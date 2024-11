Xã hội Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An: Nhiều giải pháp mở rộng mạng lưới an sinh xã hội đến người dân Xác định việc phát triển bền vững người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, BHXH tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng độ bao phủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Đem đến quyền lợi thiết thực cho người dân

Nhằm lan tỏa chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, góp phần mở rộng mạng lưới an sinh cho người dân, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã đẩy mạnh công tác truyền thông với nhiều hình thức phong phú, tạo cơ hội cho người dân tiếp cận, tham gia, thụ hưởng chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Trong đó, hình thức truyền thông trực tiếp và truyền thông hiện đại trên các nền tảng số tiếp tục phát huy thế mạnh và hiệu quả.

Tổ chức tuyên truyền những chính sách BHXH tự nguyện và BHYT cho lực lượng an ninh cơ sở tại thị xã Cửa Lò. Ảnh: CSCC

Với hình thức truyền thông trực tiếp, thông qua các cuộc hội nghị truyền thông tại cơ sở, lễ ra quân, các buổi lồng ghép tuyên truyền chính sách trong cuộc họp tại khối, xóm, các hội nghị của các ngành, đoàn thể,… người dân không chỉ được nắm bắt các nội dung cơ bản của chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế mà còn được tư vấn, giải đáp cụ thể và hướng dẫn đăng ký tham gia ngay tại hội nghị. Tính đến tháng 11/2024, toàn tỉnh đã tổ chức được 1.086 hội nghị truyền thông tại các thôn, bản, khu dân cư với sự tham gia của 47.663 người dân. Hoạt động truyền thông qua Cổng thông tin điện tử của BHXH tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở, qua các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là qua các trang mạng xã hội (Zalo OA, Fanpafe) của BHXH tỉnh được triển khai đồng bộ.

Cơ quan BHXH phối hợp các ngành liên quan hướng dẫn người dân nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân. Ảnh: Đức Anh

Để người dân không bỏ lỡ những quyền lợi an sinh, BHXH tỉnh luôn chú trọng những nội dung tuyên truyền về ý nghĩa, quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Đặc biệt, thông qua những câu chuyện thực tế và ý nghĩa đã giúp cho người dân hiểu rõ hơn những giá trị mà chính sách mang lại cho mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền mà nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh ngày càng nâng cao, rất nhiều người dân đã chủ động, tích cực tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

“ Đã tham gia BHYT nhiều năm và sau khi dự hội nghị tuyên truyền tại xóm, được nghe cán bộ BHXH huyện tuyên truyền, thấy được lợi ích thiết thực của chính sách, cả 4 người trong gia đình bà (vợ chồng bà và vợ chồng người con trai) đã cùng tham gia BHXH tự nguyện. Bà Nga cảm thấy rất phấn khởi và an tâm vì các thành viên trong gia đình đều đã có một điểm tựa trong cuộc sống. Bà Đặng Thị Nga (xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu)

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân tham gia và thụ hưởng chính sách, cũng như đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, BHXH tỉnh đã không ngừng cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và quyết liệt triển khai Đề án 06 của Chính phủ. Tính đến tháng 11/2024, 100% cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn tỉnh đã thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp với số lượt tra cứu thành công là 4.652.281 lượt; Toàn tỉnh có 94,65% số người hưởng các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân, trong đó, tỷ lệ người hưởng chế độ BHXH ngắn hạn qua tài khoản đạt 98,8%; tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đạt 89,69%; tỷ lệ người hưởng trợ cấp thất nghiệp nhận qua tài khoản cá nhân đạt 99,99%. Việc chi trả qua tài khoản cá nhân đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực đối với người hưởng như đảm bảo nhanh gọn, an toàn, thuận tiện; đồng thời cơ quan BHXH tiết kiệm chi phí quản lý, thời gian, tiến độ thực hiện, nâng cao chất lượng công tác quản lý người hưởng, đảm bảo chặt chẽ.

Ước tính đến hết tháng 12/2024, toàn tỉnh có 3.105.812 người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, trong đó, số người tham gia BHYT là 2.970.132 người; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,0% dân số, hoàn thành kế hoạch tỷ lệ bao phủ do UBND tỉnh giao. Số người tham gia BHXH là 430.771 người; đạt tỷ lệ bao phủ là 25,80% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; vượt 0,10% so với kế hoạch tỷ lệ bao phủ UBND tỉnh giao; trong đó, BHXH bắt buộc là 295.091người; BHXH tự nguyện là 135.680 người.

Nhiều giải pháp mở rộng mạng lưới an sinh xã hội

Ông Hoàng Văn Minh – Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An cho biết: Xác định Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là những chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ban, ngành liên quan triển khai các nội dung, quy trình để tham mưu ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện từ ngân sách tỉnh nhằm hoàn thành chỉ tiêu bao phủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025 theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Người dân làm thủ tục BHXH, BHYT tại bộ phận một cửa của BHXH tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh kêu gọi, vận động, huy động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đồng hành cùng với tỉnh tổ chức chương trình trao tặng sổ BHXH tự nguyện, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần vào việc thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Huy động nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, mở rộng diện bao phủ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Tiếp tục khai thác dữ liệu đối tượng tiềm năng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; trong đó, tập trung vào nhóm đối tượng trọng tâm, dễ khai thác, phối hợp với tổ dịch vụ thu, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Bám sát hướng dẫn tổ chức hội nghị truyền thông khách hàng của BHXH Việt Nam, phối hợp với tổ dịch vụ thu, ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế các phường xã, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

Thực hiện đầy đủ các quy trình rà soát, khai thác đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, trong đó thực hiện nghiêm túc, đúng quy định trong việc tổ chức hội nghị làm việc trực tiếp với các đơn vị chưa tham gia và tham gia chưa đầy đủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế bắt buộc cho người lao động; mời đại diện các ngành Thuế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Liên đoàn Lao động, Mặt trận Tổ quốc tham gia để giám sát, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, vận động thực hiện tốt chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, lao động, thuế.

Cán bộ BHXH Nghệ An phối hợp các ngành liên quan hướng dẫn người dân nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân. Ảnh: Đức Anh

Tiếp tục phối hợp các phòng, ban cấp huyện rà soát lại những xã đã được công nhận là xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và các xã phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024: Đảm bảo tỷ lệ bao phủ BHYT theo quy định tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu cho ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cấp huyện để chỉ đạo các xã có những giải pháp cụ thể, thiết thực để duy trì bền vững người đã tham gia BHYT, đồng thời tuyên truyền vận động người dân tham gia mới, hoàn thành tỷ lệ bao phủ BHYT theo quy định trong năm 2024.

Tiếp tục tổ chức kiểm tra hoạt động của các tổ dịch vụ thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đã ký hợp đồng ủy quyền thu với cơ quan BHXH tỉnh, BHXH huyện. Đồng thời, đề nghị các tổ dịch vụ thu mở rộng nhân viên thu, cộng tác viên là các trưởng thôn, xóm, bản có uy tín, gần dân để nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia./.