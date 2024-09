Tỉnh ủy Nghệ An ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3

Sáng 11/9, tại thành phố Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Dự chương trình có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Mở đầu buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và nhân dân thiệt mạng do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trong những ngày qua.

Bão số 3 có tên quốc tế Yagi là cơn bão có cường độ mạnh nhất trong 30 năm qua trên biển Đông và 70 năm qua trên đất liền nước ta, đổ bộ trực tiếp vào khu vực Bắc Bộ; tăng cấp không theo quy luật; thời gian lưu bão trên đất liền dài; vùng ảnh hưởng của bão rất rộng.

Hoàn lưu bão đã gây mưa rất to, lũ lớn; một số nơi vượt mức lũ cao nhất trong lịch sử; sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại nhiều địa phương, gây thiệt hại hết sức nặng nề về người, tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Tính đến sáng 11/9, bão số 3 và hoàn lưu bão đã làm hơn 200 người chết và mất tích tại các tỉnh phía Bắc. Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên... là những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Hiện cảnh báo lũ ở cấp báo động đã được ban bố tại nhiều con sông lớn, gây nguy cơ cho các bờ đê, bờ bao. Lực lượng chức năng đang gồng mình, chạy đua để bảo đảm an toàn cho đời sống nhân dân.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, hiện nay bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Song hoàn lưu của bão còn tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 11/9 cho các tỉnh Bắc Bộ, nhất là khu vực Tây Bắc.

Trước những thiệt hại do cơn bão số 3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kêu gọi tiếp tục phát huy mạnh mẽ “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất, đến tận tay các gia đình bị thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra.

Hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Lễ phát động ủng hộ đồng bào của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ Nghệ An tiến hành ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão và hoàn lưu bão số 3 gây ra với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Trước những thiệt hại to lớn do bão số 3 và mưa lũ hoàn lưu bão gây ra ở các tỉnh phía Bắc, ngày 10/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh, với tấm lòng nhân ái của mình, tích cực hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Sự ủng hộ của quý cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân xin gửi vào tài khoản của Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An, số tài khoản: 51010008856666. Nội dung ghi: “Ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng thiên tai”.

Ủng hộ bằng tiền mặt hoặc hiện vật, vui lòng đến tại Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, số 2 đường Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh.

Điện thoại liên hệ: ông Nguyễn Văn Tào, Trưởng ban Phong trào: 0915232452 hoặc ông Nguyễn Đăng Hiệp, Phó ban Phong trào: 0912102777.