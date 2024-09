Thời sự Người dân Nghệ An chung tay hỗ trợ đồng bào bị thiên tai ở các tỉnh phía Bắc Trước những khó khăn của người dân các tỉnh phía Bắc do bị thiên tai, bão lũ, người dân Nghệ An đang chung sức hỗ trợ bằng những việc làm thiết thực nhất.

Chiều 10/9, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trực tiếp đến phường Hưng Bình, động viên người dân tham gia gói bánh chưng ủng hộ đồng bào phía Bắc bị thiên tai. Ảnh: CSCC

Cơn bão số 3 (Yagi) đổ bộ vào nước ta đã gây thiệt hại vô cùng lớn về người, tài sản của nhân dân các tỉnh phía Bắc. Bão và hoàn lưu sau bão đã gây mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, gây chia cắt, cô lập nhiều vùng dân cư. Người dân vùng thiên tai đang thiếu thực phẩm, nước sinh hoạt.

Người dân Nghệ An thường xuyên bị thiên tai, bão lũ, thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người dân các tỉnh miền Bắc. Mấy ngày nay, người dân khắp mọi miền quê ở Nghệ An bằng tình cảm, sẻ chia, đùm bọc “tương thân, tương ái”, đã chủ động kết nối để có thể huy động tối đa nhân lực, vật lực nhằm tiếp tế cho đồng bào vùng thiên tai, bão lụt.

Không chỉ vai trò kết nối, cán bộ Mặt trận và các đoàn thể phường Hưng Bình, thành phố Vinh còn trực tiếp tham gia vào các công đoạn gói bánh chưng. Ảnh: CSCC

Tại thành phố Vinh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Hưng Bình đã kết nối cùng nhóm thiện nguyện Hiểu Thương huy động hàng trăm người tham gia gói bánh chưng (dự kiến gói 10.000 chiếc). Cùng đó, kêu gọi các nhà hảo tâm, nhân dân đóng góp 1.000 áo phao; 1.000 chai nước, cùng tiền mặt để mua thực phẩm, vật dụng hỗ trợ đồng bào miền Bắc. Sáng nay (10/9), chuyến xe đầu tiên đã chở 2.000 bánh chưng; 5.000 chai nước uống; 1.000 áo phao đến vùng lũ.

Cũng trong ngày 10/9, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Đoàn cano - mô tô nước Nghệ An xuất phát đi cứu trợ tại tỉnh Yên Bái; bao gồm 2 cano; 1 mô tô nước và 1 xuồng cao su cứu sinh; áo phao các loại; 445 gói lương khô cứu trợ, cùng với kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên đóng góp tiền mặt, lương thực, thực phẩm gửi ra các tỉnh phía Bắc.

Nhóm thiện nguyện thị xã Thái Hòa huy động các nguồn hỗ trợ để vận chuyển đến người dân vùng thiên tai. Ảnh: CSCC

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhiều nhóm thiện nguyện đang tích cực kết nối, huy động các tầng lớp nhân dân ủng hộ tiền, vật dụng và nhu yếu phẩm cần thiết. Nhiều tập thể, cá nhân cũng đăng tải trên mạng xã hội, sẵn sàng trưng dụng các phương tiện ô tô tải để chở thực phẩm, vật dụng hỗ trợ người dân vùng lũ phía Bắc.

Thông tin từ Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, ngày mai (11/9), từ Nghệ An sẽ có nhiều chuyến xe chở thực phẩm và vật dụng thiết yếu tiến ra Bắc.

“ Ngày 10/9, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã có Lời kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân bằng tình cảm của mình hãy mở rộng tấm lòng nhân ái, tích cực hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An cũng sẽ là đầu mối kết nối giữa các tổ chức, cá nhân, đoàn thiện nguyện của tỉnh đi cứu trợ đồng bào vùng lũ với Mặt trận Tổ quốc các địa phương nhằm đảm bảo các hoạt động hỗ trợ hiệu quả nhất, đến được với những người dân đang khó khăn.

Đông đảo người dân thành phố Vinh tham gia gói bánh chưng để kịp thời chuyển đến bà con vùng thiên tai phía Bắc. Ảnh: Mai Hoa

Số tài khoản tiếp nhận ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc thông qua Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An là: 51010008856666, tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An); hoặc tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, số 02, đường Phan Đăng Lưu, TP. Vinh, Nghệ An. Điện thoại liên hệ: Ông Nguyễn Văn Tào - Trưởng ban Phong trào 0915232452 hoặc ông Nguyễn Đăng Hiệp - Phó ban Phong trào 0912102777).