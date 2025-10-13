Xã hội Tưởng niệm 592 năm ngày mất của Vua Lê Thái Tổ Sáng 13/10 (tức ngày 22/8 Ất Tỵ), tại Di tích đền Vua Lê, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tưởng niệm 592 năm ngày mất của Vua Lê Thái Tổ (1433 - 2025).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Văn Phúc – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Thị Kim Phượng – Giám đốc Ban Quản lý di tích tỉnh; lãnh đạo xã Lam Thành, xã Hưng Nguyên Nam cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Quang cảnh Lễ tưởng niệm 592 năm ngày mất của Vua Lê Thái Tổ. Ảnh: Công Kiên

Tại buổi lễ, cán bộ, nhân dân và du khách có dịp ôn lại lịch sử, truyền thống và công đức, sự nghiệp của Vua Lê Thái Tổ.

Vua Lê Thái Tổ hay còn gọi là Lê Lợi sinh ngày 6 tháng 8 năm Ất Sửu (1385) ở Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Từ khi còn trẻ, Lê Lợi đã tỏ ra là người thông minh, dũng lược, đức độ hơn người, ham đọc sách, nghiền thao lược.

Đồng chí Lê Khánh Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Lam Thành đọc diễn văn tưởng niệm Vua Lê Thái Tổ. Ảnh: Công Kiên

Năm 1416 tại vùng rừng núi Lam Sơn đã diễn ra một sự kiện trọng đại: Lê Lợi cùng 18 người bạn thân tín của mình là Nguyễn Trãi, Lê Lai, Nguyễn Thận, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Chích... làm lễ tuyên thệ, cắt máu ăn thề một lòng sống chết vì sự nghiệp giết giặc cứu nước.

Ngày 7 tháng 2 năm 1418 (Tức ngày mùng 2 Tết năm Mậu Tuất), Lê Lợi cùng toàn thể nghĩa quân chính thức dựng cờ khởi nghĩa. Lê Lợi tự xưng là Bình Định Vương, truyền lệnh đi khắp nơi kêu gọi nhân dân nhất tề đứng lên đánh giặc cứu nước. Hưởng ứng cờ khởi nghĩa của chủ tướng Lê Lợi, các anh hùng hào kiệt, những người dân yêu nước ở khắp nơi lần lượt tìm về Lam Sơn tụ nghĩa.

Lễ Đại tế tưởng niệm 592 năm ngày mất của Vua Lê Thái Tổ. Ảnh: Công Kiên

Năm 1424, theo kế sách của Nguyễn Chích, Lê Lợi kéo quân vào đất Nghệ An, tiếng tăm của Lê Lợi và nghĩa quân vang đến tận các làng quê, ngõ xóm. Nghĩa quân đi đến đâu nhân dân ở nơi đó ra đón đường khao tặng, đồng thời, động viên con em mình tham gia lực lượng đánh giặc. Với thắng lợi “trúc chẻ, tro bay” ở vùng Trà Lân của nghĩa quân đã làm nức lòng nhân dân và tướng sĩ, tạo đà cho nghĩa quân tiến xuống giải phóng vùng đồng bằng Nghệ An.

Tháng 2 năm 1425, Lê Lợi kéo quân tiến xuống vùng đồng bằng Nghệ An, đóng đại bản doanh ở vùng Đa Lôi và xây dựng một phòng tuyến vững chắc trên núi Thiên Nhẫn, được gọi là thành Lục Niên. Tại đây, nghĩa quân có thể bao quát được cả một vùng rộng lớn của lưu vực sông Lam và vây hãm, tiến tới giải phóng thành Nghệ An.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm 592 năm ngày mất của Vua Lê Thái Tổ. Ảnh: Công Kiên

Sau 10 năm “nếm mật nằm gai”, cuộc kháng chiến chống giặc Minh của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi đã đi đến toàn thắng. Ngày 15 tháng 4 năm Mậu Thân (1428), Lê Lợi chính thức lên ngôi Vua tại điện Kính Thiên, thành Đông Quan (Hà Nội ngày nay), xưng vương là Thuận Thiên, đặt tên nước là Đại Việt, ban Bình Ngô Đại Cáo. Trong suốt thời gian trị vì ngôi Vua, Lê Thái Tổ đã đặt nền móng vững chắc cho cả một triều đại và một nền độc lập phồn thịnh của quốc gia Đại Việt.

Sau 6 năm trị vì đất nước, Lê Thái Tổ mất ngày 22 tháng 8 năm Quý Sửu (1433). Để ghi nhớ công lao to lớn của Vua Lê và các anh hùng nghĩa liệt, nhân dân vùng Triều Khẩu xưa (tức xã Hưng Thành trước đây, nay là xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An) đã xây dựng ngôi đền ngay vùng đất mà Lê Lợi và nghĩa quân lập chiến công giải phóng thành Nghệ An.

Lãnh đạo xã Lam Thành dâng hương tưởng niệm 592 năm ngày mất của Vua Lê Thái Tổ. Ảnh: Công Kiên

Thành kính dâng nén hương thơm tưởng niệm 592 năm ngày mất của Vua Lê Thái Tổ và các anh hùng nghĩa liệt, cán bộ, nhân dân xã Lam Thành và du khách thập phương bày tỏ tấm lòng tri ân và cầu mong phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, nguyện trên dưới một lòng bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.