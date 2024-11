Xã hội Nhà máy Thủy điện Khe Bố tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội Ngoài nhiệm vụ phát điện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, điều tiết dòng chảy, cấp nước cho hạ du, thời gian qua, Nhà máy Thủy điện Khe Bố còn thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội.

Nhà máy Thủy điện Khe Bố thuộc Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Việt Nam, được xây dựng trên sông Cả đoạn qua xã Tam Quang, huyện Tương Dương (Nghệ An). Nhà máy được khởi công xây dựng từ tháng 10/2007 và đi vào phát điện từ năm 2013, có công suất lắp đặt 100 MW với 2 tổ máy.

Năm 2024, bên cạnh công tác sản xuất, kinh doanh, Nhà máy Thủy điện Khe Bố luôn nỗ lực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, góp phần cải thiện cuộc sống của người dân địa phương, đặc biệt là các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Văn Lưu - Giám đốc Nhà máy Thủy điện Khe Bố (áo trắng), trao biểu trưng ủng hộ, hỗ trợ cho đại diện Mặt trận Tổ quốc huyện Tương Dương. Ảnh: Tiến Đông

Ông Nguyễn Văn Lưu - Giám đốc Nhà máy Thủy điện Khe Bố chia sẻ: Vấn đề an sinh xã hội được chúng tôi xác định là nhiệm vụ quan trọng và luôn được quan tâm. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, "lá rách ít đùm là rách nhiều", cán bộ, nhân viên của nhà máy luôn hưởng ứng nhiệt tình các phong trào, đề án hỗ trợ người dân trên địa bàn xã nói riêng và của cả huyện, tỉnh nói chung.

Đầu năm 2024, hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền địa phương, để đồng bào có hoàn cảnh khó khăn có cái Tết ấm no, sum họp, Nhà máy Thủy điện Khe Bố đã trao 150 suất quà Tết 2024 cho các hộ nghèo và cận nghèo tại xã Tam Quang (Tương Dương), với tổng giá trị ủng hộ lên đến 75 triệu đồng.

Trao quà Tết cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã Tam Quang. Ảnh: Tiến Đông

Mới đây, vào tháng 9 và 10/2024, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, số 3 và hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tiếp hứng chịu những trận mưa to đến rất to, gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng, trong đó có huyện Tương Dương. Để góp phần chung tay giúp đỡ địa phương tái thiết sau thiên tai, hỗ trợ bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống, Nhà máy Thủy điện Khe Bố đã trao phần quà trị giá 100 triệu đồng cho Mặt trận Tổ quốc huyện Tương Dương.

Đến đầu tháng 11/2024, nhà máy tiếp tục hỗ trợ bản Đình Phong, xã Tam Đình (Tương Dương), số tiền là 10 triệu đồng để đóng góp kinh phí làm đèn đường chiếu sáng công cộng, giúp bà con cải thiện đời sống, phát triển kinh tế địa phương.

Thả cá trên lòng hồ thủy điện Khe Bố. Ảnh: Tiến Đông

Ngoài những đóng góp trực tiếp đến các chương trình an sinh xã hội của địa phương, trong năm 2024, Nhà máy Thủy điện Khe Bố còn tổ chức thả 250 kg cá giống xuống lòng hồ thủy điện Khe Bố và tiến hành vớt rác định kỳ tại lòng hồ.

Đây là những hành động thiết thực và ý nghĩa thể hiện vai trò, trách nhiệm của nhà máy đến việc giữ gìn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên; Góp phần bảo vệ đa dạng sinh học ở các thủy vực trên lòng hồ và hạ lưu Nhà máy Thủy điện Khe Bố, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.