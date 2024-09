Báo Nghệ An quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3

“

Ngày 10/9, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã có Lời kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân bằng tình cảm của mình hãy mở rộng tấm lòng nhân ái, tích cực hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An cũng sẽ là đầu mối kết nối giữa các tổ chức, cá nhân, đoàn thiện nguyện của tỉnh đi cứu trợ đồng bào vùng lũ với Mặt trận Tổ quốc các địa phương nhằm đảm bảo các hoạt động hỗ trợ hiệu quả nhất, đến được với những người dân đang khó khăn.

Số tài khoản tiếp nhận ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc thông qua Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An là: 51010008856666, tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An); hoặc tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, số 02, đường Phan Đăng Lưu, TP. Vinh, Nghệ An.

Điện thoại liên hệ: Ông Nguyễn Văn Tào - Trưởng ban Phong trào 0915232452 hoặc ông Nguyễn Đăng Hiệp - Phó ban Phong trào 0912102777).