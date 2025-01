Nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

P.V: Thưa đồng chí, năm 2024 là năm quan trọng cán đích hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, vậy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã kịp thời có những tham mưu và tổ chức thực hiện như thế nào để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của ngành?

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ: Trong các năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế, thiên tai bão lũ, nhưng nhìn chung toàn ngành đã nỗ lực, khắc phục khó khăn để đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Sở đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung điều hành, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp trọng tâm, trọng điểm, toàn diện trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Các nội dung chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng bộ Sở Lao động - TB và XH nhiệm kỳ 2020 - 2025 cùng kế hoạch năm 2024 đề ra đã hoàn thành.

Trong năm 2024 ngành đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 217/KH-TU ngày 02/01/2024 thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng Giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 270- KH/TU ngày 20/8/2024 thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 10/7/2024 của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường các giải pháp để thu hút lao động cho các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh...

Tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành 6 nghị quyết về thực hiện các chính sách đối với đối tượng người có công thuộc hộ nghèo, một số đối tượng bảo trợ xã hội, phân bổ, điều chỉnh nguồn vốn trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành 76 văn bản chỉ đạo điều hành, trong đó có 18 quyết định, 16 kế hoạch và các báo cáo, văn bản lãnh đạo chỉ đạo các nội dung quan trọng trên địa bàn tỉnh như: Kế hoạch số 2134/KH-UBND ngày 26/02/2024 về thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 – 2030, trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 01/8/2024 về thực hiện Nghị quyết số 42 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ về chính sách xã hội trong thời kỳ mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch 677/KH-UBND ngày 29/8/2024 về kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 405/KH-UBND ngày 30/5/2024 về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ...

P.V: Như thế, vượt lên bối cảnh khó khăn chung, ngành đã thực hiện nhiều chỉ tiêu về an sinh xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đồng chí có thể cho biết cụ thể?

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ: Năm 2024, ngành đã tập trung triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả, toàn diện trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; rà soát, đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX thuộc trách nhiệm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện. Đến nay, 4/4 nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 6/6 nhiệm vụ thuộc Nghị quyết HĐND tỉnh giao, 13/13 nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác trọng tâm UBND tỉnh giao, nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng, có tính lan tỏa được tổ chức thành công, 8/8 nhóm chỉ tiêu chủ yếu dự kiến đạt, vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm, an toàn lao động tiếp tục được quan tâm làm tốt. Ước tính năm 2024, giải quyết việc làm cho trên 48.500 người (đạt 103,19% kế hoạch, bằng 104,85 % so với năm 2023), trong đó đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khoảng 20.000 người (đạt 121,21% kế hoạch, bằng 87,5% so với năm 2023).

Công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được tăng cường. Dự ước năm 2024 toàn tỉnh đào tạo tuyển sinh 65.000 lượt người, đạt 100% so với cùng kỳ. Dự ước cả năm 2024, tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 70,1%. Tỷ lệ bao phủ BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 25,55%, dự kiến cả năm đạt 25,7%, hoàn thành kế hoạch.

