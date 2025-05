Tham gia buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Bảo hiểm xã hội khu vực VII; Bưu điện tỉnh Nghệ An; các tổ chức dịch vụ nhận ủy quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên.

Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân được tổ chức nhằm thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tuyên truyền, giải đáp, tư vấn, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân; động viên và nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chủ động tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Việc tổ chức Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 1676/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội. Cụ thể, tháng 5 hằng năm được chọn là “Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân”... Tại Nghệ An, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành Kế hoạch số 288/KH-UBND trong đó, quy định tháng 5 hằng năm là Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân.

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Lê Thị Dung - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội khu vực VII yêu cầu các nhóm tuyên truyền, tư vấn trực tiếp tại các địa bàn thực hiện tốt các hoạt động truyền thông, vận động, giải đáp, tư vấn đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với người dân.

Đây chính là tiền đề quan trọng nhằm thúc đẩy các hoạt động thông tin, tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân và thời gian tiếp theo; tiến tới phấn đấu đạt mục tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân về chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao hình ảnh của ngành Bảo hiểm xã hội.

Tính đến tháng 4/2025, toàn tỉnh có 3.083.167 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội là 449.917 người, tăng 14.902 người (tăng 3,43%) so với tháng 12/2024; số người tham gia bảo hiểm y tế là 2.941.132 người, tăng 29.554 người so với cùng kỳ năm 2024; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 287.119 người, tăng 32.817 người (tăng 12,90%) so với cùng kỳ năm 2024.