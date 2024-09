Thời sự

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, chiều 11/9, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi) gây ra.