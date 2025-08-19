Xây dựng Đảng Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lam Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030: Khát vọng đưa Lam Thành vươn tầm Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lam Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội được kỳ vọng mở ra thời kỳ phát triển mới của xã nhanh hơn, bền vững hơn trong kỷ nguyên mới.

Một góc cánh đồng lúa xã Lam Thành. Ảnh tư liệu

Nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Xã Lam Thành được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Phúc Lợi, Hưng Nghĩa, Châu Nhân và Hưng Thành. Đây là vùng đất chạy dọc sông Lam, nằm ở phía Nam tỉnh Nghệ An; có tuyến đường kết nối các điểm du lịch quan trọng, gồm Khu Di tích Kim Liên - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và du lịch biển Cửa Lò.

Lãnh đạo xã Lam Thành thăm hỏi, động viên, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: Đậu Kiều Hoa

Lam Thành là miền đất hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc, với 13 di tích lịch sử - văn hóa được quản lý, tôn tạo; trong đó, có những ngôi đền nổi tiếng như đền Rậm Ngoài, đền Nghè, đền Phúc Mỹ, miếu Quận Công, đền Đức Ông… Trải qua hàng trăm năm lịch sử, mảnh đất này đã hun đúc nên truyền thống hiếu học, khoa bảng, nhiều người con thành đạt, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Kết quả phát triển trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục khẳng định sức vươn lên của các địa phương Phúc Lợi, Hưng Nghĩa, Châu Nhân, Hưng Thành trước khi sáp nhập và xã Lam Thành hiện nay. Nổi bật, kinh tế có bước phát triển khá nhanh và toàn diện. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 8,37%/năm; tổng giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt 2.149 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng/năm.

Đền Vua Lê và đền Hoàng Mười trên địa bàn xã Lam Thành. Ảnh: Mai Hoa

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; đặc biệt, thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, với hơn 1.000 hộ kinh doanh; có 2 làng nghề truyền thống, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động; xây dựng thành công 5 sản phẩm OCOP 3 sao.

Về nông nghiệp, chú trọng chuyển hướng nâng chất lượng, giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích bằng việc nâng cao hàm lượng khoa học đối với cây lúa, với 47 cánh đồng lớn và rau màu; phát triển nhiều mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản quy mô và hiệu quả, như nuôi lươn, ếch, rươi, ốc bươu đen…

Trên địa bàn cũng đã có những mô hình sản xuất nông nghiệp cho thu nhập 250 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/năm. Điển hình như mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch trải nghiệm canh nông của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Phú Thịnh có nguồn thu khoảng 250 triệu đồng/năm; mô hình trang trại chăn nuôi của gia đình ông Lê Quốc Tân với doanh thu hàng chục tỷ đồng/năm…

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại xã Lam Thành có hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Mai Hoa

Xác định chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ tạo ra bước phát triển toàn diện cho địa phương, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ các xã trước khi sắp xếp, sáp nhập đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo với sự tập trung cao; khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, con em xa quê và phát huy vai trò tiên phong đi đầu của cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, trước khi sáp nhập, 100% xã được công nhận xã nông thôn mới, trong đó, có 1 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Điều kiện kinh tế - xã hội ở xã Lam Thành cũng thay đổi hoàn toàn; từ kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, đường, trường, trạm, cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư khang trang, hiện đại; cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ ngày càng phát triển.

Các phong trào văn hóa, văn nghệ, hoạt động thể dục, thể thao được lan tỏa rộng khắp; y tế, giáo dục ngày càng đổi mới. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo dự kiến cuối năm 2025 giảm còn 1,3%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội bảo đảm.

Mô hình trồng nho gắn với du lịch trải nghiệm canh nông trên đất bãi sông Lam, xã Lam Thành. Ảnh: Mai Hoa

Theo chia sẻ của đồng chí Cao Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, sau gần 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị xã Lam Thành nỗ lực để bắt nhịp nhanh, đảm bảo hoạt động thông suốt, không để gián đoạn công việc, nhất là trong phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Điều này đang củng cố, tạo niềm tin tưởng trong đội ngũ cán bộ, công chức xã tiếp tục chủ động, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám quyết liệt trong hành động trong nhiệm kỳ mới, cùng với Đảng bộ và nhân dân đưa xã Lam Thành phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

“ Việc nỗ lực bắt nhịp nhanh, đảm bảo vận hành thông suốt chính quyền 2 cấp đang tạo niềm tin cho đội ngũ cán bộ, công chức xã tiếp tục đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám quyết liệt trong hành động trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí Cao Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lam Thành

Phong cảnh trước đền Hoàng Mười. Ảnh: Mai Hoa

Tầm nhìn và mục tiêu phát triển đến năm 2030

Sau khi sáp nhập, hợp nhất, Đảng bộ xã Lam Thành có tổng số 1.688 đảng viên, sinh hoạt tại 56 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; đây là những hạt nhân lãnh đạo toàn diện mọi mặt đời sống chính trị - xã hội ở địa phương.

Đại hội đại biểu lần thứ I diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu Việt Nam hùng cường vào năm 2045; bởi vậy, mục tiêu mà Đảng bộ và nhân dân xã Lam Thành hướng tới trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, được đồng chí Nguyễn Trường Thi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chia sẻ, đó là: Xây dựng xã Lam Thành có cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý, theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; có hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển theo hướng đồng bộ; quốc phòng, an ninh được giữ vững; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao vào cuối nhiệm kỳ.

Lãnh đạo xã Lam Thành kiểm tra việc cấp đổi thẻ Đảng cho đảng viên. Ảnh: Đậu Kiều Hoa

“ Xã Lam Thành phấn đấu chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; có hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển theo hướng đồng bộ. Đồng chí Nguyễn Trường Thi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lam Thành

Để hiện thực hóa mục tiêu, Đảng bộ xã Lam Thành đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; cùng với 15 chỉ tiêu đặc thù về kinh tế, văn hóa - xã hội. Đồng thời, xác định rõ 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng ủy xã Lam Thành tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Đậu Kiều Hoa

Trong đó, 3 nhiệm vụ trọng tâm được xác định là: Tổ chức xây dựng quy hoạch chung, có tính đến liên kết vùng, trong tổng thể không gian phát triển của tỉnh Nghệ An. Huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình, dự án theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đặc biệt, xã Lam Thành đề ra 3 khâu đột phá chiến lược:

Một là, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững.

Hai là, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư các dự án trọng điểm; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ba là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế; nâng cao trình độ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Một góc nông thôn mới xã Lam Thành. Ảnh: Đậu Kiều Hoa

“Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lam Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, khởi đầu cho hành trình mới với thế và lực mới của địa phương. Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới - Phát triển", Đại hội sẽ là nơi thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân địa phương hướng đến mục tiêu xây dựng xã Lam Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối nhiệm kỳ. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lam Thành quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy tiềm năng, lợi thế để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, xứng đáng với truyền thống quê hương Xô viết, quê hương Liệt sĩ Phạm Hồng Thái; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Nghệ An nói riêng, đất nước nói chung”, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Trường Thi nhấn mạnh.