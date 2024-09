Xã hội Đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn Viên chức ủng hộ bà con vùng lũ 1,8 tỷ đồng Các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh đã chung tay chia sẻ mất mát, đau thương với đồng bào miền Bắc sau cơn bão số 3 vừa qua.

Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, những ngày vừa qua, Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo, đôn đốc các công đoàn cơ sở trực thuộc phát động cán bộ, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn chung tay chia sẻ, ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng do cơn bão số 3, mỗi người ít nhất một ngày lương.

Hoạt động hỗ trợ được các công đoàn cơ sở triển khai kịp thời, đồng loạt. Ảnh: CSCC

Tính đến ngày 16/9, đã có 44/49 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh vận động, ủng hộ với tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đã vận động ủng hộ các nhu yếu phẩm như bánh mỳ, lương khô, mỳ tôm, quần áo mới, xà phòng, kem đánh răng, nước uống... trị giá 550 triệu đồng, trao quà trực tiếp cho người dân tại tỉnh Yên Bái (ngày 11-12/9) và tỉnh Phú Thọ (ngày 12-13/9).

Các đơn vị đã trao số tiền ủng hộ cho Ban vận động Quỹ Vì người nghèo và cứu trợ tỉnh Nghệ An. Ảnh: CSCC

Một số đơn vị vận động hỗ trợ nhu yếu phẩm, thuốc men. Ảnh: CSCC

Công đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An đã vận động đoàn viên công đoàn, người lao động quyên góp thêm vật tư y tế, đồ dùng sinh hoạt tổng trị giá 20 triệu đồng.

Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đôn đốc các công đoàn cơ sở còn lại tiếp tục chung tay, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả nặng nề của bão số 3 và lũ quét.