. Vì vậy, đây là khó khăn, trở ngại cho người dân vùng dân tộc thiểu số miền núi; ảnh hưởng rất lớn đến quá trình giao thương, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch. Mặt khác, địa bàn xã Châu Bình không được đầu tư hạ tầng về điểm dừng gây khó khăn cho hành khách, đặc biệt là vào ban đêm, dễ gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. “Cử tri đã nhiều lần nêu kiến nghị tại các kỳ họp HĐND cấp huyện, cấp xã và các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cấp tỉnh, đại biểu Quốc hội…” - UBND huyện Quỳ Châu báo cáo tại Tờ trình số 154/TTr-UBND.

Xe giường nằm 2 tầng lưu thông trên Quốc lộ 48. Ảnh: Nhật Lân

Đồng thời thông tin, sau thời điểm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 (Quốc lộ 48 từ Yên Lý đến Cửa khẩu Thông Thụ (Quế Phong) là đường cấp III-IV; 2 đến 4 làn xe) thì Quốc lộ 48 đoạn từ Yên Lý lên thị trấn Tân Lạc đã được đầu tư nâng cấp. Cụ thể là một số khúc cua, điểm khuất tầm nhìn như dốc Kê Lè, dốc 81... đã được xử lý cơ bản. Mặt khác, tại trung tâm thị trấn Tân Lạc đã có bến xe, đáp ứng được yêu cầu của điểm đón, trả khách. Và UBND huyện Quỳ Châu kiến nghị UBND tỉnh, Khu quản lý đường bộ II và Sở Giao thông vận tải: “Quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, sớm có giải pháp để xe giường nằm 2 tầng được lưu thông lên đến bến xe thị trấn Tân Lạc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và giúp cho huyện Quỳ Châu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới…”.

KIẾN NGHỊ CHÍNH ĐÁNG

Thường sử dụng phương tiện cá nhân lên các huyện Quỳ Châu, Quế Phong công tác, nên chúng tôi rõ từng cung đoạn của Quốc lộ 48. Như với đoạn từ xã Châu Bình lên thị trấn Tân Lạc, trước đây có một số điểm ách yếu, khi điều khiển phương tiện cũng tốn kha khá nơ ron thần kinh để đảm bảo an toàn. Như đoạn qua đập phụ dự án Hồ thủy lợi Bản Mồng, bị đứt gãy trong một thời gian khá dài, bề mặt đường thì dập nát lại có cua khuỷu tay; hay liên tiếp vài khúc cua có bán kính hẹp ở đoạn gần cầu treo Châu Hội, đoạn dốc cao Kẻ Lè…

Quốc lộ 48, đoạn qua dốc Kẻ Lè ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Nguyễn Đạo

Tuy nhiên, kể từ năm 2024, cầu đập phụ Châu Bình được hoàn thành; bề mặt Quốc lộ 48 lên đến thị trấn Tân Lạc được thảm nhựa êm thuận; hai bên hành lang được gia cố sửa sang, lắp đặt hệ thống hộ lan bảo vệ bên ta luy âm, cắm bảng biển cảnh báo… cảm giác mất an toàn khi điều khiển phương tiện đã tan biến. Thế nên, đánh giá “một số khúc cua, điểm khuất tầm nhìn như dốc Kê Lè, dốc 81... đã được xử lý cơ bản” của UBND huyện Quỳ Châu tại Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 9/5/2024 là chính xác.

Về địa phương Châu Bình, vùng trung tâm có tuyến Quốc lộ 48 vắt qua, kéo dài đến gần 2km, từ nhiều năm đã trở thành khu vực dân cư trù mật, đông đúc. Chính bởi vậy, cũng từ khá lâu một số nhà xe chọn làm điểm dừng, dần dà hình thành cho nơi đây thêm nghề vận tải hành khách, trong đó có các dàn xe giường nằm 2 tầng đón khách ra Bắc vào Nam, và chiều ngược lại. Theo thống kê của chính quyền xã Châu Bình, xe giường nằm 2 tầng đi tuyến Quỳ Châu - Hà Nội gồm 12 chiếc; xe giường nằm 2 tầng đi tuyến Quỳ Châu - TP. Hồ Chí Minh có 4 chiếc. Và để phục vụ phân khúc khách hàng này, các nhà xe trang bị thêm 10 xe ô tô trung chuyển để đón, trả khách.

Một số điểm dừng đỗ đón, trả khách của các nhà xe giường nằm đặt trên địa bàn xã Châu Bình. Ảnh: Nhật Lân

Chi tiết hơn, theo Chủ tịch UBND xã Châu Bình, ông Lê Văn Toan cho biết, 16 xe giường nằm đứng chân trên địa bàn thuộc 6 nhà xe Biên Cường, Kha Sơn, Tam Sơn, Đương Hương, Hoàng Huy, và Kiện Sáu. Trong số này, chỉ có một nhà xe là người địa phương; số còn lại đến từ các huyện Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu… Trong đó, hai nhà xe Kha Sơn, Tam Sơn chạy cả hai tuyến Quỳ Châu - Hà Nội, Quỳ Châu - TP. Hồ Chí Minh và chiều ngược lại. Về hành khách, cũng theo ông Lê Văn Toan, là người dân trên địa bàn huyện Quỳ Châu và huyện Quế Phong. “Vài năm qua, nhu cầu ra Bắc vào Nam làm ăn của người dân hai huyện Quỳ Châu, Quế Phong rất lớn. Theo thống kê của xã thì bình quân mỗi ngày có khoảng từ 600 - 700 lượt người dân đi và về. Để đi, bằng nhiều hình thức người dân đều phải tập trung về xã Châu Bình. Bởi vậy, từ khi có dịch vụ vận tải hành khách Bắc - Nam, khu vực trung tâm xã Châu Bình hình thành, phát triển thêm các loại hình dịch vụ thương mại mới, người dân nơi đây nhờ vậy cũng được hưởng lợi…” - ông Lê Văn Toan cho hay.

Bởi là cán bộ đứng đầu chính quyền địa phương, thế nên dù có chút ít lợi ích cho địa phương thì Chủ tịch UBND xã Lê Văn Toan cũng không giấu những mặt hạn chế, mà theo ông đáng quan ngại nhất là về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Ông trao đổi: “Cũng mới chỉ có ý kiến của nhân dân xung quanh các điểm đón trả khách kiến nghị việc đón, trả khách ảnh hưởng đến sinh hoạt chứ chưa xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng dù vậy, UBND xã đánh giá với 4 điểm đón trả khách đi đường dài trên địa bàn tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự vì lượng khách đi về đông cả ngày và đêm. Hơn nữa, vì điểm đón trả khách sát Quốc lộ 48 nên nguy cơ mất an toàn giao thông luôn thường trực…”.

Đề cập đến nguyện vọng của cử tri huyện Quỳ Châu và Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 5/9/2024 với ông Phan Huy Chương - Phó ban An toàn giao thông tỉnh, được biết sở dĩ trên Quốc lộ 48 xe giường nằm 2 tầng mới chỉ được lưu thông đến xã Châu Bình, chưa được phép lên đến thị trấn Tân Lạc do quy định về cấp đường. “Đối với đường cấp V, cấp VI miền núi, xe giường nằm không được phép lưu thông, đây là quy định…” - ông Chương cho biết. Còn về kiến nghị của cử tri, theo ông Chương thì Ban An toàn giao thông tỉnh đã nắm được từ vài năm trước. “Không chỉ cử tri huyện Quỳ Châu, mà cả cử tri huyện Quế Phong cũng mong muốn, có kiến nghị tương tự. Đây là điều dễ hiểu vì nếu xe giường nằm lưu thông suốt tuyến, nhân dân sẽ thuận lợi trong đi lại…” - Phó ban An toàn giao thông tỉnh Phan Huy Chương trao đổi.

Đánh giá về Quốc lộ 48 ở thời điểm hiện tại, vị Phó ban An toàn giao thông tỉnh nhìn nhận, nhờ có sự quan tâm đầu tư của Bộ Giao thông vận tải nên đã thay đổi, nhất là đoạn từ trung tâm xã Châu Bình lên thị trấn Tân Lạc là đã “cơ bản thuận lợi”. Tuy nhiên, theo ông, để xe giường nằm 2 tầng được lưu thông, thì phải đánh giá lại các yếu tố kỹ thuật để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền. Mà để làm được điều này, cần phải có đơn vị chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện. Ông Phan Huy Chương trao đổi: “Ban An toàn giao thông tỉnh nhìn nhận kiến nghị của cử tri huyện Quỳ Châu là chính đáng. Nếu xe giường nằm được lưu thông, sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong đi lại cho nhân dân, và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Tuy nhiên, để thực hiện được, huyện Quỳ Châu nên phối hợp cùng các cơ quan như Sở Giao thông vận tải, Khu quản lý đường bộ II… tổ chức rà soát, đánh giá lại. Nếu đoạn từ xã Châu Bình lên thị trấn Tân Lạc còn yếu tố nào chưa đảm bảo thì đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép sửa chữa, nâng cấp…”.

VẪN SẼ PHẢI CHỜ?

Tìm hiểu từ Sở Giao thông vận tải, trước đề xuất của UBND huyện Quỳ Châu, sở đã giao Ban quản lý bảo trì đường bộ tổ chức rà soát Quốc lộ 48, từ Km75 (xã Châu Bình) đến Km112+00 (xã Tiền Phong, huyện Quế Phong).

Kết quả rà soát cho thấy, đối với đoạn từ xã Châu Bình lên thị trấn Tân Lạc là đường cấp V; dù được sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông nhưng vẫn chưa thể nâng cấp được đường. Cụ thể, đoạn Km75 (xã Châu Bình) – Km90+200 (đầu thị trấn Tân Lạc) là đường cấp V miền núi (Bnền= 6,5m; Bmặt=5,5m); có 7 đường cong bán kính nhỏ hơn 60m (bán kính tối thiểu của đường cấp IV miền núi); 1 đoạn tuyến có độ dốc dọc >8% (độ dốc dọc lớn nhất của đường cấp IV miền núi) tại dốc Kè Lè (8,91%). Kết lại, để xe giường nằm 2 tầng được hoạt động thì cần phải nâng cấp, mở rộng thành đường cấp IV miền núi có Bnền=7,5m, Bmặt=5,5m, xử lý dốc dọc lớn và các đường cong bán kính hẹp.

Quốc lộ 48, đoạn qua cầu đập phụ Châu Bình thời điểm hiện tại. Ảnh: Nhật Lân

Bởi vậy, theo Sở Giao thông vận tải thì sẽ cần thêm thời gian. Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải trao đổi: “Bộ Giao thông vận tải là chủ đầu tư các dự án quốc lộ. Thời gian qua, sở đã kiến nghị lên bộ về nội dung này nhưng do nguồn vốn đang tập trung cho các công trình trọng điểm nên chưa thể bố trí. Tuy nhiên, Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 48 từ Yên Lý lên huyện Quỳ Hợp, và từ huyện Quỳ Hợp lên huyện Quế Phong đã có tên trong danh mục dự án đầu tư hạ tầng giao thông tại Nghị quyết 162/NQ-CP ngày 4/10/2023 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An, với thời gian dự kiến thực hiện từ năm 2026 đến 2030. Vì vậy, sở sẽ tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét ưu tiên, sớm triển khai dự án này…”.