Thời sự Cử tri Quế Phong đề nghị nâng cấp các tuyến đường miền núi Ngày 2/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Nậm Giải (Quế Phong) trước kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XV.

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có các đại biểu Quốc hội: Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Cường

Cùng tham dự còn có đại diện các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường cùng lãnh đạo huyện cùng lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ huyện Quế Phong.

Đại biểu Quốc hội Trần Đức Thuận thông báo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thành Cường

Tại buổi tiếp xúc, đại diện ĐBQH tỉnh thông báo với cử tri địa phương dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đến nay và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tại hội nghị, cử tri xã Nậm Giải đã có nhiều kiến nghị gửi đến Đại biểu Quốc hội và các sở ngành liên quan.

Cử tri huyện Quế Phong tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Cử tri xã Nậm Giải phản ánh, tuyến đường từ Quốc lộ 16 (xã Châu Kim) vào Nậm Giải đã xuống cấp nghiêm trọng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt, tuyến đường này thường xuyên bị sạt lở, gây chia cắt vào mùa mưa bão, việc vận chuyển hàng hóa và các loại nông, lâm sản do nhân dân sản xuất gặp nhiều khó khăn. Cử tri kiến nghị các cấp xem xét nâng cấp tuyến đường này để phục vụ nhu cầu đi lại, tạo động lực cho người dân phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh nơi biên giới.

Cử tri xã Nậm Giải kiến nghị xem xét quy hoạch sản xuất. Ảnh: Thành Cường

Cử tri xã Nậm Giải cũng có phản ánh, đất rừng của xã Nậm Giải thuộc quản lý của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt không thay đổi mục đích sử dụng hoặc khai thác được. Cử tri kiến nghị Quốc hội, Trung ương, Chính phủ quan tâm xem xét quy hoạch cấp đất sản xuất cho nhân dân.

Cử tri xã Nậm Giải nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Cường

Liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm y tế, cử tri huyện Quế Phong phản ánh, một số lao động ở địa phương đi làm ăn, học tập nơi khác bị ốm đau, tai nạn đột xuất, thì không được thanh toán BHYT do không có giấy chuyển tuyến.

Cử tri huyện Quế Phong đề nghị Quốc hội xem xét tạo điều kiện cho người dân đi học tập, làm việc ở đâu thì được sử dụng thẻ BHYT của nơi cư trú khám, chữa bệnh ở địa phương đó mà không cần lấy giấy chuyển tuyến.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Ngoài ra, cử tri các xã Tiền Phong, Hạnh Dịch, còn kiến nghị lên Đại biểu Quốc hội các nội dung liên quan đến chính sách cho người có công; phụ cấp cán bộ không chuyên trách, cán bộ y tế thôn, bản; việc làm cho sinh viên là người dân tộc thiểu số; quy hoạch đất sản xuất; hạ tầng lưới điện,...

Trên cơ sở ý kiến, phản ánh của cử tri, lãnh đạo các sở, ngành và huyện Quế Phong đã trả lời, giải trình trực tiếp một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Ông Bùi Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Ảnh: Thành Cường

Trả lời kiến nghị nâng cấp tuyến đường Châu Kim - Nậm Giải, ông Bùi Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cho biết, hàng năm huyện đã bố trí, lồng nghép các nguồn khác nhau để sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông. Để sửa chữa đồng bộ kết cấu hạ tầng, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, UBND huyện đã đề xuất đưa vào chương trình đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 với tổng mức 150 tỷ đồng.

Liên quan đến kiến nghị cấp đất sản xuất cho người dân ở xã Nậm Giải, Phó Chủ tịch UBND huyện giao UBND xã Nậm Giải rà soát lại tình hình thực tế đất sản xuất, đất nông nghiệp và đất có nhu cầu chuyển đổi mục tiêu sang đất nông nghiệp phù hợp quy hoạch chung của huyện giai đoạn 2021 - 2030, được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định 366 ngày 23/9/2024 để báo cáo UBND huyện trình UBND tỉnh bổ sung, điều chỉnh quy hoạch.

Ông Vi Văn Sơn tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Vi Văn Sơn đã trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến Chính phủ, Quốc hội và các cấp, ngành liên quan xem xét, giải quyết.