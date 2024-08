Xã hội Nhiều chính sách hỗ trợ, tạo động lực phát triển Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tại Nghệ An Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện tốt an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phạm vi bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân được tiếp cận, tham gia và thụ hưởng chính sách. Đặc biệt, đã ban hành nhiều văn bản quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho một số nhóm tham gia từ ngân sách của địa phương.

Hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với người tham gia Bảo hiểm y tế

Từ năm 2016 tới nay, tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

Ban hành Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020 (năm 2016: 10%; năm 2017: 15%; năm 2018: 20%; năm 2019: 25%; năm 2020: 30%).

Người dân TP. Vinh tìm hiểu chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: Đình Tuyên

Ban hành Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 13/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tiếp tục hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình theo lộ trình: năm 2021: 10%; năm 2022: 15%; từ năm 2023-2025: 20%. Như vậy, người dân thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 70%, ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% từ năm 2020 đến nay); Hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ 50% (trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 30%, ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% từ năm 2023 - 2025).

Ngày 24/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 26/2017/QĐ - UBND về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Người dân TP. Vinh nghe tư vấn BHXH, BHYT. Ảnh: Đình Tuyên

Có thể thấy, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết sức quan tâm, tạo điều kiện cho nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh được tham gia bảo hiểm y tế. Đây là nhóm cư dân có hoàn cảnh khó khăn, ít có khả năng tham gia bảo hiểm y tế. Sự hỗ trợ này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp người dân đảm bảo được khả năng chi trả chi phí khám, chữa bệnh khi rủi ro bệnh tật, không bị rơi vào tình trạng nợ nần, nghèo khó bởi gánh nặng chi phí điều trị. Qua đó, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, tạo điều kiện cho các đối tượng yếu thế được tiếp cận với các dịch vụ y tế một cách thuận lợi nhất, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND ngày 07/6/2024 về việc quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng; chế độ, chính sách đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó có quy định: Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình; Hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Nhiều chính sách ưu việt mà BHXH, BHYT mang lại cho người tham gia. Ảnh: Đình Tuyên

Hiện nay, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các ngành để ban hành Hướng dẫn Liên ngành hướng dẫn cụ thể quy trình, quy định mức hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Việc quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế từ nguồn ngân sách của tỉnh đã tạo điều kiện cho những thành viên thuộc Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được tiếp cận và thụ hưởng chính sách. Qua đó, không chỉ giúp đảm bảo quyền lợi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, mà còn góp phần thực hiện mục tiêu tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An đang hướng tới.

Xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngoài mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước

Thực hiện Thông báo kết luận số 234/TB-HĐND.TT ngày 05/8/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tại phiên họp tháng 7 năm 2024. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn 6943/UBND-VX ngày 15/8/2024 về việc triển khai xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế xây dựng Nghị quyết đúng quy trình, quy định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2024.

BHXH huyện Quỳ Châu phối hợp Bưu điện huyện tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT cho người dân tại xã Châu Thuận. Ảnh: CSCC

Cụ thể: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh ngoài mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước theo quy định.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân sinh sống tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2015-2020 mà các xã, thôn này không còn thuộc diện đặc biệt khó khăn tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc.

BHXH huyện Nghi Lộc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ảnh: CSCC

Việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng từ nguồn ngân sách địa phương thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với công tác an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, góp phần quan trọng trong việc thực hiện lộ trình bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh.