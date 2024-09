Xã hội Công đoàn Viên chức Nghệ An quyên góp ủng hộ đồng bào phía Bắc bị thiên tai Để sẻ chia với những mất mát, đau thương của người dân vùng lũ các tỉnh phía Bắc sau bão 3, các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Viên chức Nghệ An đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, trong ngày 10/9, một số công đoàn cơ sở khẩn trương triển khai quyên góp, hỗ trợ cho bà con. Đơn vị Nhà khách Nghệ An đã thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn Nhà khách Quảng Ninh với số tiền 80 triệu đồng.

Nhà khách Nghệ An trao tiền hỗ trợ cho Nhà khách Quảng Ninh. Ảnh: CSCC

Đoàn viên Công đoàn Cục Quản lý thị trường Nghệ An chuẩn bị nhu yếu phẩm và quần áo để gửi đến bà con vùng lũ. Ảnh: CSCC

Với tinh thần khẩn trương hỗ trợ, cán bộ, nhân viên Cục Quản lý thị trường Nghệ An cũng đã nhanh chóng vận động, thu gom nhu yếu phẩm như quần áo, đồ ăn, nước uống… để gửi ra cho bà con vùng lũ.

Sáng 11/9, tại nhiều cơ quan nhà nước, cán bộ công chức, viên chức, lao động cũng đã phát động, quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc. Điển hình như Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và truyền hình Nghệ An…

Đoàn viên thuộc Công đoàn Viên chức Nghệ An quyên góp ủng hộ bà con vùng lũ các tỉnh phía Bắc. Ảnh: CSCC

Tính đến cuối giờ chiều nay, một số đơn vị đã cơ bản tổng kết được số tiền quyên góp trong ngày đầu vận động. Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An quyên góp gần 48 triệu đồng; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An quyên góp hơn 31 triệu đồng; Ban Dân vận Tỉnh uỷ quyên góp hơn 24 triệu đồng; Cơ quan Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy quyên góp hơn 32 triệu đồng; Sở Tài chính quyên góp hơn 63 triệu đồng; Báo Nghệ An hơn 55 triệu đồng…

Một số đơn vị đặc thù như Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, bên cạnh việc kêu gọi các cán bộ, viên chức thuộc Hội, còn vận động toàn thể hội viên các ban chuyên ngành thuộc hội, hội viên các chi hội văn học nghệ thuật, các cộng tác viên, bạn đọc khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Theo thông tin từ Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An, cuối chiều nay, số tiền nhận được thông qua tài khoản tiếp nhận là hơn 455 triệu đồng.

Việc vận động, quyên góp ủng hộ cũng đang được nhiều công đoàn huyện, ngành trong hệ thống Công đoàn Nghệ An tích cực triển khai. Ảnh: CSCC

Không chỉ ở các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Viên chức, việc vận động hỗ trợ đã và đang được triển khai ở tất cả các huyện, ngành khác.