Xã Giai Xuân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Sáng 14/8, Đảng bộ xã Giai Xuân (Nghệ An) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”.
Tham dự đại hội có đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cùng 201 đại biểu chính thức đại diện cho 415 đảng viên trong toàn đảng bộ.
Thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực
Xã Giai Xuân được sáp nhập từ 2 xã Giai Xuân và Tân Hợp (huyện Tân Kỳ cũ), với tổng diện tích 121,55km2, dân số 14.160 người. Đảng bộ xã có 27 chi bộ, 415 đảng viên.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy xã Giai Xuân đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực điều hành của chính quyền, chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức.
Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đồng bộ, bài bản, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ.
Kinh tế xã Giai Xuân duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân 5 năm đạt 6,6%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Tổng giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt 696 tỷ đồng; thu ngân sách hàng năm đều vượt dự toán; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.285 tỷ đồng.
Xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nâng cấp, diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp. Ngành công nghiệp - xây dựng phát triển ổn định với thế mạnh vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản; dịch vụ thương mại tăng trưởng bình quân 12,33%/năm.
Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Giáo dục giữ vững phổ cập, cơ sở vật chất trường học được kiên cố hóa; phong trào văn hóa, thể thao, xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới phát triển rộng khắp; y tế, an sinh xã hội được chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,6%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.
Trên tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Giai Xuân phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân 8-9%/năm, thu nhập bình quân 70-75 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1-1,5%/năm, tỷ lệ bảo hiểm y tế đạt 96%, 100% xóm đạt chuẩn an ninh trật tự. Tỷ lệ đường giao thông cấp xã trên địa bàn được cứng hóa 80-85%. Giá trị sản phẩm dịch vụ, thương mại tăng bình quân 10 - 11%/năm; giai đoạn 2025 – 2030, có thêm 1 đến 2 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao trở lên,…
Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; chăm lo văn hóa - xã hội, giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.
Xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp
Tại đại hội, đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao những kết quả địa phương đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong nhiệm kỳ qua.
Bên cạnh đó, đồng chí Thái Văn Thành lưu ý xã cần chú trọng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, chăm lo sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, khuyến học, khuyến tài.
Xã Giai Xuân tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.
Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương.
Đại hội thông qua quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Giai Xuân nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 8 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã gồm 2 đồng chí.
Các đại biểu nhất trí 100% thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội, thể hiện quyết tâm chính trị đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ xã Giai Xuân nhiệm kỳ 2025-2030:
1. Đồng chí Nguyễn Thanh Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.
2. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã.
3. Đồng chí Bùi Đức Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.
4. Đồng chí Nguyễn Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng.
5. Đồng chí Nguyễn Thế Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.
6. Đồng chí Nguyễn Thị Khuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã.
7. Đồng chí Nguyễn Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã.
8. Đồng chí Hoàng Ngọc Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an xã.
9. Đồng chí Đinh Cao Cường - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã.
10. Đồng chí Vũ Ngọc Sơn - Đảng Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã.
11. Đồng chí Nguyễn Văn Đông - Đảng ủy viên, Phó ban Kinh tế ngân sách xã.
12. Đồng chí Lang Văn Đàn - Đảng ủy viên, Phó ban Văn hóa - XH xã.
13. Đồng chí Nguyễn Thị Hường - Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã.
14. Đồng chí Lang Thị Hoài - Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng.
15. Đồng chí Trần Thị Trung - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã .
16. Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã.
17. Đồng chí Nguyễn Đình Thưởng - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã.
18. Đồng chí Nguyễn Thị Trang - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên xã .
19. Đồng chí Vũ Thị Lĩnh - Đảng ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế- ngân sách xã.
20. Đồng chí Đào Quang Thịnh - Đảng ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa - xã hội xã.
21. Đồng chí Lê Đức Thành - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Trung vụ hành chính công xã.