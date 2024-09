Giáo dục Ngành Giáo dục Nghệ An tạm dừng triển khai Hội thao truyền thống, tập trung hỗ trợ bão lụt Hội thao truyền thống của ngành Giáo dục là hoạt động đã được duy trì nhiều năm nay, thu hút sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, giáo viên trên toàn tỉnh. Tuy nhiên, năm nay, hội thao đã tạm dừng để chia sẻ với những mất mát, đau thương do bão số 3 đang gây ra với các tỉnh phía Bắc.

Ngày 12/9, Công đoàn ngành Giáo dục có văn bản về việc tạm dừng tổ chức Hội thao truyền thống ngành Giáo dục lần thứ 10 nhằm chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2024). Theo kế hoạch, hội thao sẽ được tổ chức vào giữa tháng 10/2024.

Sở Giáo dục và Đào tạo phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3. Ảnh: Mỹ Hà

Việc tạm dừng hội thao diễn ra trong bối cảnh cơn bão số 3 và hoàn lưu bão để lại thiệt hại nặng nề về người và tài sản đối với đồng bào các tỉnh phía Bắc, trong đó có cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của ngành Giáo dục.

Hành động này nhằm góp phần chia sẻ những đau thương, mất mát mà nhân dân, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các tỉnh phía Bắc đang bị thiệt hại khắc phục khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống.

Các đơn vị ngoài công lập ủng hộ tại lễ phát động. Ảnh: Mỹ Hà

Cũng trong thời gian này, Công đoàn ngành Giáo dục đề nghị Công đoàn cơ sở trực thuộc hạn chế các hoạt động vui chơi, giải trí không phù hợp để tiết kiệm kinh phí hỗ trợ, sẻ chia với nhân dân, cán bộ, nhà giáo và học sinh các tỉnh phía Bắc đang bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Đồng thời chăm lo cho cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh tại đơn vị đang gặp khó khăn trong cuộc sống, bị bệnh hiểm nghèo... để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ năm học 2024-2025.

Trường THPT Hà Huy Tập ủng hộ tại lễ phát động. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An về việc ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, ngành Giáo dục cũng đã có văn bản kêu gọi các cơ sở giáo dục, công chức, viên chức, lao động trong toàn ngành phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái chung tay chia sẻ, ủng hộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các tỉnh bị thiệt hại do mưa bão.

Sau lễ phát động được tổ chức vào sáng 12/9, tính đến thời điểm này, cán bộ công chức nhân viên cơ quan Sở và đại diện một số đơn vị trực thuộc đã hưởng ứng lời kêu gọi và quyên góp được gần 700 triệu đồng. Trong đó, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 240 triệu đồng, Trường THPT Hà Huy Tập gần 100 triệu đồng, một số đơn vị giáo dục ngoài công lập cũng ủng hộ hơn 50 triệu đồng.

Cán bộ, giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị bão lũ. Ảnh: NTCC

Số tiền này sẽ được Sở tổng hợp gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Bộ Giáo dục và Đào tạo và trực tiếp hỗ trợ 1 số địa phương bị thiệt hại nặng./.