Xây dựng Đảng Xã vùng cao Giai Xuân bảo tồn văn hóa dân tộc và nỗ lực trong thu hút đầu tư Giai Xuân hôm nay không chỉ nổi bật với diện tích tự nhiên rộng nhất vùng mà còn ghi dấu bằng những thành tựu về kinh tế, khoa học - công nghệ, bảo tồn văn hóa dân tộc. Địa phương đang khẳng định vị thế mới bằng các giải pháp thu hút đầu tư, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số.

Điều kiện tự nhiên rộng lớn và bản sắc văn hóa độc đáo

Giai Xuân được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Giai Xuân và Tân Hợp. Với diện tích tự nhiên 121,55 km², đây là xã có quy mô đất đai lớn, mở ra lợi thế lớn về không gian phát triển đô thị, nông nghiệp, công nghiệp, cũng như hạ tầng xã hội trong tương lai.

Trụ sở UBND xã Giai Xuân. Ảnh: CSCC

Bên cạnh đó, Giai Xuân còn là nơi hội tụ nhiều tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản và lao động. Chính quyền xã đã chú trọng lập quy hoạch sử dụng đất, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, từng bước biến lợi thế đất đai thành động lực phát triển.

Điều làm nên “chất riêng” của Giai Xuân còn nằm ở bản sắc văn hóa phong phú của đồng bào dân tộc Thổ - cộng đồng cư dân đã gắn bó lâu đời trên mảnh đất này. Với nền tảng đó, Giai Xuân đã xây dựng kế hoạch bài bản nhằm bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc Thổ: từ hát ghẹo, cồng chiêng, Lễ hội Choọng Áng (xuống đồng), Lễ cúng mừng cơm mới, nghệ thuật đan võng gai đến Lễ hội Bươn Xao gắn với Di tích lịch sử Thành Lê Lợi.

Đan võng gai là nghề truyền thống của đồng bào dân tộc Thổ ở Giai Xuân. Ảnh: Mỹ Hà

Việc bảo tồn không chỉ dừng ở việc phục dựng các nghi lễ mà còn gắn chặt với phát triển du lịch cộng đồng, tạo nên “thương hiệu” văn hóa riêng biệt cho địa phương. Nhờ đó, Giai Xuân vừa gìn giữ được nét đẹp truyền thống, vừa mở ra hướng phát triển mới, biến di sản văn hóa thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ cho kinh tế - xã hội.

Khả năng huy động, thu hút đầu tư ấn tượng

Nếu diện tích và văn hóa là “nền”, thì năng lực huy động và thu hút đầu tư chính là “đòn bẩy” đưa Giai Xuân vươn lên. Trong giai đoạn 2021- 2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của xã đạt 1.285 tỷ đồng. Con số này phản ánh khả năng huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, chỉ sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, Giai Xuân đã thu hút 22 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng mức đầu tư hơn 1.031 tỷ đồng. Đây là kết quả của một loạt nỗ lực: cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, phân công rõ trách nhiệm từng cá nhân - từng lĩnh vực; đồng thời, phát huy lợi thế vị trí, đất đai, nguồn lao động và tài nguyên.

Xã Giai Xuân được ghi nhận về khả năng huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Ảnh: CSCC

Sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tạo ra sức mạnh tổng hợp, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, thu hút các doanh nghiệp tư nhân và nguồn lực xã hội. Một số dự án trọng điểm đã hoàn thành và đi vào sử dụng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương và cải thiện hạ tầng xã hội.

Phát triển nhanh và bền vững

Trong tiến trình phát triển, Giai Xuân đã cho thấy một hướng đi rõ rệt: lấy kinh tế làm trụ cột, khoa học - công nghệ làm đòn bẩy và không quên trách nhiệm bảo vệ môi trường. Điều này phản ánh cách tiếp cận chiến lược, bài bản của địa phương này trong bối cảnh chuyển mình sau sáp nhập.

Mô hình nuôi dê hàng hóa tại Giai Xuân. Ảnh: CSCC

Kinh tế của Giai Xuân đang chuyển dịch theo hướng đa ngành, tận dụng lợi thế về quỹ đất, nguồn lao động và vị trí liên kết vùng. Nông nghiệp không chỉ dừng ở quy mô hộ gia đình mà đã hướng tới sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với tiêu chuẩn an toàn, hữu cơ. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ từng bước hình thành diện mạo mới, với sự xuất hiện của nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách, tạo thêm việc làm và kích thích tiêu dùng tại chỗ. Cơ sở hạ tầng giao thông, điện, trường học, thủy lợi được nâng cấp đồng bộ, tạo nền cho các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh phát triển.

Đáng chú ý, Giai Xuân đã đặt khoa học - công nghệ vào trung tâm của phát triển. Nhiều hộ dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác, chăn nuôi, thủy sản; mô hình tưới tiết kiệm, trồng rau an toàn, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từng bước phát huy hiệu quả. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính giúp chính quyền điều hành minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò của khoa học - công nghệ cũng dần chuyển biến tích cực, tạo nên “văn hóa đổi mới” ngay từ cấp cơ sở.

Cánh đồng mía tại xã Giai Xuân. Ảnh: Xuân Hoàng.

Song song với tăng trưởng, Giai Xuân thể hiện sự chủ động trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Quy hoạch, sử dụng đất được kiểm soát chặt chẽ, khoáng sản khai thác theo quy định, rác thải sinh hoạt được thu gom thường xuyên, từng bước xây dựng thói quen sống xanh trong cộng đồng. Những việc này không chỉ bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh học mà còn giúp xã nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu - vấn đề ngày càng nóng ở vùng trung du miền núi.

Khát vọng mới và giải pháp đột phá

Sau khi đạt được những thành tựu quan trọng trong giai đoạn 2020-2025, Giai Xuân bước vào giai đoạn 2025 - 2030 với khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn. Mục tiêu lớn nhất của xã không chỉ là tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn xây dựng một hệ thống chính trị vững mạnh, đời sống văn hóa - xã hội phong phú, môi trường sinh thái lành mạnh và quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đây là một hướng phát triển toàn diện, coi con người vừa là trung tâm, vừa là động lực của tiến trình đổi mới.

Hệ thống giao thông của các thôn bản đã được bê tông hóa khang trang, sạch sẽ. Ảnh: CSCC

Trên lĩnh vực kinh tế, xã xác định tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, an toàn, chuyên canh hàng hóa tập trung; đồng thời gắn kết chặt chẽ với công nghiệp, dịch vụ, du lịch để tạo chuỗi giá trị bền vững. Ở khâu đột phá, Giai Xuân chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư hạ tầng giao thông, thương mại, giáo dục, y tế và du lịch sinh thái gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Về xã hội, xã đặt nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giảm nghèo bền vững, mở rộng bảo hiểm y tế, phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Việc bảo tồn di sản văn hóa của đồng bào Thổ tiếp tục được xem là “của để dành” để phát triển du lịch cộng đồng, tạo bản sắc riêng và sinh kế mới cho người dân. Song song đó, công tác bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu được đẩy lên thành giải pháp trọng tâm, coi đây là tiêu chí bắt buộc trong mọi dự án đầu tư.

Đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện các ban, ngành tặng hoa chúc mừng 21 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Giai Xuân nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Xuân Hoàng

Để thực hiện các mục tiêu ấy, Giai Xuân nhấn mạnh đến yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, tâm huyết; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí; phát huy dân chủ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được khuyến khích đổi mới hoạt động, mở rộng khối đại đoàn kết, nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội…

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Giai Xuân xác định xây dựng và triển khai 14 đề án, kế hoạch, chương trình trọng tâm. Trong đó, 8 đề án, kế hoạch, chương trình về phát triển kinh tế - xã hội; 4 đề án xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và 2 đề án về quốc phòng, an ninh.

Khát vọng mới đòi hỏi cách làm mới, tinh thần mới. Với tầm nhìn dài hạn, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, Giai Xuân hoàn toàn có thể biến lợi thế thành động lực, khắc phục hạn chế, vươn lên trở thành một xã miền núi kiểu mẫu về phát triển bền vững trong giai đoạn tới.