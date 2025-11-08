Kinh tế Đoàn kết, sáng tạo, xây dựng xã Giai Xuân văn minh, giàu đẹp Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đảng bộ và nhân dân xã Giai Xuân tin tưởng rằng, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ đạt nhiều thành tựu to lớn, tạo đột phá trên các lĩnh vực, xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp hơn.

Thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực

Về xã Giai Xuân những ngày đầu tháng Tám lịch sử, không khí chuẩn bị Đại hội Đảng bộ đảng bộ xã rộn ràng, sôi nổi khắp đường làng, ngõ xóm. Cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu được trang hoàng rực rỡ, tạo điểm nhấn tươi mới. Mỗi người dân đều mong chờ đại hội thành công, mở ra chặng đường phát triển mới, vững bước xây dựng Giai Xuân giàu đẹp, văn minh.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Giai Xuân. Ảnh: Xuân Hoàng

Xã Giai Xuân được sáp nhập từ 2 xã Giai Xuân và Tân Hợp (huyện Tân Kỳ cũ), với tổng diện tích 121,55km2, dân số 14.160 người. Đảng bộ xã có 27 chi bộ, 415 đảng viên, trong đó có 5 chi bộ cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang, 7 chi bộ sự nghiệp, 1 chi bộ công ty, 14 chi bộ nông thôn.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy xã Giai Xuân đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực điều hành của chính quyền, chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 các khóa XII, XIII được triển khai sâu rộng, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo.

Cán bộ của bộ phận một cửa xã Giai Xuân hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục đăng ký làm việc. Ảnh: Bông Mai

Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đồng bộ, bài bản, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Bộ phận một cửa của xã Giai Xuân. Ảnh: Bông Mai

Kinh tế xã Giai Xuân duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân 5 năm đạt 6,6%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ. Tổng giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt 696 tỷ đồng; thu ngân sách hàng năm đều vượt dự toán; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.285 tỷ đồng.

Xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nâng cấp, diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp. Ngành công nghiệp – xây dựng phát triển ổn định với thế mạnh vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản; dịch vụ thương mại tăng trưởng bình quân 12,33%/năm.

Trồng keo nguyên liệu là một trong thế mạnh phát triển kinh tế hộ của xã Giai Xuân. Ảnh: Xuân Hoàng

Thu hút đầu tư có bước tiến khi 22 dự án ngoài ngân sách với tổng vốn hơn 1.030 tỷ đồng được triển khai… Nhiều hộ dân đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi. Một số mô hình trồng rau an toàn, tưới tiêu tiết kiệm nước bước đầu phát huy hiệu quả. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn sản xuất nông nghiệp được tổ chức thường xuyên. Nhận thức của cán bộ và nhân dân về vai trò của khoa học - công nghệ ngày càng được nâng cao.

Giai Xuân được biết đến là địa phương trọng điểm trồng mía nguyên liệu của Công ty CP Mía đường Sông Con. Ảnh: Xuân Hoàng

Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Giáo dục giữ vững phổ cập, cơ sở vật chất trường học được kiên cố hóa; phong trào văn hóa, thể thao, xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới phát triển rộng khắp; y tế, an sinh xã hội được chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,6%. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì hiệu quả.

Niềm tin và kỳ vọng

Bước vào giai đoạn mới, Giai Xuân đứng trước cả thời cơ và thách thức. Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 137/2024/QH15 của Quốc hội mở ra cơ chế, chính sách đặc thù cho Nghệ An là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển. Tuy nhiên, kinh tế chưa đồng đều giữa các vùng, hạ tầng còn hạn chế, thu nhập người dân chưa cao, thiên tai, dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ.

Phong trào làm đường giao thông NTM ở xã Giai Xuân được khơi dậy rộng khắp tại các thôn, xóm. Ảnh: Bông Mai

Đồng chí Nguyễn Thanh Phương – Bí thư Đảng ủy xã Giai Xuân cho biết, quan điểm phát triển của địa phương là đổi mới tư duy, lấy công nghệ và tri thức làm động lực; phát huy giá trị văn hóa, con người; phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; giữ vững quốc phòng – an ninh.

Giai đoạn 2025 – 2030, xã Giai Xuân phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân 8-9%/năm, thu nhập bình quân 70-75 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1-1,5%/năm, tỷ lệ bảo hiểm y tế đạt 96%, 100% xóm đạt chuẩn an ninh trật tự. Tỷ lệ đường giao thông cấp xã trên địa bàn được cứng hóa 80-85%. Giá trị sản phẩm dịch vụ, thương mại tăng bình quân 10 - 11%/năm; giai đoạn 2025 – 2030, có thêm 1 đến 2 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao trở lên,…

Nhiệm vụ trọng tâm của xã Giai Xuân trong giai đoạn tới là tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; chăm lo văn hóa – xã hội, giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – an ninh.

Nuôi dê hàng hóa, hướng phát triển kinh tế hộ của Giai Xuân. Ảnh: Bông Mai

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thanh Phương khẳng định Giai Xuân xác định 3 khâu đột phá cho giai đoạn tới, gồm:

Thứ nhất, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính liêm chính, kiến tạo, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân. Tập trung xây dựng và phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ xã đến xóm, nhất là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý chuyên nghiệp, có phẩm chất, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm cao. Thực hiện kịp thời, đúng lộ trình công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo đúng quy định của Trung ương, của tỉnh về mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Những năm qua, xã Giai Xuân được Nhà nước đầu tư nâng cấp các công trình thủy lợi, tạo điều kiện cho địa phương phát triển sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Xuân Hoàng

Thứ ba, tích cực phối hợp thu hút đầu tư, tạo nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, ưu tiên các lĩnh vực giao thông, dịch vụ, thương mại, du lịch, chuyển đổi số, y tế, giáo dục. Tăng cường công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng các điểm đến du lịch gắn với cảnh quan thiên nhiên: Thác Bồn, cây sanh ngàn tuổi…

Cây sanh cổ thụ ở xã Giai Xuân được công nhận là Cây di sản Việt Nam vào năm 2015. Ảnh: CSCC

“ Bước vào chặng đường mới, xã Giai Xuân xác định rõ, mọi thành công đều bắt nguồn từ sự đồng thuận và tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Đảng bộ xã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần cần cù, sáng tạo của người dân; khơi dậy khát vọng vươn lên, biến tiềm năng, lợi thế thành nguồn lực phát triển. Đồng chí Nguyễn Thanh Phương - Bí thư Đảng ủy xã Giai Xuân

