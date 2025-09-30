Thời sự Tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm nữ chiến sĩ cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai Sáng 30/9, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện các Sở, ngành, tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh nữ chiến sĩ cách mạng kiên trung của Đảng (30/9/1910-30/9/2025).

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đoàn công tác dâng hương trước Tượng đài Nguyễn Thị Minh Khai tại Nhà lưu niệm Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Cùng tham dự lễ có lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Hội LHPN tỉnh cùng một số sở, ngành và các phường thuộc thành phố Vinh trước đây. Ảnh: Mai Hoa



Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kính dâng lẵng hoa tưởng niệm nữ chiến sĩ cách mạng kiên trung của Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Mai Hoa



Dâng lẵng hoa tươi và nén hương thơm trước di ảnh nữ chiến sĩ cách mạng kiên trung của Đảng, đồng chí Võ Thị Minh Sinh và đoàn công tác bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai - người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ, nguyên Ủy viên Xứ ủy Nam Kỳ - nguyên Bí thư thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, là một trong những người cộng sản tiền bối tiêu biểu của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kính dâng lễ tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Mai Hoa



Quá trình hoạt động cách mạng, dù trong hoàn cảnh đầy khó khăn, gian khổ, nhưng bằng ý chí kiên cường, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã vượt qua tất cả, phấn đấu, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cho sự nghiệp giải phóng phụ nữ, một lòng phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, vẹn nguyên tình cảm vợ chồng, tình mẫu tử thiêng liêng.

Đoàn công tác của tỉnh tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Mai Hoa

Tinh thần đấu tranh bất khuất kiên trung, tấm gương tận tâm, tận lực cống hiến cho cách mạng, hy sinh anh dũng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đảng, viết thêm bản anh hùng ca bất diệt của toàn thể dân tộc Việt Nam.

Lãnh đạo các sở, ngành kính dâng lễ nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Mai Hoa

Bày tỏ lòng cảm phục và tri ân sâu sắc những lý tưởng cách mạng trong sáng, khí phách hiên ngang và bản lĩnh kiên cường, sống vì Đảng, chết không rời Đảng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai; đoàn công tác của tỉnh cũng khẳng định: Những phẩm chất và đóng góp của đồng chí mãi trường tồn với dân tộc; toả sáng, cổ vũ và tiếp thêm nguồn sức mạnh to lớn cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước phát triển cao hơn trong giai đoạn mới.

Đoàn công tác của tỉnh làm lễ tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Mai Hoa

Dịp này, nhiều sở, ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân đã đến Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai dâng hoa, dâng hương bày tỏ tấm lòng tri ân; đồng thời, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, khẳng định sự tiếp nối truyền thống cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và các thế hệ cha ông để nỗ lực, phấn đấu, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An làm Lễ tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Mai Hoa

Nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Ban quản lý di tích tỉnh Nghệ An tổ chức trưng bày chuyên đề: “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai” - nữ chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn.

Đoàn công tác của tỉnh nghe cán bộ thuyết minh về những tư liệu, hiện vật gắn bó với cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Thị Minh khai tại Nhà lưu niệm. Ảnh: Mai Hoa

Với hơn 100 hình ảnh và tư liệu quý, bộ trưng bày đã thể hiện sinh động cuộc đời, lý tưởng chiến đấu và những cống hiến to lớn của liệt nữ Nguyễn Thị Minh Khai đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam. Trưng bày diễn ra từ ngày 23/9 đến 20/10, tại Nhà Lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, số 52 Quang Trung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác của tỉnh tham quan trưng bày chuyên đề: “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai”. Ảnh: Mai Hoa

