Kinh tế Mưa lũ làm 181 người chết, mất tích, nhiều tỉnh miền Bắc ngập sâu Mưa lớn tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại các tỉnh phía Bắc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống nhân dân. Tính đến 19h ngày 10/9, đã có ít nhất 181 người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), 19 giờ ngày 10/9, bão số 3 và mưa, lũ sau bão đã làm 181 người chết và mất tích (127 người chết, 54 người mất tích, gấp đôi so với con số thiệt hại hôm qua).

Trong đó Cao Bằng có 52 người, trong đó có 19 người chết, 36 người mất tích. Lào Cai có 55 người, gồm 38 người chết, 17 người mất tích. Yên Bái có 40 người, gồm 37 người chết do sạt lở đất, 3 người mất tích. Quảng Ninh có 9 người chết, Hải Phòng 2 người, Hải Dương 1 người, Hà Nội 1 người, Hòa Bình 4 người, Lạng Sơn 2 người, Bắc Giang 1 người do lũ cuốn, Tuyên Quang 2 người mất tích do lũ cuốn. Hà Giang có 2 người gồm 1 người chết và 1 người mất tích. Lai Châu có 1 người chết do sạt lở đất. Phú Thọ có 9 người, gồm 8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu và 1 người chết do sạt lở đất.

Do thời tiết mưa kéo dài nhiều ngày, vị trí đất trên đồi cao vẫn có nguy cơ bị sạt lở khiến việc tìm kiếm, khắc phục gặp nhiều khó khăn. Ảnh: TTXVN

Về số người bị thương lên tới gần 800 người, trong đó, nhiều nhất ở tỉnh Quảng Ninh với 536 người, Hải Phòng 81 người, Hà Nội 10 người, Lạng Sơn 10 người, Lào Cai 14 người, Yên Bái 10 người, Cao Bằng 12 người…

Bộ NN&PTNT cho biết, hiện hoàn lưu của bão số 3 còn tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 11/9 cho các tỉnh Bắc Bộ, nhất là khu vực Tây Bắc.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp, với 162.828 ha lúa, 29.543 ha hoa màu bị ngập úng; 15.959 ha cây ăn quả bị hư hại; 1.582 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi; 1.174 con gia súc, 732.321 con gia cầm bị chết… Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng.

Số lượng lớn đất, đá sạt lở trong thời tiết tiếp tục có mưa nên công tác cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh tienphong.vn

Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm 48.337 nhà ở bị hư hỏng (tập trung Quảng Ninh 20.245, Hải Phòng 13.927, Bắc Ninh 3.450, Lạng Sơn 2.929…); nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng.

Rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông, trạm phát sóng di động bị gãy đổ; cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ la liệt trên các tuyến đường tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội... Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại...

Nhiều địa phương ngập sâu, sạt lở đất nghiêm trọng

Ngày 10/9, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái ký ban hành Quyết định 1814/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái với tình huống: Mưa lớn, lũ quét, sạt lở, ngập úng.

Hơn 50 ha diện tích thành phố Yên Bái chìm trong biển nước. Ảnh tienphong.vn

Theo báo cáo của UBND huyện Bát Xát (Lào Cai), mực nước tại các hồ chứa thủy điện tại các xã Mường Hum, Nậm Pung, Trung Lèng Hồ, Bản Vược, Bản Xèo dâng cao, các đơn vị đang thực hiện xả qua cửa xả và mặt tràn. Mưa lớn, sạt lở đất trên địa bàn huyện Bát Xát đã làm 10 người mất tích và 5 người bị thương. Tuy nhiên, do chiều tối 9/9, trời vẫn mưa to và tiếp tục sạt lở nên gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm các nạn nhân.

Tại Phú Thọ, nước sông tràn đê Hữu Thao ở Phú Thọ, gần 2.000 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, hoàn lưu bão, mực nước sông Hồng chảy qua đoạn huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) đã lên mức báo động 3 đạt 28,18m khiến nhiều khu vực trên địa bàn huyện bị cô lập.

Do ảnh hưởng của bão số 3, các khu vực trong tỉnh Cao Bằng có mưa to đến rất to, xảy ra ngập lụt - Ảnh: VGP/Trần Mạnh

Sông Hồng tại Hà Nội vượt báo động 1

Vào 14 giờ chiều, nước sông ở Hà Nội lên mức 9,74m, vượt qua báo động 1. Dự báo từ nay đến sáng mai, nước sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh, có thể đạt mức báo động 2, là mức rất cao trong nhiều năm trở lại đây, cảnh báo nguy cơ ngập úng diện rộng ở vùng trũng thấp ven sông của Thủ đô.

Lũ trên sông Thao đoạn qua Yên Bái vẫn đang có xu hướng dâng lên với các kỷ lục liên tiếp được thiết lập. Đến 14 giờ chiều nay, nước sông khu vực này cao tới 35,7m, cao hơn kỷ lục năm 1968 tới 1,28m. Dự báo nước sông Thao tại đây còn tiếp tục tăng lên trong đêm nay và ngày mai, duy trì ở ngưỡng kỷ lục lịch sử.

Ngoài ra, 5 dòng sông đang ghi nhận mức nước trên báo động 3 là sông Lô, sông Cầu, sông Thương, sông Đáy, sông Hoàng Long. Dự báo trong hôm nay và ngày mai, các sông này biến đổi chậm và vẫn giữ mức rất cao.