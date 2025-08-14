Xây dựng Đảng Xã Giai Xuân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Sáng 14/8, Đảng bộ xã Giai Xuân (Nghệ An) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”.

Tham dự đại hội có đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cùng 201 đại biểu chính thức đại diện cho 415 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực

Xã Giai Xuân được sáp nhập từ 2 xã Giai Xuân và Tân Hợp (huyện Tân Kỳ cũ), với tổng diện tích 121,55km2, dân số 14.160 người. Đảng bộ xã có 27 chi bộ, 415 đảng viên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Xuân Hoàng

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy xã Giai Xuân đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực điều hành của chính quyền, chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đồng bộ, bài bản, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Phương - Bí thư Đảng ủy xã Giai Xuân phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Kinh tế xã Giai Xuân duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân 5 năm đạt 6,6%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Tổng giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt 696 tỷ đồng; thu ngân sách hàng năm đều vượt dự toán; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.285 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nâng cấp, diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp. Ngành công nghiệp - xây dựng phát triển ổn định với thế mạnh vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản; dịch vụ thương mại tăng trưởng bình quân 12,33%/năm.

Đoàn chủ tịch điều hành của đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Giáo dục giữ vững phổ cập, cơ sở vật chất trường học được kiên cố hóa; phong trào văn hóa, thể thao, xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới phát triển rộng khắp; y tế, an sinh xã hội được chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,6%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Trên tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Giai Xuân phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân 8-9%/năm, thu nhập bình quân 70-75 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1-1,5%/năm, tỷ lệ bảo hiểm y tế đạt 96%, 100% xóm đạt chuẩn an ninh trật tự. Tỷ lệ đường giao thông cấp xã trên địa bàn được cứng hóa 80-85%. Giá trị sản phẩm dịch vụ, thương mại tăng bình quân 10 - 11%/năm; giai đoạn 2025 – 2030, có thêm 1 đến 2 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao trở lên,…

Đồng chí Bùi Đức Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trình bày báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; chăm lo văn hóa - xã hội, giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Tại đại hội, đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao những kết quả địa phương đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Bên cạnh đó, đồng chí Thái Văn Thành lưu ý xã cần chú trọng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, chăm lo sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, khuyến học, khuyến tài.

Xã Giai Xuân tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương.

Đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện các ban, ngành tặng hoa chúc mừng 21 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Giai Xuân nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Xuân Hoàng

Đại hội thông qua quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Giai Xuân nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 8 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã gồm 2 đồng chí.

Các đại biểu nhất trí 100% thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội, thể hiện quyết tâm chính trị đưa nghị quyết vào cuộc sống.