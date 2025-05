Xây dựng Đảng Đảng bộ huyện Quỳ Châu tập trung hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Quỳ Châu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, từng bước vượt qua những khó khăn thách thức, tranh thủ mọi nguồn lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Kinh tế tăng trưởng khá

5 năm qua, trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức đan xen ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của nhân dân.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã nỗ lực quyết tâm cao, năng động, sáng tạo, hành động quyết liệt, từng bước vượt qua mọi khó khăn, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đạt được những kết quả quan trọng.

Một góc xã Châu Tiến huyện Quỳ Châu. Ảnh: Đình Tuyên

Nền kinh tế của huyện phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; duy trì tốc độ tăng trưởng khá, các tiềm năng lợi thế của địa phương được khai thác tốt, phát huy được nội lực bằng nhiều cơ chế phù hợp tạo động lực thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, đạt hiệu quả cao.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2020 – 2025 bình quân đạt 8,6%; thu nhập bình quân đạt 40,7 triệu đồng/người/năm, tăng 12,5 triệu đồng/người so với năm 2020, đạt 67,9% chỉ tiêu nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới năm 2025 giảm còn 23,82% (cuối năm 2021 là 42,04%).

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2025 ước đạt 42 tỷ đồng, đạt mục tiêu nghị quyết đại hội. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ, diện mạo nông thôn đang từng bước thay đổi theo hướng hiện đại, văn minh.

Một con đường tại xã Châu tiến, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Đình Tuyên

Đột phá trong phát triển hạ tầng

Xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng trong nhiệm kỳ qua ở huyện Quỳ Châu có bước đột phá, nhiều công trình, dự án trọng điểm được đầu tư xây dựng, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Kè sông Hiếu, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Thu Hương

Từ năm 2021 đến 2024, trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng 176 công trình với tổng mức đầu tư gần 695 tỷ đồng. Một số công trình, dự án trọng điểm như: Bờ kè sông Hiếu, tuyến đường du lịch ven lòng hồ giai đoạn 1, cầu Châu Tiến, cầu Châu Thắng, cầu Châu Bính, cầu Tồng Sơn, cầu Tà Chiềng...

Ngoài ra, huyện cũng tranh thủ sự quan tâm của cấp tỉnh trong công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; đầu tư, nâng cấp lưới điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong sản xuất, tiêu dùng của nhân dân..

Xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Đình Tuyên

Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ

Giáo dục và đào tạo được tăng cường cả về quy mô và chất lượng, cơ bản đáp ứng mục tiêu phát triển nguồn nhân lực trong tình hình mới. Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường đạt cao (trên 98%), chất lượng công tác phổ cập các cấp học được duy trì bền vững, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên (tỷ lệ học sinh giỏi các cấp tăng 15,5% so với đầu nhiệm kỳ).

Cơ sở vật chất trường học tiếp tục được quan tâm đầu tư, thực hiện xây dựng mới 97 phòng học, phòng chức năng và nhiều công trình phụ trợ khác với tổng kinh phí 86,6 tỷ đồng; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 92%. Đến nay, toàn huyện có 34/36 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 94,5%.

Nhà du lịch cộng đồng bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến. Ảnh: Đình Tuyên

Các thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư xây dựng. Trong nhiệm kỳ, huyện đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa 32 nhà văn hóa làng bản, khối, sân vận động huyện, bảo tàng văn hóa các dân tộc miền Tây Nghệ An, Khu di tích danh thắng Hang Bua, Khu mộ - Cây táo Đốc binh Lang Văn Thiết, Khu trung tâm làng du lịch cộng đồng bản Hoa Tiến... với tổng kinh phí đầu tư là 144,9 tỷ đồng.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển sâu rộng, tác động tích cực đến đời sống nhân dân và toàn xã hội. Toàn huyện có 100% làng, bản, khối thực hiện có hiệu quả quy ước; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88,6%; tỷ lệ làng bản, khối văn hóa đạt 90,5% (vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra).

Hỗ trợ nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn trên địa bàn huyện. Ảnh: Thu Hương

Các chính sách an sinh xã hội đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm và thực hiện tốt; huy động các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo cải thiện và ổn định cuộc sống. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm và ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng Đảng chuyển biến tích cực

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng coi trọng việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp thiết thực để củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Các cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng được củng cố, kiện toàn, phù hợp với đặc thù từng cơ sở.

Sau sắp xếp, đã giảm 06 tổ chức cơ sở đảng (đầu nhiệm kỳ 37 tổ chức cơ sở đảng, đến nay còn 31 tổ chức cơ sở đảng). Về tổ chức bộ máy được tổ chức sắp xếp, kiện toàn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Mô hình nuôi cá lồng ở Quỳ Châu. Ảnh: Thu Hương

Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 723 đảng viên/750 đảng viên, đạt 96,4% mục tiêu đại hội. Kiểm tra, giám sát trong Đảng được tăng cường, đã xử lý kỷ luật đối với 57 đảng viên. Công tác dân vận có chuyển biến tích cực, giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc; tổ chức 111 hội nghị đối thoại trên các lĩnh vực hoạt động, được cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp thu và trả lời.

Với việc đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính quyền, đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, có 21/25 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt và vượt kế hoạch.

Trong đó, một số chỉ tiêu hàng năm đạt cao, vượt chỉ tiêu đề ra như: Tổng đầu tư toàn xã hội; trồng rừng tập trung; có 100% khối, bản có trưởng khối, trưởng bản là đảng viên (hoàn thành từ năm 2022); kết nạp đảng viên mới hàng năm vượt chỉ tiêu đề ra.

Một góc thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Đình Tuyên